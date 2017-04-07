Писатель Джордж Мартин, создавший серию книг «Песнь Льда и Пламени», на основе которой был снят сериал «Игра престолов», посетит ежегодный фестиваль фантастики в Санкт-Петербурге. На сей раз мероприятие пройдет с 18 по 21 августа.
Наряду с популярной серией произведений, Джордж Мартин написал такие циклы как «Тысяча миров», «Путешествия Тафа» и т.д.. Он является обладателем различных литературных премий в области фантастики.
Как известно, «Игра престолов» - американский сериал, над которым работает телеканал HBO. В июне 2014 года было объявлено, что эксперты признали фильм наиболее успешным за всю многолетнюю историю канала. Каждую серию смотрят в среднем 18,4 млн зрителей.
|
Режиссер «Трансформеров» намерен снять еще 14 фильмов франшизы
|
6 апреля 2017, 02:36
|
В Самаре при поддержке «Русского радио» прошел предпремьерный показ первого в истории отечественного "космического" блокбастера "Время первых"
|
5 апреля 2017, 11:26
|
В Самаре состоится бесплатный показ фильмов Чарли Чаплина
|
30 марта 2017, 04:25
|
Warner Brothers снимет продолжение киносаги о Гарри Поттере
Основой новой трилогии о знаменитом волшебнике станет пьеса «Гарри Поттер и проклятое дитя». В ней будут сниматься уже известные актеры, работавшие над образами главных героев поттерианы. Их детей сыграют представители нового поколения молодых артистов. Кинокомпания Warner Brothers уже заключила договор …
|
20 марта 2017, 04:38
|
Героиню фильма «Красавица и чудовище» озвучила певица из Самары
Одна из героинь нового голливудского фильма-мюзикла «Красавица и чудовище» будет говорить и петь «самарским» голосом. Известная оперная певица, обладательница премии «Грэмми» Екатерина Лехина, родившаяся в Самаре, приняла участие в озвучке новой диснеевской картины.
Роль главной героини исполнила Эмма Уотсон, …
|
14 марта 2017, 02:24
|
Компания HBO снимет фильм о создании культовой кинотрилогии «Крестный отец»
На телекомпании HBO задумали снять фильм о фильме. Новая лента будет посвящена созданию легендарной трилогии "Крестного отца".
|
3 февраля 2017, 03:53
|
В новом сезоне «Игры престолов» вернется один из умерших персонажей
|
19 января 2017, 03:47
|
Телеканал HBO намерен снять сериал-предысторию «Игры престолов»
Руководство телеканала HBO, который осуществляет показ "Игры престолов", рассматривает возможность появления сериала-ответвления от легендарного фэнтези, информирует EW. Новое шоу изложит предысторию сюжета, который уже продемонстрирован по HBO.
|
16 января 2017, 02:03
|
Составлен топ самых популярных фильмов с участием жителей Самары
|
13 января 2017, 12:47
|
«Кинопоиск» назвал 10 самых популярных актеров России в XXI веке
Наиболее популярными российскими актерами за последние 15 лет признаны Константин Хабенский, Алексей Чадов и Оксана Акиньшина. Об этом говорит анализ базы данных портала «Кинопоиск», осуществленный компанией «Яндекс».
|
12 января 2017, 01:42
|
Названа дата начала съемок последнего сезона «Игры престолов»
Съемки восьмого, последнего, сезона фэнтези-сериала «Игра престолов» стартуют в сентябре, сообщает NME. Об этом рассказал английский актер Лиам Каннингем, известный поклонникам легендарной саги по роли Давоса Сиворта.
|
11 января 2017, 03:08
|
Канал HBO показал первые кадры из нового сезона «Игры престолов»
|
28 ноября 2016, 04:41
|
Ассоциация продюсеров РФ определила лучшие фильмы и сериалы 2015 года
|
30 марта 2016, 11:59
|
Обнародован список самых популярных американских сериалов
Согласно результатам исследования, наиболее популярны среди россиян кинокартины с батальными сценами. Первое место в рейтинге получил известный фэнтези-сериал «Игра престолов» (Game Of Thrones). Премьера шестого сезона запланирована на апрель 2016 года.
На второй строчке топа - приключенческий сериал «Библиотекари» …
|
7 декабря 2015, 03:28
|
HBO: Роберт Де Ниро сядет в тюрьму на 150 лет
|
11 сентября 2015, 04:36