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«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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АвтоВАЗ наберет 250 инженеров

АвтоВАЗ наберет 250 инженеров

АвтоВАЗ объявил о намерении набрать новых сотрудников. Они будут работать в службе инжиниринга. Всего туда приглашают 250 человек. На вакансии будут брать как выпускников вузов, так и квалифицированных специалистов.

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30-тысячный кузов для «Логана» с АвтоВАЗа получит Алжир

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Renault Russia экспортировала в Алжир 30-тысячный кузов производства АвтоВАЗа, сообщает пресс-служба французского автопроизводителя. Полностью сваренное и окрашенное изделие предназначено для автомобиля Renault Logan, который собирают на алжирском заводе концерна в Оране. Проект по экспорту кузовов в Алжир стартовал в декабре 2016 

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Под Самарой пенсионер на «Ниве» залетел под «КамАЗ» на 13 км дороги

Под Самарой пенсионер на «Ниве» залетел под «КамАЗ» на 13 км дороги

В Самарской области на 13 километре дороги Сергиевск – Чекалино – Большая Чеснаковка – Русская Селитьба произошло ДТП с участием автомобиля «Нива» и машины «КамАЗ». ДТП произошло во вторник, 16 января, около трех часов дня.

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В Китае отозвали рекордные 20 миллионов автомобилей

В Китае отозвали рекордные 20 миллионов автомобилей

В 2017 году в Китае отозвали рекордное количество автомобилей. Всего местные и международные производители изъяли из продажи 20 миллионов машин. Эта цифра на 76,8% больше, чем годом ранее, сообщает ТАСС. Отмечается, что больше всего автомобилей было отозвано в октябре. 
16 января 2018, 09:43
В Тольятти создают внедорожник-«невидимку» на базе «Нивы»

В Тольятти создают внедорожник-«невидимку» на базе «Нивы»

В Тольятти разрабатывают внедорожник-«невидимку». Над проектом работает резидент технопарка «Жигулевская долина» - научный консультационно-технологический центр «Пролог» совместно с Тольяттинским государственным университетом. Прототип новинки был презентован на Международном военно-техническом форуме «Армия – 2017».

Новинку создают на базе «Нивы», ее планируют 
11 августа 2017, 10:41
Чем закончилась история с супербыстрой «Нивой» из Тольятти

Чем закончилась история с супербыстрой «Нивой» из Тольятти

Тольяттинский спасатель Андрей Дербенев сообщил в "Фейсбуке", что местная ГИБДД отменила штраф в 5 тысяч рублей, выписанный за езду на автомобиле "Нива" якобы со скоростью в 206 километров в час. Курьезная ситуация вызвала огромный резонанс. О гоночной "Ниве", 
31 июля 2017, 08:28
Цельнометаллическая эпидемия: Рекорд «Нивы» из Тольятти побила ульяновская «маршрутка»

Цельнометаллическая эпидемия: Рекорд «Нивы» из Тольятти побила ульяновская «маршрутка»

Очередной курьезный случай с ошибками камер фиксации нарушений Правил дорожного движения произошел в Ульяновске. Здесь камера «оштрафовала» водителя «ГАЗели» за скорость… 233 км/ч!. Пишет "За рулем".

Камеры фиксации нарушений ПДД все чаще дают сбои, приписывая фантастические скорости автомобилям, 
29 июля 2017, 02:28
Hyundai отзывает 140 тыс. авто из-за дефектов ремней безопасности

Hyundai отзывает 140 тыс. авто из-за дефектов ремней безопасности

Как выяснилось, из-за неисправностей ремни безопасности периодически невозможно нормально пристегнуть. В связи с этим около 140 тыс. автомобилей Hyundai Sonata прошлого года выпуска (произведенных в период с 25 апреля по 4 декабря) будут отозваны с американского и канадского рынков.
9 июля 2015, 02:51
Mitsubishi, Toyota и Nissan отзывают более трех миллионов автомобилей

Mitsubishi, Toyota и Nissan отзывают более трех миллионов автомобилей

Причина отзыва – проблемы с подушками безопасности Takata, которые уже привели к восьми смертям. Выяснилось, что в них неисправна система нагнетания воздуха, вследствие чего подушки могут взрываться и травмировать водителя и пассажира с ним рядом.

Что отзывают автопроизводители: Toyota 
25 июня 2015, 02:28
Toyota и Nissan отзовут 6,5 миллиона машин из-за дефекта

Toyota и Nissan отзовут 6,5 миллиона машин из-за дефекта

6,56 миллиона авто придется отозвать автомобильным производителям Toyota и Nissan. Причиной стали проблемы с подушками безопасности. Произведены дефектные запчасти для авто фирмой Takata.
У Toyota будет отозвано 5 млн машин, это и 35 моделей, выпущенных с марта 2003-го по ноябрь 
13 мая 2015, 05:01
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