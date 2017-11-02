Работники полиции и бойцы Росгвардии подавили бунт в смоленском психиатрическом стационаре, расположенном в поселке Гедеоновка. Накануне особо агрессивные пациенты устроили там дебош.
Об инциденте рассказали российские СМИ со ссылкой на Следком. Как выяснили следователи, один из представителей контингента начал вести себя крайне агрессивно. Вскоре последовала «цепная реакция», и к нему присоединились другие. Поздно вечером ситуация стала выходить из-под контроля, и возникла необходимость вмешательства силовых структур.
В итоге порядок был восстановлен, пострадавших нет. Уже выяснили, что инициатор бунта угодил в стационар по решению суда. Некоторое время назад он, будучи невменяемым, совершил преступление, квалифицируемое как «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Сейчас все обстоятельства этой громкой, во всех смыслах, истории устанавливаются в ходе проводимой проверки.
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