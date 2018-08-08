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«Бункер S» Эфир передачи от 07.08.2018 
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Тольяттинский «АвтоВАЗ» рассказал, какую долю занимает на российском рынке

В первой половине 2018 года продажи моделей тольяттинского автогиганта выросли на 21%, что является лучшим показателем за четыре года. Всего за полгода было продано 169 884 легковых и коммерческих автомобиля LADA. Рыночная доля машин LADA в этом сегменте составляет не 

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В России падают продажи премиум-автомобилей с пробегом

В России падают продажи премиум-автомобилей с пробегом

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В России может подорожать кофе на 20%

Президент Национальной торговой ассоциации Вадим Зуйков сообщил, что в связи с подорожанием продукта у иностранных поставщиков на 21,7% в России цены на кофе могут вырасти к новому году на двадцать процентов и более, пишет газета “Известия”. Частично такой резкий рост стоимости 

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31 октября 2016, 09:17
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