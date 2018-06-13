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АвтоВАЗ покажет новые автомобили в августе
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7 июня 2018, 02:52
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Николая Мор передал пост президента АвтоВАЗа Иву Каракатзанису
В пятницу, 1 июня, Николя Мор официально передал пост президента АвтоВАЗа Иву Каракатзанису. Французский топ-менеджер продолжит работу на позиции старшего вице-президента Groupe Renault и руководителя региона Евразия, а также в качестве зампредседателя Совета директоров тольяттинского автозавода. Кандидатура Каракатзаниса на должность …
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1 июня 2018, 12:01
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АвтоВАЗ наберет 250 инженеров
АвтоВАЗ объявил о намерении набрать новых сотрудников. Они будут работать в службе инжиниринга. Всего туда приглашают 250 человек. На вакансии будут брать как выпускников вузов, так и квалифицированных специалистов.
Как сообщает пресс-служба автогиганта, новички будут работать над проектами будущих новинок. До …
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29 мая 2018, 02:39
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30-тысячный кузов для «Логана» с АвтоВАЗа получит Алжир
Renault Russia экспортировала в Алжир 30-тысячный кузов производства АвтоВАЗа, сообщает пресс-служба французского автопроизводителя. Полностью сваренное и окрашенное изделие предназначено для автомобиля Renault Logan, который собирают на алжирском заводе концерна в Оране. Проект по экспорту кузовов в Алжир стартовал в декабре 2016 …
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22 мая 2018, 07:01
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Под Самарой пенсионер на «Ниве» залетел под «КамАЗ» на 13 км дороги
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17 января 2018, 01:30
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В Китае отозвали рекордные 20 миллионов автомобилей
В 2017 году в Китае отозвали рекордное количество автомобилей. Всего местные и международные производители изъяли из продажи 20 миллионов машин. Эта цифра на 76,8% больше, чем годом ранее, сообщает ТАСС. Отмечается, что больше всего автомобилей было отозвано в октябре. …
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16 января 2018, 09:43
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В Тольятти создают внедорожник-«невидимку» на базе «Нивы»
В Тольятти разрабатывают внедорожник-«невидимку». Над проектом работает резидент технопарка «Жигулевская долина» - научный консультационно-технологический центр «Пролог» совместно с Тольяттинским государственным университетом. Прототип новинки был презентован на Международном военно-техническом форуме «Армия – 2017».
Новинку создают на базе «Нивы», ее планируют …
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11 августа 2017, 10:41
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Чем закончилась история с супербыстрой «Нивой» из Тольятти
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31 июля 2017, 08:28
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Цельнометаллическая эпидемия: Рекорд «Нивы» из Тольятти побила ульяновская «маршрутка»
Очередной курьезный случай с ошибками камер фиксации нарушений Правил дорожного движения произошел в Ульяновске. Здесь камера «оштрафовала» водителя «ГАЗели» за скорость… 233 км/ч!. Пишет "За рулем".
Камеры фиксации нарушений ПДД все чаще дают сбои, приписывая фантастические скорости автомобилям, …
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29 июля 2017, 02:28
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Hyundai отзывает 140 тыс. авто из-за дефектов ремней безопасности
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9 июля 2015, 02:51
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Mitsubishi, Toyota и Nissan отзывают более трех миллионов автомобилей
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25 июня 2015, 02:28
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Toyota и Nissan отзовут 6,5 миллиона машин из-за дефекта
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13 мая 2015, 05:01