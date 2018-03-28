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На АвтоВАЗе обсудили возможность выпуска машин с ручным управлением для инвалидов
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27 марта 2018, 03:24
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Самый дорогой внедорожник в мире поступил в продажу в Китае
Новое детище китайского автопрома может по праву считаться самым дорогим внедорожником в мире. На рынок Поднебесной вышел автомобиль Karlmann King стоимостью в 1,56 миллиона фунтов Стерлингов. Или фантастические 125 617 000 рублей по текущему курсу, сообщает Daily Mail. Естественно, …
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25 марта 2018, 11:29
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В блогах: про загадочный радиопровал на улице Демократической в Самаре
Блогер Людмила Бегун рассказала про загадочный радиопровал на улице Демократической в Самаре.
"Уже где-то месяц-полтора назад начался этот бермудский треугольник: в границах Солнечной - Демократической - Димитрова никакое радио категорически не работает. Езжу там по несколько раз на …
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19 марта 2018, 08:03
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Самарская область вошла в Топ-10 регионов с наибольшим автопарком
В первой десятке рейтинга российских регионов с наибольшим количеством автомобилей оказалась Самарская область. Исследование провело аналитическое агентство «Автостат». Всего специалисты насчитали в регионе 1 миллион 20 тысяч машин. С этим показателем Самарская область замыкает Топ-10. Самый крупный автопарк ожидаемо зафиксирован …
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16 марта 2018, 05:02
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Производство LADA Granta Liftback стартовало в Тольятти
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15 марта 2018, 02:13
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АвтоВАЗ перенес открытие завода в Казахстане
АвтоВАЗ перенес на два года (с 2019-го на 2021-й) открытие завода в Казахстане. Запуск задерживается из-за падения спроса на автомобили, заявил президент тольяттинского автогиганта Николя Мор. Строительство в соседней республике автозавода полного цикла (включающего сварку, окраску и сборку) будет реализовано …
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5 марта 2018, 09:02
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Вице-премьер Аркадий Дворкович прибыл в Самарскую область
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2 марта 2018, 12:50