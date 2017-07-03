По данным за май 2017 года лидерами по задолженности за услуги ЖКХ признаны российская столица, Ханты-Мансийский АО и Камчатский край. Об этом рассказывают российские агентства со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов.
В Москве на 1 мая на одно дело о взыскании в среднем приходится 62 600 рублей. В Ханты-Мансийском АО – 53 300 рублей, в Камчатском крае – 52 400 рублей. Кроме того, в пятерке лидеров оказались Татария (48,8 тыс.), Московская область (48,5 тыс.) и Ямало-Ненецкий АО (48,4 тыс.).
С другой стороны, наиболее дисциплинированными оказались Омская и Калининградская области, а также Тува. Здесь сумма долга в среднем составляла 8,9 тыс., 11 тыс. и 11,3 тысяч рублей соответственно.
В целом, за 2016 год общероссийская сумма задолженностей за услуги ЖКХ, по которым служители Фемиды приняли решение о взыскании, увеличилась на 10%. Всего по 4 млн дел злостные неплательщики задолжали 91,1 млрд рублей.
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