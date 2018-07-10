АвтоВАЗ представил спортивную версию одного из своих самых продаваемых автомобилей Lada Vesta. В основу дизайна новинки легли элементы концепта Vesta Sport Concept.
На данный момент производитель поделился информацией, которые касаются только внешних изменений машины. Они произошли в передней части седана. В бампер Lada Vesta Sport встроены матовые пластиковые вставки в виде бумерангов. Несколько изменилась форма противотуманных фар. Для придания машине более спортивного вида были расширены арки крыльев.
«Автомобиль получил оригинальные 17-дюймовые колесные диски с низкопрофильной резиной, а также аэродинамические накладки на пороги. Для обеспечения более спортивного поведения машины на дороге ее клиренс был уменьшен на 16 мм и теперь составляет 162 мм», - сообщает пресс-служба автогиганта.
Информация о силовой установке седана пока не разглашается. Ожидается, что ее озвучат на премьере новинки в рамках Московского автосалона.
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