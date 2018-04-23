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Полицейские всю ночь искали пропавшую школьницу в Тольятти
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23 апреля 2018, 04:27
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6-летний ребенок пострадал в смертельном ДТП под Сызранью
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23 апреля 2018, 11:59
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Подростков сняли с дрейфующей льдины у Самары
17 апреля специалистам Поисково-спасательной службы области пришлось выдвигаться на выручку нерадивым подросткам. Сигнал поступил от очевидцев, которые заметили детей на льдине, проплывающей мимо первой очереди набережной. Пострадавших подняли на борт катера и доставили на спасательную станцию, где их передали сотрудникам …
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18 апреля 2018, 10:29
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Вручили награду полицейскому, который спас тонущего ребенка под Тольятти
В Министерстве внутренних дел России прошла церемония награждения офицеров, которые отличились во время службы. На мероприятии присутствовали стражи порядка из 16 регионов страны.
В числе приглашенных был и наш земляк, руководитель линейного отдела полиции Тольятти Айдын Камбаров. Он получил медаль «За …
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17 апреля 2018, 11:35
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Дополнительные средства на отлов животных выделят в Самаре
В Самаре в казне предусмотрели дополнительные средства на отлов и содержание в приютах безнадзорных животных, около шести миллиардов рублей, сообщает мэрия Самары. Вопрос о перераспределении средств решался на 42-м заседании гордумы в четверг, 29 марта.
«На отлов и содержание безнадзорных животных …
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30 марта 2018, 03:00
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Стая бродячих собак едва не загрызла 11-летнюю школьницу в Сызрани
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16 марта 2018, 09:40
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Группа уральских туристов покорила перевал Дятлова на собачьих упряжках
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15 марта 2018, 05:06
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К ЧМ-2018 новые приюты для собак могут построить в Самаре
В регионах, принимающих матчи ЧМ-2018, должны будут построить приюты-передержки для бездомных собак. А их проверкой займется комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды. В качестве примеров рекомендованы типовые проекты, которые уже работают в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, передают федеральные …
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5 марта 2018, 08:03
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Назад в 90-е: рэкет привел группу димитровградцев в колонию
В Димитровграде Ульяновской области лишены свободы двое жителей региона, изобличенные в вымогательстве. Как установили правоохранители, безработные 24-летний Никита Бондарев и 35-летний Рустам Атоев вступили в сговор, целью которого являлось завладение денежными средствами владельца кафе «Инь Янь». Встретившись с потерпевшим и …
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10 февраля 2016, 12:17
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В России стартовала стройка самого мощного на Земле ядерного реактора
Самый мощный на планете ядерный реактор МБИР построят в Димитровграде уже в ближайшее время, сообщают интернет-издания. Речь идет о многоцелевом исследовательском ядерном реакторе на быстрых нейронах, который необходим для развития мировой ядерной энергетики. Эксперты заявляют: в мире нет подобной установки. …
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12 сентября 2015, 06:12