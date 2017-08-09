В Жигулевске подросток шёл по улице и ударил женщину из хулиганских побуждений В Жигулевске сотрудники полиции задержали 17-летнего парня, которого подозревают в нападении на местную жительницу. По версии полицейских, в июле 2017 года в микрорайоне В-1 молодой человек, проходя по улице, из хулиганских побуждений ударил 31-летнюю женщину.



После этого потерпевшая обратилась …