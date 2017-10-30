В 2019 году Wi-Fi планируют сделать в каждом классе московских школ, рассказали СМИ в департаменте информационных технологий столицы. Ранее для общеобразовательных учреждений города выделяли всего 3 точки доступа к Wi-Fi на единицу. Проектом будут заниматься в течение двух лет, нововведениям подвергнут примерно 1840 зданий.
Также в департаменте сообщили, что власти заняты проектом «Московская электронная школа». Благодаря программе, в учебных заведениях вводят систему электронных журналов и дневников. Кроме того, появится библиотека учебников, которые можно просматривать в электронном виде. Также детей обеспечивают интерактивными досками и компьютерами.
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