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Материалы по теме:

На АвтоВАЗе обсудили возможность выпуска машин с ручным управлением для инвалидов

На АвтоВАЗе обсудили возможность выпуска машин с ручным управлением для инвалидов

На АвтоВАЗе прошло совещание по теме «Автомобили специального назначения». Помимо сотрудников завода в нем приняли участие депутаты, а также представители министерств.

Главным вопросом мероприятия стало обсуждение выпуска техники для людей с ограниченными возможностями. В том числе речь шла о 
27 марта 2018, 03:24
Самый дорогой внедорожник в мире поступил в продажу в Китае

Самый дорогой внедорожник в мире поступил в продажу в Китае

Новое детище китайского автопрома может по праву считаться самым дорогим внедорожником в мире. На рынок Поднебесной вышел автомобиль Karlmann King стоимостью в 1,56 миллиона фунтов Стерлингов. Или фантастические 125 617 000 рублей по текущему курсу, сообщает Daily Mail. Естественно, 
25 марта 2018, 11:29
В блогах: про загадочный радиопровал на улице Демократической в Самаре

В блогах: про загадочный радиопровал на улице Демократической в Самаре

Блогер Людмила Бегун рассказала про загадочный радиопровал на улице Демократической в Самаре.

"Уже где-то месяц-полтора назад начался этот бермудский треугольник: в границах Солнечной - Демократической - Димитрова никакое радио категорически не работает. Езжу там по несколько раз на 
19 марта 2018, 08:03
Самарская область вошла в Топ-10 регионов с наибольшим автопарком

Самарская область вошла в Топ-10 регионов с наибольшим автопарком

В первой десятке рейтинга российских регионов с наибольшим количеством автомобилей оказалась Самарская область. Исследование провело аналитическое агентство «Автостат». Всего специалисты насчитали в регионе 1 миллион 20 тысяч машин. С этим показателем Самарская область замыкает Топ-10. Самый крупный автопарк ожидаемо зафик­сирован 

16 марта 2018, 05:02
Производство LADA Granta Liftback стартовало в Тольятти

Производство LADA Granta Liftback стартовало в Тольятти

На тольяттинских мощностях АвтоВАЗа стартовало производство автомобиля LADA Granta Liftback. Оно было переведено в наш регион из Ижевска. Для этого пришлось перенести 500 единиц сварочного оборудования и оснастки. Кроме того, шло обучение тольяттинских работников для работы во вторую смену на 

15 марта 2018, 02:13
АвтоВАЗ перенес открытие завода в Казахстане

АвтоВАЗ перенес открытие завода в Казахстане

АвтоВАЗ перенес на два года (с 2019-го на 2021-й) открытие завода в Казахстане. Запуск задерживается из-за падения спроса на автомобили, заявил президент тольяттинского автогиганта Николя Мор. Строительство в соседней республике автозавода полного цикла (включающего сварку, окраску и сборку) будет реализовано 

5 марта 2018, 09:02
Вице-премьер Аркадий Дворкович прибыл в Самарскую область

Вице-премьер Аркадий Дворкович прибыл в Самарскую область

В Самарскую область в пятницу, 2 марта, прибыл с рабочим визитом вице-премьер Аркадий Дворкович. В рамках его визита запланирован ряд важных встреч, в том числе посещение крупнейших предприятий Самарской области. В 
2 марта 2018, 12:50
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