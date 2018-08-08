Четыре причины для покупки машины с пробегом через онлайн-сервис Юла Авто Колебания курсов валют привели к тому, что, зачастую, приобретение нового автомобиля из салона стало крайне накладным мероприятием. Именно поэтому многие покупатели стали гораздо больше внимания уделять машинам с пробегом. Но как правильно выбрать свою «ласточку»? Ведь хочется быть уверенным в …