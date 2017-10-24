Автоэксперты представили перечень наиболее важных рекомендаций по уходу за транспортным средством в холодное время года. Соблюдение советов из топ-5 поможет автолюбителям и поддерживать автомобиль в надлежащем состоянии, и заметно сэкономить.
Во-первых, специалисты не рекомендуют мыть авто зимой на открытом воздухе, так лучше сохранится покрытие. Во-вторых, не следует применять в сильные холода ручной тормоз. Нередко при очень низких температурах он примерзает и может просто прийти в негодность. Также эксперты советуют приобрести не только обычную «незамерзайку», но и раствор, который не «мерзнет» при температурах до -70 градусов.
В-четвертых, имеет смысл купить запасные провода-прикуриватели и возить их всегда с собой. И последний совет гласит, что лучше по возможности держать бак заправленным, чтобы в нем не оказывался воздух, который может причинить вред топливной системе автомобиля.
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