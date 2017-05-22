В Губдуме обсуждают проблему обеспечения жильем детей-сирот Депутаты самарской губернской Думы обсуждают проблему обеспечения жильем детей-сирот. Сейчас в очереди на квартиру среди тех, у кого такое право появилось, но не реализовано, стоят 2689 человек. Ежегодно этот перечень пополняется на 300 фамилий.

Это даже с учетом того, что …