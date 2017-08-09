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Материалы по теме:

В Жигулевске подросток шёл по улице и ударил женщину из хулиганских побуждений

В Жигулевске подросток шёл по улице и ударил женщину из хулиганских побуждений

В Жигулевске сотрудники полиции задержали 17-летнего парня, которого подозревают в нападении на местную жительницу. По версии полицейских, в июле 2017 года в микрорайоне В-1 молодой человек, проходя по улице, из хулиганских побуждений ударил 31-летнюю женщину.

 После этого потерпевшая обратилась 
6 августа 2017, 02:57
Добивают завод «Антонов»

Добивают завод «Антонов»

На Украине стартовал процесс по ликвидации Харьковского госавиаконцерна «Антонов» в связи с переходом всех его предприятий в состав «Укроборонпрома». Проведением процедуры займется местное министерство экономического развития и торговли. Ведомству также поручено в течение 3 месяцев представить на рассмотрение кабмина Украины 

26 июля 2017, 05:39
В Сергиевском районе мужчина едва не задушил пенсионерку ради 100 рублей

В Сергиевском районе мужчина едва не задушил пенсионерку ради 100 рублей

Полицейские Сергиевского района задержали 39-летнего мужчину, подозреваемого в ограблении своей пожилой соседки, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
 
По версии сотрудников полиции, инцидент случился в вечернее время в селе Кандабулака. К 61-летней пенсионерке в гости пришел сосед и попросил 
22 июля 2017, 04:13
Чикаго 30-х годов: Пьяный тольяттинец расстрелял из «травмата» сделавшего ему замечание прохожего

Чикаго 30-х годов: Пьяный тольяттинец расстрелял из «травмата» сделавшего ему замечание прохожего

В Тольятти возле одного из кафе на улице Юбилейной вчера, 22 июля, рано утром произошла стрельба. На место происшествия незамедлительно отправились сотрудники Росгвардии. Там силовики обнаружили 33-летнего местного жителя. Мужчина рассказал, что сделал замечание неизвестному, который шел по тротуару навстречу 
22 июля 2017, 03:32
Granta в гривнах: на украинском авторынке снова начали продавать вазовские седаны

Granta в гривнах: на украинском авторынке снова начали продавать вазовские седаны

На территории Украины возобновились официальные продажи седанов Lada Granta, пишет «Автосреда». По данным портала, длительный перерыв в реализации тольяттинской модели был связан с необходимостью ее сертификации на украинском рынке. На сегодняшний день официальный импортер Lada в незалежной – «УкрАвтоВАЗ» - 

4 июля 2017, 04:51
В Самаре заочно осудили футбольного хулигана, примкнувшего к украинским экстремистам

В Самаре заочно осудили футбольного хулигана, примкнувшего к украинским экстремистам

Советский районный суд Самары заочно вынес приговор 23-летнему Артему Широбокову. В Самаре молодой человек был участником одной из группировок футбольных фанатов. По сведениям силовиков, три года назад он прибыл на территорию Украины, где вступил в запрещенную в нашей стране организацию "Правый сектор". 

8 июня 2017, 09:58
Украина заблокировала «Яндекс», «Вконтакте», «Одноклассники» и Mail.ru

Украина заблокировала «Яндекс», «Вконтакте», «Одноклассники» и Mail.ru

Президент Украины Петр Порошенко утвердил решение об увеличении перечня лиц, против которых вводятся санкции. Текст соответствующего документа размещен на официальном портале.
Указ вводит в действие решение СНБО Украины от 28 апреля. В числе юрлиц, против которых будут работать санкции, - 

16 мая 2017, 12:37
Месть якудзы: японская полиция заявляет о десятках стычек враждующих криминальных кланов

Месть якудзы: японская полиция заявляет о десятках стычек враждующих криминальных кланов

Японская полиция в последнее время фиксирует десятки стычек между враждующими кланами местной мафии якудза. Об этом рассказывают зарубежные агентства со ссылкой на Национальное полицейское управление.
Как заявляют официальные представители правоохранительных органов страны, в течение последнего года было отмечено 47 крупных 

11 мая 2017, 03:21
Шакро Молодой распределял финансы всех российских преступных сообществ

Шакро Молодой распределял финансы всех российских преступных сообществ

Захарий Калашов ("вор в законе" Шакро Молодой) распределял между участниками всех российских преступных сообществ криминальные средства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы уголовного дела.
Как отмечается, известный криминальный лидер назначал и курировал руководителей нижестоящих преступных формирований. Все 

21 октября 2016, 12:29
СМИ: В Москве задержали вора в законе Гию Цхалтубского

СМИ: В Москве задержали вора в законе Гию Цхалтубского

38-летний уроженец Закавказья пребывал в столице незаконно.
7 октября 2016, 04:33
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