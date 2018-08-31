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Для россиян введут кредитные рейтинги
Со следующего года россиянам начнут присваивать персональные кредитные рейтинги. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на исполняющего обязанности генерального директора Объединенного кредитного бюро Николая Мясникова.
По словам специалиста, рейтинг будет формироваться на основании целого набора параметров: просрочек, …
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27 августа 2018, 02:40
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Госдолг Самарской области сократился на 6 млрд рублей
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24 августа 2018, 08:18
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Минпром России хочет создать новое поколение гражданских самолетов «малой авиации»
Министерство промышленности России объявило конкурс на разработку нового поколения гражданских самолетов «малой авиации». Соответствующий тендер появился на портале госзакупок. Цена контракта - 575 млн рублей. Дата окончания подачи заявок - 30 августа. Работу нужно выполнить до 15 декабря.
Согласно …
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23 августа 2018, 02:44
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В Тольятти владелец Porsche Cayenne судится с официальным дилером
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23 августа 2018, 01:50
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К чему приведет введение новых санкций США против России
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23 августа 2018, 12:22
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Почти на 11% выросла средняя зарплата в Самарской области
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22 августа 2018, 01:42
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Минфин России выяснит, на чем можно сэкономить
Минфин России поищет расходные статьи бюджета, на которых можно сэкономить. Ведомство будет проводить ежегодный аудит затрат казны, чтобы определить, какие из них "лишние". Соответствующее постановление появилось на федеральном портале проектов нормативных актов. Как отмечается в документе, целью систематических обзоров станет …
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19 августа 2018, 11:29
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Подготовку в юнармейском лагере ПФО «Гвардеец» проходят самарские школьники
В Нижегородской области и в Пензе начала работу первая смена окружного оборонно-спортивного оздоровительного лагеря «Гвардеец». В команде Самарской области 38 школьников из Самары, Богатовского, Елховского, Сергиевского и Шенталинского районов. Юнармейские оборонно-спортивные лагеря «Гвардеец», созданные по инициативе полномочного представителя Президента РФ …
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14 июня 2018, 11:42
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Последний звонок для выпускников прозвучит на набережной в Самаре
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16 мая 2018, 01:29
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Тестирование на наркотики пройдут восьмиклассники Самары
В Самаре школьники пройдут социально-психологическое тестирование, которое позволит выявить детей, склонных к употреблению наркотиков. Предполагается, что анонимный тест, при условии согласия родителей, сдадут восьмиклассники. Число отказов от тестирования за последние три года снизилось в полтора раза – 281 в 2018 …
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12 апреля 2018, 01:05
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Военные сборы школьников пройдут в Самарской области
В Самарской области на военные сборы привлекут школьников. 2343 допризывника пройдут пятидневную подготовку. На территории образовательных учреждений во всех девяти районах Самары организуют 23 сборных пункта. Аналогичные мероприятия организуют для детей из движения «Юнармия». Всего по области 35-часовой курс подготовки …
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10 апреля 2018, 12:25
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В Самаре зафиксирован абсолютный рекорд по количеству первоклассников
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1 сентября 2017, 06:04
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1 сентября в Самаре ввели временные ограничения для транспорта
В Самаре временно изменилась схема движения транспорта, в связи с празднованием 1 сентября. Ограничения будут действовать во время торжественных линеек СамГТУ, академии Наяновой и СамГУПС.
До 16 часов временно запрещены остановка и стоянка автомобилей по Волжскому проспекту - от Чкаловского спуска …
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1 сентября 2017, 09:30
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В пятницу в Самаре введут ограничение на продажу алкоголя
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31 августа 2017, 09:04
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В какую сумму россиянам обойдется подготовка ребенка к школе?
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30 августа 2017, 10:12