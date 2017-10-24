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«Бункер S» Эфир передачи от 17 октября 2017г 
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Особый случай: ГИБДД разрешили останавливать машины вне постов

Особый случай: ГИБДД разрешили останавливать машины вне постов

У Госавтоинспекции теперь есть законное право тормозить транспортные средства вне стационарных постов ДПС. Новые правила для работников ведомства вступили в силу 20 октября.
Документ подразумевает и другие изменения. В частности, отменяется выдача справок о ДТП, которые прежде нужно было получать 

20 октября 2017, 11:12
Rolls-Royce планирует выпустить самый роскошный в мире электрокар

Rolls-Royce планирует выпустить самый роскошный в мире электрокар

Английский премиальный бренд Rolls-Royce намерен создать полностью электрическую версию Rolls-Royce Phantom. Конструкторы уже заявили, что автоновинка будет самым роскошным в мире электрокаром.
Представители Rolls-Royce в ходе общения с журналистами сказали, что специалисты корпорации в настоящее время работают над полностью электрической 

20 октября 2017, 09:53
Forbes: В России в 2018 году значительно поднимут цены на автомобили

Forbes: В России в 2018 году значительно поднимут цены на автомобили

В Российской Федерации  может заметно вырасти стоимость автомобилей. В частности, на это окажет влияние рост акцизов на бензин и величина утилизационного сбора. Вместе с тем, вводятся новые сборы, а также пересматривается акциз на мощные автомобили. Обо всем этом рассказывает Forbes.

18 октября 2017, 02:20
АвтоВАЗ отзывает более 19500 автомобилей Lada XRay

АвтоВАЗ отзывает более 19500 автомобилей Lada XRay

Об этом сообщает Росстандарт. Речь идет о машинах, проданных начиная с февраля прошлого года и по настоящий момент. Причина отзыва - возможное перетирание жгута проводов двигателя о кромку аккумуляторной площадки. Устранять проблему будут за счет наклейки на нее специального уплотнителя. 

12 октября 2017, 07:02
На автосалоне в Токио покажут резиновый автомобиль

На автосалоне в Токио покажут резиновый автомобиль

Крупный производитель пластиковых и резиновых деталей для транспортных средств представит на автосалоне в японской столице автомобиль, который может менять свою форму. Машина, кузов которой сделан из особой резины, носит наименование Flesby II.
Как рассказывают зарубежные СМИ, фирма Toyoda Gosei, которая 

12 октября 2017, 03:10
Внедорожник из Тольятти вошел в пятерку самых популярных в России

Внедорожник из Тольятти вошел в пятерку самых популярных в России

Lada 4x4 вошла в пятерку самых популярных внедорожников России, говорится в отчете аналитического агентства «Автостат». По итогам сентября было реализовано почти 2,5 тысячи машин этой легендарной вазовской марки. Лидером списка стал кроссовер Huyndai Creta. В прошлом месяце продажи модели превысили 

11 октября 2017, 11:51
«Ларгусу» пересадили 16-клапанный мотор из Lada XRay

«Ларгусу» пересадили 16-клапанный мотор из Lada XRay

На автомобили Lada Largus в октябре начали устанавливать более мощные 16-клапанные двигатели объемом 1,6 литра, которыми также оснащают «Весты» и Lada XRay, сообщили в пресс-центре АвтоВАЗа. Мощность нового для «Ларгуса» мотора - 106 лошадиных сил, что на четыре «лошадки» больше, 
10 октября 2017, 03:37
На АвтоВАЗе почти на четверть выросли продажи в сентябре

На АвтоВАЗе почти на четверть выросли продажи в сентябре

По итогам сентября в России было реализовано 28,2 тысяч автомобилей Lada. Это на 23,8 процентов больше, чем в аналогичный период прошлого года. Всего с начала года завод продал 221,2 машин Lada, что превышает показатели 2016 года на 16,5%.
 
Наиболее 
5 октября 2017, 09:44
Морозная погода сохранится в регионе в ближайшие три дня

Морозная погода сохранится в регионе в ближайшие три дня

"Мороз и солнце; день чудесный!" Зимнее утро этого вторника встретило самарцев низкой температурой воздуха. Минувшей ночью столбик термометра опускался до минус 30 градусов по Цельсию. Из-за этого сегодня у многих плохо заводились транспортные средства. Со слов наших телезрителей, большая часть 

7 февраля 2017, 10:37
В Самаре борются с последствиями снегопада, который обрушился на город накануне

В Самаре борются с последствиями снегопада, который обрушился на город накануне

В воскресенье многочасовая метель привела к тому, что видимость на дорогах не превышала 10 метров. Выпало 13 миллиметров осадков - сообщает Приволжский Гидрометцентр. В результате слой снега увеличился на 12 сантиметров. Высота снежного покрова сейчас достигает 65 сантиметров, а например, 

6 февраля 2017, 12:41
Синоптики ожидают резкое похолодание в Самаре

Синоптики ожидают резкое похолодание в Самаре

В Самарской области ожидается резкое похолодание, прогнозируют синоптики.

В первой половине недели возможны снегопады и метели при повышенном температурном режиме. Однако затем в связи с притоком холодного воздуха из Арктики осадки прекратятся и придут морозы. Днем во вторник, 24 января, ожидается 

23 января 2017, 05:02
В Самарскую область пришли аномальные морозы. Объявлено штормовое предупреждение

В Самарскую область пришли аномальные морозы. Объявлено штормовое предупреждение

В течение всей рабочей недели днем температура воздуха будет опускаться до минус 16, а ночью - до минус 27. Это на 9 градусов ниже средних многолетних значений. Таким образом, на регион воздействует отрог мощного Сибирского антициклона.
Предположительно, в выходные территория 

17 января 2017, 06:06
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