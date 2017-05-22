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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 16 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 19 мая 2017г 
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В Губдуме обсуждают проблему обеспечения жильем детей-сирот

В Губдуме обсуждают проблему обеспечения жильем детей-сирот

Депутаты самарской губернской Думы обсуждают проблему обеспечения жильем детей-сирот. Сейчас в очереди на квартиру среди тех, у кого такое право появилось, но не реализовано, стоят 2689 человек. Ежегодно этот перечень пополняется на 300 фамилий.
Это даже с учетом того, что 

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В Госдуме предлагают снизить штрафы за просрочку по кредитам

В Госдуме предлагают снизить штрафы за просрочку по кредитам

В закон «О потребительском кредите» депутаты Госдумы могут внести существенные поправки. Разработан законопроект, который подразумевает заметные послабления для россиян, имеющих перед банком кредитные обязательства.
По мнению авторов инициативы, в сегодняшней экономической ситуации нужно защитить заемщиков, расширив их права. В частности, 

18 мая 2017, 02:19
Фиктивные кредиты: менеджер банка в Самарской области похитила 1,5 млн рублей

Фиктивные кредиты: менеджер банка в Самарской области похитила 1,5 млн рублей

Перед служителями Фемиды предстанет менеджер банка. Женщину обвиняют в мошенничестве.
Как сообщается, прошлой весной правоохранители стали получать сигналы от жителей Пестравского района, что к ним на телефоны приходят сообщения по поводу просроченных платежей по кредитам. Часть граждан утверждала, что займов 

17 мая 2017, 10:25
«АктивКапитал Банк» ввел в действие программу «Своя ипотека»

«АктивКапитал Банк» ввел в действие программу «Своя ипотека»

ПАО «АК Банк» продолжает расширять спектр ипотечных продуктов. Теперь жителям Самары и Тольятти доступна собственная ипотечная программа «АктивКапитал Банка» «Своя ипотека». Заемщики могут получить кредит на покупку квартиры в многоквартирном доме в аккредитованных Банком объектах строительства. Базовая процентная ставка составляет 

4 мая 2017, 04:15
Делят миллионы: налоговики и банк «Приоритет» судятся с экс-акционером Виктором Развеевым

Делят миллионы: налоговики и банк «Приоритет» судятся с экс-акционером Виктором Развеевым

В самарском областном арбитраже рассмотрят иски к Виктору Развееву, бывшему акционеру банка «Приоритет» и экс-президенту ФК «Крылья Советов». Банк требует от него в счет погашения долгов 133 миллиона рублей, налоговики – еще более 31 миллиона.

Как уже сообщала 
4 мая 2017, 02:20
Бюджетников переведут на «Мир» поэтапно

Бюджетников переведут на «Мир» поэтапно

Официальный сайт правовой информации разместил утвержденный президентом закон о поэтапном переводе бюджетников и пенсионеров на обслуживание посредством карты «Мир». Теперь финансово-кредитные учреждения будут обязаны принимать «Мир» во всех устройствах, которые проводят расчет с использованием платежных карт, с 1 июля.
Как 

2 мая 2017, 09:28
Первый миллиард: самарцы скупают гособлигации

Первый миллиард: самарцы скупают гособлигации

Банками-агентами по их размещению выступают Сбербанк и ВТБ24. По информации последнего, на 27-ое число кредитное учреждение приняло более одной тысячи заявок на сумму превышающую миллиард рублей.

Самарская область вошла в тройку лидеров по количеству покупок облигаций федерального займа. Продажа ценных бумаг 

28 апреля 2017, 08:46
Готовьте деньги: в Самаре жильцам старых домов хотят повысить взносы на капремонт

Готовьте деньги: в Самаре жильцам старых домов хотят повысить взносы на капремонт

В старой части Самары жильцам домов - памятников архитектуры могут повысить взносы на капремонт. Областное Управление государственной охраны объектов культурного наследия заказало научно-исследовательскую работу, в которой будет описано состояние зданий в исторической части города.

Специалистам предстоит собрать информацию с учетом архивных, 

27 апреля 2017, 04:06
Российские банки могут снизить ставки по ипотечным кредитам до 10%

Российские банки могут снизить ставки по ипотечным кредитам до 10%

Банки в РФ могут уменьшить ставки по ипотечным кредитам до 10% годовых. Это оказалось возможным вследствие низкого роста просроченной задолженности, отмечается в исследовании Объединенного кредитного бюро.
Как информируют «Известия», в 1-м квартале рост просроченной задолженности был лишь 1%. В 2016 

27 апреля 2017, 11:23
Когда в России взлетят цены на жилье?

