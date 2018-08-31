11
15
21
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28.08.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 29.08.2018 
Все видео

Материалы по теме:

Для россиян введут кредитные рейтинги

Для россиян введут кредитные рейтинги

Со следующего года россиянам начнут присваивать персональные кредитные рейтинги. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на исполняющего обязанности генерального директора Объединенного кредитного бюро Николая Мясникова.

По словам специалиста, рейтинг будет формироваться на основании целого набора параметров: просрочек, 
27 августа 2018, 02:40
Госдолг Самарской области сократился на 6 млрд рублей

Госдолг Самарской области сократился на 6 млрд рублей

Менее чем за год госдолг Самарской области сократился почти на 6 млрд рублей. Об этом рассказал глава региона Дмитрий Азаров на встрече с руководителями промышленныых предприятий. К январю этого года цифра уменьшилась на 3 млрд рублей, аналогичного результата добились и 
24 августа 2018, 08:18
Минпром России хочет создать новое поколение гражданских самолетов «малой авиации»

Минпром России хочет создать новое поколение гражданских самолетов «малой авиации»

Министерство промышленности России объявило конкурс на разработку нового поколения гражданских самолетов «малой авиации». Соответствующий тендер появился на портале госзакупок. Цена контракта - 575 млн рублей. Дата окончания подачи заявок - 30 августа. Работу нужно выполнить до 15 декабря.

Согласно 
23 августа 2018, 02:44
В Тольятти владелец Porsche Cayenne судится с официальным дилером

В Тольятти владелец Porsche Cayenne судится с официальным дилером

В Тольятти хозяин автомобиля Porsche Cayenne обратился в суд, причем ответчиком по делу выступает компания-производитель. Дело в том, что после окончания двух лет гарантии у машины появилась техническая неисправность. Автомобилист сдал ее в ремонт официальному дилеру компании, но это не 
23 августа 2018, 01:50
К чему приведет введение новых санкций США против России

К чему приведет введение новых санкций США против России

В эту среду Соединенные Штаты Америки активировали новые санкции, направленные против России. Речь идет о запрете на экспорт ряда товаров, в частности, электронных устройств, датчиков и лазеров, оборудования для добычи нефти и газа, технологий в сфере информации и безопасности. Впервые 
23 августа 2018, 12:22
Почти на 11% выросла средняя зарплата в Самарской области

Почти на 11% выросла средняя зарплата в Самарской области

Специалисты зафиксировали в Самарской области рост зарплат. Об этом сообщил Самарастат в своем докладе о социально-экономическом состоянии региона.

По сравнению с июнем прошлого года средний заработок жителей губернии вырос на 7,5 процента. По сравнению с январем 2018 года рост составил 10,7%

В 

22 августа 2018, 01:42
Минфин России выяснит, на чем можно сэкономить

Минфин России выяснит, на чем можно сэкономить

Минфин России поищет расходные статьи бюджета, на которых можно сэкономить. Ведомство будет проводить ежегодный аудит затрат казны, чтобы определить, какие из них "лишние". Соответствующее постановление появилось на федеральном портале проектов нормативных актов. Как отмечается в документе, целью систематических обзоров станет 

19 августа 2018, 11:29
Подготовку в юнармейском лагере ПФО «Гвардеец» проходят самарские школьники

Подготовку в юнармейском лагере ПФО «Гвардеец» проходят самарские школьники

В Нижегородской области и в Пензе начала работу первая смена окружного оборонно-спортивного оздоровительного лагеря «Гвардеец». В команде Самарской области 38 школьников из Самары, Богатовского, Елховского, Сергиевского и Шенталинского районов. Юнармейские оборонно-спортивные лагеря «Гвардеец», созданные по инициативе полномочного представителя Президента РФ 

14 июня 2018, 11:42
Последний звонок для выпускников прозвучит на набережной в Самаре

Последний звонок для выпускников прозвучит на набережной в Самаре

В Самаре 24 мая состоится городской праздник «Последний звонок» и торжественное шествие выпускников школ. В нем примут участие более 2 тысяч 800 одиннадцатиклассников и педагогов. Шествие начнется в 14 часов на улице Ленинградской. Учителя и школьники пройдут от Молодогвардейской до 

16 мая 2018, 01:29
Тестирование на наркотики пройдут восьмиклассники Самары

Тестирование на наркотики пройдут восьмиклассники Самары

В Самаре школьники пройдут социально-психологическое тестирование, которое позволит выявить детей, склонных к употреблению наркотиков. Предполагается, что анонимный тест, при условии согласия родителей, сдадут восьмиклассники. Число отказов от тестирования за последние три года снизилось в полтора раза – 281 в 2018 
12 апреля 2018, 01:05
Военные сборы школьников пройдут в Самарской области

Военные сборы школьников пройдут в Самарской области

В Самарской области на военные сборы привлекут школьников. 2343 допризывника пройдут пятидневную подготовку. На территории образовательных учреждений во всех девяти районах Самары организуют 23 сборных пункта. Аналогичные мероприятия организуют для детей из движения «Юнармия». Всего по области 35-часовой курс подготовки 
10 апреля 2018, 12:25
В Самаре зафиксирован абсолютный рекорд по количеству первоклассников

В Самаре зафиксирован абсолютный рекорд по количеству первоклассников

Сегодня День Знаний. 1 сентября по всей России в школы пошли 15 с половиной миллионов детей.
В Самаре в эту пятницу зафиксирован абсолютный рекорд за всю новейшую российскую историю по количеству первоклассников. Их почти 14 тысяч человек. Это на 5,5 

1 сентября 2017, 06:04
1 сентября в Самаре ввели временные ограничения для транспорта

1 сентября в Самаре ввели временные ограничения для транспорта

В Самаре временно изменилась схема движения транспорта, в связи с празднованием 1 сентября. Ограничения будут действовать во время торжественных линеек СамГТУ, академии Наяновой и СамГУПС.

До 16 часов временно запрещены остановка и стоянка автомобилей по Волжскому проспекту - от Чкаловского спуска 

1 сентября 2017, 09:30
В пятницу в Самаре введут ограничение на продажу алкоголя

В пятницу в Самаре введут ограничение на продажу алкоголя

С 22 часов 31 августа до 10 утра 2 сентября самарцы не смогут купить в магазине алкоголь. В пятницу, 1 сентября, в городе и по области будет действовать запрет на продажу в торговых точках спиртных напитков. Ограничение не распространяется на 

31 августа 2017, 09:04
В какую сумму россиянам обойдется подготовка ребенка к школе?

В какую сумму россиянам обойдется подготовка ребенка к школе?

Сбор одного ребенка в школу в Российской Федерации обошелся в среднем в 12745 рублей, это на 14% меньше, чем годом ранее, свидетельствует опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Как говорится в сообщении ВЦИОМ, снижение расходов наблюдается по всем позициям 

30 августа 2017, 10:12
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх