9
11
34
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 23 мая 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 23 мая 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
      888                 888888888                       888                
      888                 888                             888                
      888                 888                             888                
  .d88888  888  888  888  8888888b.    .d88b.   88888b.   888  888  888  888 
 d88" 888  888  888  888       "Y88b  d88P"88b  888 "88b  888 .88P  888  888 
 888  888  888  888  888         888  888  888  888  888  888888K   888  888 
 Y88b 888  Y88b 888 d88P  Y88b  d88P  Y88b 888  888  888  888 "88b  Y88b 888 
  "Y88888   "Y8888888P"    "Y8888P"    "Y88888  888  888  888  888   "Y88888 
                                           888                               
                                      Y8b d88P                               
                                       "Y88P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Ад продолжается: у самарцев начали отнимать автобусы

Ад продолжается: у самарцев начали отнимать автобусы

Блогер Алексей Перезнатнов пишет про "майский транспортный коллапс по-самарски". "3 мая фирма "Менеджмент Прожект" прекратила пассажирские перевозки по восьми муниципальным маршрутам - 5д, 17, 26, 32, 36, 66, 76, 77. Вместо нее в рейсы вышли автобусы МП "Пассажиравтотранс". Однако 
5 мая 2017, 03:00
В Самаре временно изменятся почти 30 автобусных маршрутов

В Самаре временно изменятся почти 30 автобусных маршрутов

Из-за ограничений движения транспорта в период с 3 по 9 мая, в связи с праздничными мероприятиями в честь Дня Победы, в Самаре изменятся почти 30 автобусных маршрутов. Трамваи будут курсировать по своим маршрутам и расписанию, отметили в мэрии. Список улиц, которые 
3 мая 2017, 09:22
Самарские дороги загрузят дачниками с 1 мая

Самарские дороги загрузят дачниками с 1 мая

1 мая в Самаре официально начинаются дачные перевозки, сообщает мэрия. В продажу уже поступили сезонки на 4, 8 и 16 поездок, их можно купить на остановках и автостанциях. В выходные, 29 и 30 апреля, завершатся пробные рейсы, которые транспортники использовали 

28 апреля 2017, 12:26
22 апреля в Самаре изменятся схемы автобусных маршрутов

22 апреля в Самаре изменятся схемы автобусных маршрутов

Мэрия Самары дополнила информацию об ограничениях для транспорта в субботу, 22 апреля. С 15 до 23 часов будут перекрыты следующие участки площади Куйбышева:

- по улице Чапаевской (от Вилоновской до Красноармейской);

- по улице Шостаковича (от Чапаевской до Фрунзе);

- по Вилоновской (от 

21 апреля 2017, 05:34
Будущих космонавтов в феврале испытают на выживание в красноярской тайге

Будущих космонавтов в феврале испытают на выживание в красноярской тайге

Участников проекта "Космическая одиссея" в Красноярске в конце этого месяца отправят на три дня в тайгу. Там потенциальные покорители космоса пройдут испытания на выживание, информируют российские агентства.
Проект "Космическая одиссея" был запущен в Красноярске в декабре 2016-го. Поначалу в нем 

13 февраля 2017, 10:02
В 2017 году в России появятся беспилотные грузовики

В 2017 году в России появятся беспилотные грузовики

Первые беспилотные грузовики появятся на дорогах Москвы и других городов России летом 2017 года. Грузовой оператор Traft объявил конкурс на закупку программного обеспечения для оснащения своих транспортных средств. Поставщик будет определен в начале марта. 

В планах Traft установить беспилотное ПО сначала на 

2 декабря 2016, 09:55
В России начались испытания «умной пули» в управляемом режиме

В России начались испытания «умной пули» в управляемом режиме

Российский Фонд перспективных исследований (ФПИ) начал основную фазу испытаний так называемой "умной пули" в режиме управляемого полета. Об этом рассказал корреспондентам ТАСС заместитель гендиректора данной структуры Виталий Давыдов.
«Работы в этом направлении продолжаются. Завершены этапы проектирования и экспериментальной отработки изделия 

19 июля 2016, 01:04
В России построят дороги для беспилотников к 2025 году

В России построят дороги для беспилотников к 2025 году

В Российской Федерации появятся дороги для автомобилей-беспилотников. Правительство планирует первые магистрали построить к 2025 году.
Считается, что на тот момент на наших дорогах будут передвигаться сотни таких транспортных средств. А к 2050 году, по прогнозам экспертов, счет беспилотных автомобилей на 

7 июля 2016, 09:55
ПАО

ПАО "Кузнецов" реконструировало испытательный стенд

Историческое событие - ПАО "Кузнецов" приступило к тестам стенда для испытания двигателей бомбардировщиков дальней авиации. Об этом сообщил исполнительный директор компании Николай Якушин.
На стенде произвели запуск силовой установки НК-25, предназначенной для "Ту-22М3". Специалисты предприятия проверяли функционирование систем, отвечающих за 
30 марта 2016, 05:47
Япония осуществила наземные испытания самолета-невидимки

Япония осуществила наземные испытания самолета-невидимки

В Японии сегодня распространили официальную информацию о завершении наземных испытаний своего первого самолета-«невидимки». Военное руководство Страны восходящего солнца заявляет, что тестирование новинки осуществилось успешно, и пока оправдывает надежды разработчиков. Более того, официальные лица говорят: создание уникального самолета призвано, в том 
24 февраля 2016, 03:03
Google и Ford приступят к совместному выпуску беспилотных авто

Google и Ford приступят к совместному выпуску беспилотных авто

Две корпорации планируют создать совместное предприятие, где станут выпускаться самые современные беспилотные авто. Как сообщают западные средства массовой информации со ссылкой на свои источники, официально о сотрудничестве Google и Ford представители компаний объявят на международной выставке CES 2016, запланированной на 
22 декабря 2015, 01:46
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна