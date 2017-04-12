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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 11 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

СМИ узнали об идее Минздрава лишить безработных и самозанятых россиян бесплатных полисов ОМС

СМИ узнали об идее Минздрава лишить безработных и самозанятых россиян бесплатных полисов ОМС

Минздрав и Фонд обязательного медицинского страхования могут лишить безработных и самозанятых россиян бесплатного обслуживания по полисам ОМС. Об этом сегодня рассказывают «Известия».
По сведениям издания, такое предложение есть в одном из последних докладов министерства. В свою очередь, специалисты Минздрава подтвердили, 

12 апреля 2017, 10:21
Омбудсмен просит новое здание для Самарской психиатрической больницы

Омбудсмен просит новое здание для Самарской психиатрической больницы

Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова (на фото) обратилась к главе Минздрава России Веронике Скворцовой с просьбой о безотлагательном проектировании и строительстве нового здания для Самарской психиатриче­ской больницы. Омбудсмен жалуется на невыносимые условия пребывания пациентов в корпусах, 

16 марта 2017, 03:23
Минздрав отказался от идеи не продавать табак родившимся после 2015 года

Минздрав отказался от идеи не продавать табак родившимся после 2015 года

Российский Минздрав изменил проект антитабачной концепции, удалив из него наиболее спорные пункты. В нынешней версии документа не оказалось таких моментов, как запрет на реализацию табачных изделий родившимся после 2015 года, конкретная ставка акциза в ближайшей перспективе, а также величина налога 

14 марта 2017, 02:07
В Самарской области опережающими темпами идет старение населения

В Самарской области опережающими темпами идет старение населения

Причем, опережающими темпами не только по сравнению со всей Россией, но в ПФО. По информации минздрава губернии, за последние 5 лет удельный вес населения старше трудоспособного возраста вырос на 10,5%. Кроме того, за пятилетку на 7,6% уменьшился удельный вес фертильных 

13 марта 2017, 06:25
В России проведут трудовую перепись

В России проведут трудовую перепись

Минтруд России предложил в каждом регионе создать реестр неработающего населения. В ведомстве считают, что это поможет местным властям устанавливать тех граждан, которые могли бы отчислять взносы в социальные фонды самостоятельно. Сейчас за них это делают бюджеты субъектов, что в условиях 

3 марта 2017, 01:50
В Самарской губернии на оказание медпомощи жителям будет выделено более 28 миллиардов рублей

В Самарской губернии на оказание медпомощи жителям будет выделено более 28 миллиардов рублей

В России, где каждый гражданин имеет право на бесплатную медицинскую помощь, болеть становится все дороже. Платных услуг в госучреждениях все больше, а очереди в бесплатные кабинеты все длиннее. При этом в нашем регионе только в 2017-м на оказание безвозмездной медпомощи 

21 февраля 2017, 06:11
В Самарской области идет процесс поглощения небольших региональных медицинских компаний федеральными

В Самарской области идет процесс поглощения небольших региональных медицинских компаний федеральными

В Самарской области идет процесс поглощения небольших региональных медицинских компаний федеральными. В августе антимонопольная служба одобрила ходатайство акционерного общества «ИнВест-Полис», которое контролирует «Ингосстрах», о приобретении 100% акций самарской компании «Астро-Волга-Мед». Последняя работает в сегменте ОМС и, по данным Банка России, 

8 ноября 2016, 04:53
Новый медицинский сбор обойдется жителям Самарской области в 30 млрд рублей

Новый медицинский сбор обойдется жителям Самарской области в 30 млрд рублей

В Минздраве и Минэкономразвития рассматривается инициатива о дополнительном медицинском сборе, которая предполагает, что за лечение и услуги, которые пока предоставляются как бы бесплатно, придется отдавать определенную сумму наличными. От полиса обязательного медицинского страхования никто не отказывается, да и добровольное останется 

17 октября 2016, 07:10
В Самаре безработные проломили голову 46-летнему мужчине

В Самаре безработные проломили голову 46-летнему мужчине

Самарские полицейские задержали четверых молодых людей, подозреваемых в групповом нападении на 46-летнего мужчину. Преступление было совершено на улице Степана Разина. Возраст задержанных от 22 до 25 лет. Все они безработные, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Мужчина с проломленной 

5 октября 2016, 09:35
Безработных самарцев хотят лишить бесплатной медицины

Безработных самарцев хотят лишить бесплатной медицины

Безработные россияне трудоспособного возраста не должны получать бесплатную медицинскую помощь. С такой инициативой выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, ежегодно на эти нужды субъекты отчисляют порядка 40 млрд рублей. Предложение сенатора вызвало широкий общественный резонанс. Одни его 

9 сентября 2016, 06:53
На поддержку безработных самарцев выделят 227 млн рублей

На поддержку безработных самарцев выделят 227 млн рублей

В Самарской области насчитывается 24 тысячи безработных. Это 1,5 процента от общей численности населения губернии. Такие данные приводит региональный Минтруд. За прошедшую неделю уволено свыше 700 человек. 52 тысячи трудятся неполное рабочее время по инициативе работодателя. Более 6 тысяч не 

4 июля 2016, 04:23
Правительство России не пойдет на исключение абортов из системы ОМС

Правительство России не пойдет на исключение абортов из системы ОМС

Об этом заявила вице-премьер Ольга Голодец. По ее словам, женщинам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, нужно помогать. Таким образом, чиновник отреагировала на соответствующее предложение депутата Госдумы Елены Мизулиной. Как уже сообщала «ТЕРРА», изначально тема ОМС была выведена на всероссийский уровень 
21 мая 2015, 03:49
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