Вступил в силу новый регламент ГИБДД: что разрешили и запретили полицейским? С пятницы, 20 октября, в России вступил в силу новый административный регламент ГИБДД. Теперь госавтоинспекторам разрешено останавливать машины вне стационарных постов, даже если водители ничего не нарушают. При этом забирать права на месте нарушения запрещено. В случае необходимости водитель должен …