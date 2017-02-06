В подземке Нижнего Новгорода начались съемки блокбастера «Черновик» по мотивам романа российского фантаста Сергея Лукьяненко. Процесс осуществляется по ночам, когда работа метро останавливается.
Картину снимает Сергей Мокрицкий, создатель ленты «Битва за Севастополь». Если говорить о сюжете нового фильма, то главный герой Кирилл утром оказывается в необычной ситуации, когда по непонятным причинам не в состоянии идентифицировать себя и окружающих.
Он не помнит ни коллег по работе, ни близких людей. Мужчина утрачивает жилье, любимое домашнее животное, чтобы понять, что он оказался Избранным для воплощения секретной миссии на Земле. О сроках создания картины пока не сообщается.
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