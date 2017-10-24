На АвтоВАЗе почти на четверть выросли продажи в сентябре По итогам сентября в России было реализовано 28,2 тысяч автомобилей Lada. Это на 23,8 процентов больше, чем в аналогичный период прошлого года. Всего с начала года завод продал 221,2 машин Lada, что превышает показатели 2016 года на 16,5%.



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