Когда в России взлетят цены на жилье?

Реального влияния на рынок недвижимости в РФ снос пятиэтажек не окажет. Так заявил в интервью «Российской газете» глава Гильдии юристов рынка недвижимости Олег Сухов. Тем не менее, в ближайшее время не следует ждать падения цен на заветные квадраты. По словам 

26 апреля 2017, 12:12
Тяжелая доля обманутых дольщиков

Тяжелая доля обманутых дольщиков

На покупку квартиры для дочери семья Фирстовых копила несколько десятилетий. Однако, даже выплатив полную стоимость квадратных метров в строящемся доме на пересечении Садовой и Вилоновской в 2007 году, переехать в новое жилье так и не удалось. Застройщик обанкротился, возведя только 

20 апреля 2017, 06:13
Российские заемщики берут новые кредиты для обслуживания старых

Российские заемщики берут новые кредиты для обслуживания старых

В прошлом году 53% российских заемщиков брали средства для частичного или полного погашения уже имеющихся задолженностей. Об этом информирует Объединенное кредитное бюро (ОКБ), эксперты которого провели исследование на основе данных 45 млн. россиян с открытыми кредитами.
Максимальные цифры зафиксированы в 

18 апреля 2017, 03:41
«АктивКапитал Банк» расширяет спектр ипотечных продуктов

«АктивКапитал Банк» расширяет спектр ипотечных продуктов

Теперь во всех регионах присутствия «АктивКапитал Банка» клиентам доступны ипотечные продукты по стандартам АИЖК. Заемщики могут получить кредит на покупку квартиры на первичном и вторичном рынке жилья, целевой кредит под залог имеющейся квартиры, осуществить перекредитование имеющегося ипотечного кредита. Кроме того, 

13 апреля 2017, 01:05
АИЖК снизило ставки по ипотечным кредитам до 10,25%

АИЖК снизило ставки по ипотечным кредитам до 10,25%

Агентство по ипотечному жилищному кредитованию уменьшило ставки по ипотечным кредитам до минимальной величины за весь период ипотечного кредитования в РФ. Об этом информируют отечественные агентства со ссылкой на АИЖК.
Ипотечный кредит на возводимое жилье можно будет оформить по ставке от 

13 марта 2017, 02:28
Сбербанк снизил процентные ставки по потребительским кредитам

Сбербанк снизил процентные ставки по потребительским кредитам

Сбербанк с 1 октября уменьшил процентные ставки по всей линейке потребительских кредитов. Об этом сообщают российские СМИ.
Как отмечается, ставки по всей линейке потребкредитов выведены на позиции ниже докризисных. Вместе с тем, ведется речь о наметившейся тенденции на восстановление потребительского 

3 октября 2016, 02:48
Ставки по вкладам продолжают падать

Ставки по вкладам продолжают падать

Доходность банковских вкладов снижается. Как говорится в опубликованной отчетности ЦБ, средняя максимальная ставка по рублевым депозитам в топ-10 российских банков в первой декаде июня равнялась 9.43% годовых. При этом весь май данный показатель составлял примерно 9.76%. Стоит отметить, что максимальная средняя 

14 июня 2016, 06:42
Ставки по вкладам падают

Ставки по вкладам падают

Крупные российские банки снижают ставки по рублевым вкладам. Об этом пишут федеральные СМИ.
7 из 15 кредитных учреждений с наибольшими объемами депозитов уменьшили их максимальную доходность по итогам апреля. Средняя годовая ставка составила 9.18%, что на 0.2 процентных пункта ниже, 

11 мая 2016, 12:25
Сбербанк снизил ставки по вкладам физлиц

Сбербанк снизил ставки по вкладам физлиц

Отечественные СМИ со ссылкой на пресс-службу Сбербанка сообщают о снижении ставок по вкладам населения. Как отмечается, сокращение составило до 0,9 процента. Как известно, крупнейшая кредитная организация РФ традиционно задает ориентир для рынка. Вслед за ней, как правило, вносят соответствующие коррективы 

26 апреля 2016, 09:22
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