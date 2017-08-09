Киев обвинил Россию в отправке на Украину «воров в законе». По мнению правительства Украины, Москва делает это с целью криминализации обстановки в стране.
За последние несколько месяцев из РФ в соседнее государство переселились 29 уголовных авторитетов. Об этом сообщил в Сети глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.
Силовик припомнил один эпизод, когда в аэропорту «Борисполь» был задержан один из «воров в законе», который заявил, что Россия преднамеренно высылает на Украину уголовных лидеров. Речь идет об эпизоде, когда, по словам Князева, был взят под стражу преступный авторитет Реваз Бухникашивли (Пецо). Задержанный отметил, что «засланные казачки» должны дестабилизировать обстановку.
Как утверждается, Бухникашвили был арестован в 2015 году за бандитизм и разбой, но был освобожден досрочно по состоянию здоровья. При этом вместе с освобождением ему было предписано возвращение на родину, в Грузию. Как сообщается, почетное в криминальном мире звание «вор в законе» он получил в 1979-м в 26-летнем возрасте.
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