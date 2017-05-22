Ставки по ипотеке в РФ в ближайшие три года могут снизиться до 6-7% годовых при условии сохранения уровня инфляции в 4%. Об этом сегодня пишут «Известия» со ссылкой на опрошенных банкиров.
При этом в ближайшем будущем граждане России не смогут получить такой кредит под «европейские» 3-5% по причине нестабильной ситуации в экономике и сохраняющихся рисков кредитования, говорят эксперты. Главная причина, по которой финансово-кредитные учреждения не могут опустить ставки до европейских уровней, – большая стоимость привлечения ресурсов, которая находится на уровне инфляции. А еще на формирование такой ставки влияют расходы на содержание банковской сети, обслуживание ИТ-систем, обработку заявок, надбавка за риск и маржа.
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