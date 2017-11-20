Центробанк инициировал образование в федеральных округах структур по противодействию финансовым пирамидам. Об этом сегодня рассказали отечественные информагентства со ссылкой на представителей ЦБ.
Новые подразделения дадут возможность более оперативно и профессионально выявлять пирамиды и прочие аналогичные структуры на самых ранних стадиях их появления. Новые органы станут сотрудничать с силовыми структурами и давать им методическую поддержку. Кроме того, в планах значится информирование россиян о преступных схемах. По сведениям Центробанка, в нашей стране наблюдается тенденция уменьшения активности финансовых пирамид. С 200 организаций в позапрошлом году их число уменьшилось практически в два раза, утверждают эксперты.
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