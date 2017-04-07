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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 6 апреля 2017г 
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Режиссер «Трансформеров» намерен снять еще 14 фильмов франшизы

«Трансформеры» получат свое продолжение. О намерении создать еще 14 частей франшизы заявил режиссер фильма Майкл Бэй (США).
По словам Бэя, уже написаны 14 сценариев, не менее увлекательных, чем первые пять, по которым уже отсняты соответствующие серии. К слову, показ последней 

6 апреля 2017, 02:36
В Самаре при поддержке «Русского радио» прошел предпремьерный показ первого в истории отечественного

В Самаре при поддержке «Русского радио» прошел предпремьерный показ первого в истории отечественного "космического" блокбастера "Время первых"

В Самаре при поддержке «Русского радио» прошел предпремьерный показ первого в истории отечественного "космического" блокбастера "Время первых"
 
Его презентовал народный артист России и исполнитель одной из главных ролей в фильме Евгений Миронов. Холл в кинотеатре с трудом вместил всех 

5 апреля 2017, 11:26
В Самаре состоится бесплатный показ фильмов Чарли Чаплина

В Самаре состоится бесплатный показ фильмов Чарли Чаплина

В честь праздника смеха 1 апреля в Самаре состоится показ комедий Чарли Чаплина, снятых более ста лет назад. Просмотр организуют в кинозале Самарской областной юношеской библиотеки 1 и 2 апреля по адресу: проспект Ленина, 14. Покажут три фильма 1916 года: 

30 марта 2017, 04:25
Warner Brothers снимет продолжение киносаги о Гарри Поттере

Warner Brothers снимет продолжение киносаги о Гарри Поттере

Основой новой трилогии о знаменитом волшебнике станет  пьеса  «Гарри Поттер и проклятое дитя».  В ней будут сниматься уже известные актеры, работавшие над образами главных героев поттерианы.  Их детей сыграют представители нового поколения молодых артистов. Кинокомпания Warner Brothers уже заключила договор 

20 марта 2017, 04:38
Героиню фильма «Красавица и чудовище» озвучила певица из Самары

Героиню фильма «Красавица и чудовище» озвучила певица из Самары

Одна из героинь нового голливудского фильма-мюзикла «Красавица и чудовище» будет говорить и петь «самарским» голосом. Известная оперная певица, обладательница премии «Грэмми» Екатерина Лехина, родившаяся в Самаре, приняла участие в озвучке новой диснеевской картины.

Роль главной героини исполнила Эмма Уотсон, 
14 марта 2017, 02:24
Компания HBO снимет фильм о создании культовой кинотрилогии «Крестный отец»

Компания HBO снимет фильм о создании культовой кинотрилогии «Крестный отец»

На телекомпании HBO задумали снять фильм о фильме. Новая лента будет посвящена созданию легендарной трилогии "Крестного отца".
Картина не будет документальной. Согласно планам, она продемонстрирует в своеобразном режиме игры историю работы над известной трилогией, которую снял Фрэнсис Форд Коппола. Сценарий 

3 февраля 2017, 03:53
В новом сезоне «Игры престолов» вернется один из умерших персонажей

В новом сезоне «Игры престолов» вернется один из умерших персонажей

В киносаге «Игра Престолов» появится лорд Уолдер Фрей, который, как известно любителям популярного фэнтези, ответственен за «кровавую свадьбу». Причина возвращения неясна, ведь этого персонажа в конце 6-го сезона убила Ария Старк.
Старт седьмого сезона запланирован на лето 2017 года. После 

19 января 2017, 03:47
Телеканал HBO намерен снять сериал-предысторию «Игры престолов»

Телеканал HBO намерен снять сериал-предысторию «Игры престолов»

Руководство телеканала HBO, который осуществляет показ "Игры престолов", рассматривает возможность появления сериала-ответвления от легендарного фэнтези, информирует EW. Новое шоу изложит предысторию сюжета, который уже продемонстрирован по HBO.
Пока ведется обсуждение, как именно станет выглядеть новый сериал, говорит руководитель канала Кейси 

16 января 2017, 02:03
Составлен топ самых популярных фильмов с участием жителей Самары

Составлен топ самых популярных фильмов с участием жителей Самары

Сайт «Кинопоиск» и компания «Яндекс» совместно подготовили и опубликовали обзор самых популярных российских фильмов, снятых в период с 2001 по 2015 год. В числе топовых отечественных кинолент 21-го века есть фильмы с участием самарцев. Самым популярным фильмом 2015 года, согласно 
13 января 2017, 12:47
«Кинопоиск» назвал 10 самых популярных актеров России в XXI веке

«Кинопоиск» назвал 10 самых популярных актеров России в XXI веке

Наиболее популярными российскими актерами за последние 15 лет признаны Константин Хабенский, Алексей Чадов и Оксана Акиньшина. Об этом говорит анализ базы данных портала «Кинопоиск», осуществленный компанией «Яндекс».
Большой популярностью у киноманов также пользовались Андрей Мерзликин, Ингеборга Дапкунайте и Вера Брежнева. 

12 января 2017, 01:42
Названа дата начала съемок последнего сезона «Игры престолов»

Названа дата начала съемок последнего сезона «Игры престолов»

Съемки восьмого, последнего, сезона фэнтези-сериала «Игра престолов» стартуют в сентябре, сообщает NME. Об этом рассказал английский актер Лиам Каннингем, известный поклонникам легендарной саги по роли Давоса Сиворта.
По словам Каннингема, в настоящее время идут съемки 7-го сезона. Продлятся они до 

11 января 2017, 03:08
Канал HBO показал первые кадры из нового сезона «Игры престолов»

Канал HBO показал первые кадры из нового сезона «Игры престолов»

В процессе знакомства с новинками, которые ждут зрителей в 2017 году, телеканал НВО продемонстрировал кадры из седьмого сезона «Игры престолов». Их показали во время перерыва в сериале «Мир дикого запада».
В этой демонстрации не отмечено ничего примечательного. Все герои показаны 

28 ноября 2016, 04:41
Ассоциация продюсеров РФ определила лучшие фильмы и сериалы 2015 года

Ассоциация продюсеров РФ определила лучшие фильмы и сериалы 2015 года

Лучшим фильмом прошлого года продюсеры признали «Василису», телесериалом - «Ленинград 46», а «Кухня» обошла конкурентов среди комедийных сериалов (эксперты отмечают, что для съемочной группы это уже третья подобная награда).
Всего за главные призы бились около двух десятков фильмов и сериалов, 
30 марта 2016, 11:59
Обнародован список самых популярных американских сериалов

Обнародован список самых популярных американских сериалов

Согласно результатам исследования, наиболее популярны среди россиян кинокартины с батальными сценами. Первое место в рейтинге получил известный фэнтези-сериал «Игра престолов» (Game Of Thrones). Премьера шестого сезона запланирована на апрель 2016 года.

На второй строчке топа - приключенческий сериал «Библиотекари» 
7 декабря 2015, 03:28
HBO: Роберт Де Ниро сядет в тюрьму на 150 лет

HBO: Роберт Де Ниро сядет в тюрьму на 150 лет

В Интернете появился первый кадр из нового сериала канала HBO (США). Речь идет о фильме «Волшебник лжи» (The Wizard of Lies). На первом фото из картины – 72-летний Роберт Де Ниро (Robert De Niro) и 57-летняя Мишель Пфайффер (Michelle Pfeiffer).
11 сентября 2015, 04:36
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