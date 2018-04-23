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Полицейские всю ночь искали пропавшую школьницу в Тольятти

Полицейские всю ночь искали пропавшую школьницу в Тольятти

16 апреля в полицию Ставропольского района из одного из учебных заведений поступила информация о том, что на занятия перестала ходить одна из учениц. Пообщавшись с приемной матерью 15-летней девочки, правоохранители выяснили, что она не появлялась дома с 11 апреля. Также 

23 апреля 2018, 04:27
6-летний ребенок пострадал в смертельном ДТП под Сызранью

6-летний ребенок пострадал в смертельном ДТП под Сызранью

Появились подробности смертельного ДТП, которое произошло 21 апреля в Самарской области. Сообщалось, что 30-летний водитель на автомобиле Nissan Almera ехал по трассе от Ульяновска в сторону Сызрани. На одном из участков мужчина превысил скорость и не справился с управлением. Иномарка 
23 апреля 2018, 11:59
Подростков сняли с дрейфующей льдины у Самары

Подростков сняли с дрейфующей льдины у Самары

17 апреля специалистам Поисково-спасательной службы области пришлось выдвигаться на выручку нерадивым подросткам. Сигнал поступил от очевидцев, которые заметили детей на льдине, проплывающей мимо первой очереди набережной. Пострадавших  подняли на борт катера и доставили на спасательную станцию, где их передали сотрудникам 

18 апреля 2018, 10:29
Вручили награду полицейскому, который спас тонущего ребенка под Тольятти

Вручили награду полицейскому, который спас тонущего ребенка под Тольятти

В Министерстве внутренних дел России прошла церемония награждения офицеров, которые отличились во время службы. На мероприятии присутствовали стражи порядка из 16 регионов страны.

В числе приглашенных был и наш земляк, руководитель линейного отдела полиции Тольятти Айдын Камбаров. Он получил медаль «За 

17 апреля 2018, 11:35
Дополнительные средства на отлов животных выделят в Самаре

Дополнительные средства на отлов животных выделят в Самаре

В Самаре в казне предусмотрели дополнительные средства на отлов и содержание в приютах безнадзорных животных, около шести миллиардов рублей, сообщает мэрия Самары. Вопрос о перераспределении средств решался на 42-м заседании гордумы в четверг, 29 марта.

«На отлов и содержание безнадзорных животных 

30 марта 2018, 03:00
Стая бродячих собак едва не загрызла 11-летнюю школьницу в Сызрани

Стая бродячих собак едва не загрызла 11-летнюю школьницу в Сызрани

11-летняя школьница едва не стала жертвой стаи бродячих собак в Сызрани. 14 марта девочка шла домой, когда на нее набросились порядка 20 животных. Все произошло на улице Новомайской в райне ПТУ №26.

Школьница попыталась позвать на помошь, но рядом 
16 марта 2018, 09:40
Группа уральских туристов покорила перевал Дятлова на собачьих упряжках

Группа уральских туристов покорила перевал Дятлова на собачьих упряжках

Группа уральских путешественников решила покорить перевал Дятлова на собачьих упряжках. Они разместились на трех нартах, которые тащили 24 животных. Экстремалы преодолели путь в 250 километров от базы в поселке Вижай и обратно за пять дней. Все могло бы пойти быстрее, 
15 марта 2018, 05:06
К ЧМ-2018 новые приюты для собак могут построить в Самаре

К ЧМ-2018 новые приюты для собак могут построить в Самаре

В регионах, принимающих матчи ЧМ-2018, должны будут построить приюты-передержки для бездомных собак. А их проверкой займется комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды. В качестве примеров рекомендованы типовые проекты, которые уже работают в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, передают федеральные 

5 марта 2018, 08:03
Назад в 90-е: рэкет привел группу димитровградцев в колонию

Назад в 90-е: рэкет привел группу димитровградцев в колонию

В Димитровграде Ульяновской области лишены свободы двое жителей региона, изобличенные в вымогательстве. Как установили правоохранители, безработные 24-летний Никита Бондарев и 35-летний Рустам Атоев вступили в сговор, целью которого являлось завладение денежными средствами владельца кафе «Инь Янь». Встретившись с потерпевшим и 
10 февраля 2016, 12:17
В России стартовала стройка самого мощного на Земле ядерного реактора

В России стартовала стройка самого мощного на Земле ядерного реактора

Самый мощный на планете ядерный реактор МБИР построят в Димитровграде уже в ближайшее время, сообщают интернет-издания. Речь идет о многоцелевом исследовательском ядерном реакторе на быстрых нейронах, который необходим для развития мировой ядерной энергетики. Эксперты заявляют: в мире нет подобной установки. 
12 сентября 2015, 06:12
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