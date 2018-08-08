Эксперты агентства "Автостат" проанализировали информацию Ассоциации европейского бизнеса и выдали такой расклад. Российский авторынок продолжает демонстрировать положительную динамику даже в период летних отпусков. Так, в июле текущего года продажи новых автомобилей в нашей стране выросли на 10,6% по сравнению с июлем 2017 года. Оба сегмента – массовый и премиальный – показали рост на 11,3% и 6,5% соответственно. Продажи автомобилей массовых марок составили 125 тысяч 200 единиц, что составляет более 91% от общего объема реализации. Среди ТОП-25 марок-лидеров 17 в этом сегменте показали положительную динамику. Лучше всего эти показатели у китайской Zotye, продажи которой выросли почти в 5 раз. Более чем вчетверо увеличились продажи у Honda и в 2,3 раза – у Mitsubishi. Однако у 8 брендов продажи по итогам июля ушли в «минус». Так, более 10% потеряли Chery, Chevrolet , Datsun и Citroen. Продажи в премиум-сегменте за отчетный период увеличились на 6,5% почти до 12 тыс. автомобилей, а его доля составила 8,7%. Из 14 представителей этого сегмента 9 находятся в «плюсе». Самый большой рост продаж у Genesis, реализация которого выросла в 3,1 раза. Остальные марки демонстрируют более скромные цифры роста – от 1,4% до почти 40%. А вот у пяти брендов из премиум-сегмента продажи упали: это Audi, Cadillac , Land Rover, Infiniti и Smart.
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