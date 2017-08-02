Центробанк России рекомендовал всем банкам страны переоборудовать банкоматы так, чтобы они могли считывать серийные номера купюр. Перенастройка поможет кредитным организациям избежать потерь от действий мошенников, вносящих в терминалы поддельные склеенные купюры. Последние вбросы подобных фальшивок были выявлены в июле этого года. Злоумышленники с помощью скотча собирают банкноты из фрагментов определенных частей разных купюр. Уловка позволяет зачислять внесенные поддельные деньги на банковские счета, а затем обналичивать их, снимая в том же или других аппаратах подлинные купюры. Валидаторы, проверяющие серийные номера, позволят надежнее выявлять составные банкноты. Шансы граждан случайно получить из АТМ подобную банкноту очень малы, заверяют в ЦБ.
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