Джеймс Кэмерон назвал дату начала съемок «Аватара 2» Режиссер фантастической ленты "Аватар" Джеймс Кэмерон сказал в интервью, когда стартуют съемки второй части картины. По его словам, процесс может быть запущен в августе 2017 года.

Напомним, что год назад известный мастер кино уже называл примерные сроки начала работы над …