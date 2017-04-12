Минздрав подготовил законопроект о лишении безработных и самозанятых россиян бесплатного полиса обязательного медицинского страхования. Данным категориям граждан будет полагаться только безвозмездная скорая помощь, полис предложат оформлять по цене 20 тысяч рублей в год. Сейчас по закону страховые взносы на ОМС перечисляет работодатель. За детей, пенсионеров, зарегистрированных безработных и студентов платят регионы. В ведомстве считают, что нововведение поможет снизить нагрузку на местные бюджеты. Эксперты уже называют инициативу медиков недальновидной. Расходы государства только увеличатся за счет экстренной помощи - вызов неотложки почти в 30 раз дороже, чем один амбулаторный визит к терапевту.
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СМИ узнали об идее Минздрава лишить безработных и самозанятых россиян бесплатных полисов ОМС
Минздрав и Фонд обязательного медицинского страхования могут лишить безработных и самозанятых россиян бесплатного обслуживания по полисам ОМС. Об этом сегодня рассказывают «Известия».
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12 апреля 2017, 10:21
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Омбудсмен просит новое здание для Самарской психиатрической больницы
Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова (на фото) обратилась к главе Минздрава России Веронике Скворцовой с просьбой о безотлагательном проектировании и строительстве нового здания для Самарской психиатрической больницы. Омбудсмен жалуется на невыносимые условия пребывания пациентов в корпусах, …
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16 марта 2017, 03:23
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Минздрав отказался от идеи не продавать табак родившимся после 2015 года
Российский Минздрав изменил проект антитабачной концепции, удалив из него наиболее спорные пункты. В нынешней версии документа не оказалось таких моментов, как запрет на реализацию табачных изделий родившимся после 2015 года, конкретная ставка акциза в ближайшей перспективе, а также величина налога …
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14 марта 2017, 02:07
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В Самарской области опережающими темпами идет старение населения
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13 марта 2017, 06:25
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В России проведут трудовую перепись
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3 марта 2017, 01:50
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В Самарской губернии на оказание медпомощи жителям будет выделено более 28 миллиардов рублей
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21 февраля 2017, 06:11
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В Самарской области идет процесс поглощения небольших региональных медицинских компаний федеральными
В Самарской области идет процесс поглощения небольших региональных медицинских компаний федеральными. В августе антимонопольная служба одобрила ходатайство акционерного общества «ИнВест-Полис», которое контролирует «Ингосстрах», о приобретении 100% акций самарской компании «Астро-Волга-Мед». Последняя работает в сегменте ОМС и, по данным Банка России, …
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8 ноября 2016, 04:53
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Новый медицинский сбор обойдется жителям Самарской области в 30 млрд рублей
В Минздраве и Минэкономразвития рассматривается инициатива о дополнительном медицинском сборе, которая предполагает, что за лечение и услуги, которые пока предоставляются как бы бесплатно, придется отдавать определенную сумму наличными. От полиса обязательного медицинского страхования никто не отказывается, да и добровольное останется …
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17 октября 2016, 07:10
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В Самаре безработные проломили голову 46-летнему мужчине
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5 октября 2016, 09:35
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Безработных самарцев хотят лишить бесплатной медицины
Безработные россияне трудоспособного возраста не должны получать бесплатную медицинскую помощь. С такой инициативой выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, ежегодно на эти нужды субъекты отчисляют порядка 40 млрд рублей. Предложение сенатора вызвало широкий общественный резонанс. Одни его …
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9 сентября 2016, 06:53
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На поддержку безработных самарцев выделят 227 млн рублей
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4 июля 2016, 04:23
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Правительство России не пойдет на исключение абортов из системы ОМС
Об этом заявила вице-премьер Ольга Голодец. По ее словам, женщинам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, нужно помогать. Таким образом, чиновник отреагировала на соответствующее предложение депутата Госдумы Елены Мизулиной. Как уже сообщала «ТЕРРА», изначально тема ОМС была выведена на всероссийский уровень …
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21 мая 2015, 03:49