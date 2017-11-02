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«Бункер S» Эфир передачи от 31 октября 2017г 
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В Тольятти девушка пыталась украсть 18 палок колбасы, но не смогла

В Автозаводском районе Тольятти на 24-летнюю девушку завели уголовное дело за мелкое хищение. Её поймали с 18 палками колбасы при выходе из магазина. К стражам порядка обратились сотрудники торговой точки, заявившие, что посетительница пытается похитить продукты, сообщает пресс-служба регионального управления 

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Стволы на контроле: В ГД собираются внести закон об обязательной регистрации пневматики

Росгвардия в настоящее время разрабатывает законопроект об обязательной регистрации пневматического оружия. Как рассказал агентству РИА Новости зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, данный документ могут представить на рассмотрение нижней палаты совсем скоро.
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Росгвардия потратит более полумиллиона рублей на хрустальные погоны

Росгвардия потратит более полумиллиона рублей на хрустальные погоны

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Как сообщается, речь идет о двух парах погон «генерал-полковник», 22 парах погон «генерал-лейтенант» и 80 парах погон «генерал-майор». Каждый сувенирный экземпляр 

27 сентября 2017, 05:13
В новокуйбышевской колонии №3 произошел массовый бунт заключенных

В новокуйбышевской колонии №3 произошел массовый бунт заключенных

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Самарец, напавший с ножом на знакомых из-за долга в 3 тысячи рублей, оказался психическим больным

Самарец, напавший с ножом на знакомых из-за долга в 3 тысячи рублей, оказался психическим больным

Следственный комитет региона завершил расследование уголовного дела о смертельной драке в январе. Согласно материалам дела, трое мужчин поссорились из-за долга в 3 тысячи рублей. Один из участников конфликта, Овик Матосян, взялся за нож и нанес другим множественные удары. В результате 

2 ноября 2016, 12:28
В Самарской психбольнице прошел день открытых дверей

В Самарской психбольнице прошел день открытых дверей

В Самарской психиатрической больнице настоящий ажиотаж. В честь дня психического здоровья изолированное для чужих глаз учреждение открыло двери для всех желающих. Наибольший интерес проявили студенты вузов.
Посетителям психбольницы показали работу медико-реабилитационного отделения. Здесь после медикаментозного лечения пациенты возвращаются к привычной 

11 октября 2016, 04:53
15-летнего самарца, убившего отца и ранившего мать с сестрой, могут отправить в психбольницу

15-летнего самарца, убившего отца и ранившего мать с сестрой, могут отправить в психбольницу

15-летний житель Самары за убийство отца и ранения матери и сестры может быть направлен на психиатрическое лечение.
Напомним, жестокая резня произошла 13 марта 2016 года. Между подростком и его 41-летним отцом произошла бытовая ссора, в ходе которой он нанес родителю 

23 сентября 2016, 05:28
В Швеции из психиатрической клиники бежал известный «охотник на ведьм»

В Швеции из психиатрической клиники бежал известный «охотник на ведьм»

38-летний мужчина твердит, что намерен обезглавить и сжечь 57 человек, занимающихся колдовством.
14 сентября 2016, 10:40
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