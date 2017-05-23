Серийный выпуск беспилотных автобусов "Матрешка" (Matrеshka) намечен на конец следующего года. Об этом рассказывают отечественные СМИ со ссылкой на главу ООО "Бакулин Моторс Групп" Алексея Бакулина.
Как отмечается, уже собрано 5 машин, до конца 2017-го появятся еще 10 для тестов на закрытых территориях. Для полноценного тестирования нужно, чтобы на одном маршруте работало 3-5 таких транспортных средств.
Тесты проходят в Сочи и Сколково. В перспективе - испытания на Дальнем Востоке. Стоимость одной "Матрешки" при тестовом режиме сборки - 8,5 млн рублей. При серийном выпуске она снизится до 3,5 млн рублей. Автобусы могут выпускаться в комплектации 4-6, 8-12 и 20 мест.
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