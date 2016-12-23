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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 декабря 2016г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 декабря 2016г 
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Материалы по теме:

В Самару прилетел щетинистый червец из Таджикистана

В Самару прилетел щетинистый червец из Таджикистана

Вредитель, известный также как "мохнатая вошь", прятался в хурме, которую привезли с собой гости из Средней Азии.
Живые особи насекомого были обнаружены в ручной клади иностранцев в ходе проверки багажа на пункте пропуска МАК "Курумоч". Щетинистый мучнистый червец высасывает сок 

2 декабря 2016, 06:21
Ученые нашли натуральный заменитель мяса

Ученые нашли натуральный заменитель мяса

Американские исследователи утверждают, что нашли натуральный продукт, который может полностью заменить людям мясо. По мнению экспертов из Университета Колорадо, насекомые нисколько не уступают мясу по содержанию полезных и питательных веществ, а в некоторых показатетелях даже превосходят его.

Ученые заявили, что в насекомых содержится на 20% 

21 ноября 2016, 03:29
WMO: самым жарким в истории может оказаться 2016 год

WMO: самым жарким в истории может оказаться 2016 год

Ученые Всемирной метеорологической организации обнародовали доклад о том, что 2016 год может оказаться рекордно жарким, сообщает The Guardian. По словам специалистов, частично это связано с погодным явлением Эль-Ниньо, но главной причиной считается деятельность людей.
Сотрудники организации отмечают, что в этом 

14 ноября 2016, 05:28
Пассажир из Таджикистана привез в Самару опасных насекомых

Пассажир из Таджикистана привез в Самару опасных насекомых

В аэропорту Курумоч в ручной клади пассажира из Таджикистана обнаружили крупу с вредными насекомыми.

«В крупе находились живые особи четырехпятнистой зерновки, а также семена опасного для сельского хозяйства сорняка - повилики полевой. Партия зараженной продукции была уничтожена», - сообщили в управлении 

14 ноября 2016, 04:11
Ученые: Аномально жаркое лето станет нормой к 2040 году

Ученые: Аномально жаркое лето станет нормой к 2040 году

С помощью компьютерной модели австралийские климатологи спрогнозировали, какие климатические изменения ожидают население Земли. Как утверждают ученые, аномально высокие температуры станут нормой к 2040 году. Об этом сообщает Bulletin of American Meteorological Society.

Ученые проанализировали, какие климатические изменения может ожидать население нашей планеты. По 

7 ноября 2016, 12:58
Спелеологи нашли ядовитую многоножку с 414 ногами

Спелеологи нашли ядовитую многоножку с 414 ногами

В одной из пещер Национального парка «Секвойя» в США ученые нашли неизвестный прежде вид многоножек, у которой 414 ног, 200 ядовитых желез и 4 пениса. Однако животное не смогло побить рекорд «Illacme plenipes» поскольку у последнего на 336 ног больше. Многоножке дали название 

24 октября 2016, 01:09
Ученые нашли следы упавшей на Земле 56 млн лет назад кометы

Ученые нашли следы упавшей на Земле 56 млн лет назад кометы

Как установили ученые, около 56 млн лет назад на территорию современных Соединенных Штатов упала огромная комета, которая едва не уничтожила все живое на Земле. Об этом зарубежным СМИ рассказал Морган Шаллер из американского Института Ренсселера в городе Трой.
По словам 

14 октября 2016, 01:18
Ученые: Удар кометы 56 млн лет назад изменил климат на Земле

Ученые: Удар кометы 56 млн лет назад изменил климат на Земле

По мнению ученых из Американского геологического общества, 56 млн лет назад гигантская комета столкнулась с Землей, что стало причиной начала глобального потепления на планете. После удара температура воздуха увеличилась на 5-8 градусов. Содержание углерода в атмосфере повысилось, а его изотопный 

30 сентября 2016, 10:27
Тюменские археологи обнаружили место древних массовых казней

Тюменские археологи обнаружили место древних массовых казней

Тюменские ученые обнаружили древнее захоронение на месте массовых казней, относящееся к периоду «медного барокко». Это произошло в результате раскопок в Ингальской долине. Могильник найден в 70 метрах под уровнем земли.
Ученые считают, что он появился в период развитого средневековья. При 

31 августа 2016, 07:13
СК возбудил дело после тюменского ЧП с самолетом, потерявшим колесо

СК возбудил дело после тюменского ЧП с самолетом, потерявшим колесо

Дан старт расследованию посадки Boeing 737-400 с неисправным шасси в аэропорту Рощино. Чрезвычайное происшествие случилось сегодня утром. На борту находились 148 человек. После разгона самолет потерял колесо шасси, и в итоге небесному лайнеру пришлось несколько часов кружить над Тюменью. Пилоты 
9 марта 2016, 05:50
В Тюменской области инспекторы ДПС спасли от 30-градусного мороза семью из Самары

В Тюменской области инспекторы ДПС спасли от 30-градусного мороза семью из Самары

Семья из Волжского района Самарской области попала в аварии на 39-м километре автодороги Ишим-Бердюжье, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области. Машина «КИА-Спектра», на которой самарцы ехали в гости к родственникам в Барнаул, съехала в кювет и заглохла на морозе. В тот 
6 января 2016, 12:17
Житель тюменского села расстрелял подростков, игравших в снежки

Житель тюменского села расстрелял подростков, игравших в снежки

ЧП произошло вечером 6 февраля в селе Коктюль Ялуторовского района Тюменской области. Местные подростки решили развлечься, атаковав окно одного из домов снежками. Видимо, делали они это с такой активностью, что серьезно разозлили хозяина квартиры. В результате в ответ на шквал 

10 февраля 2015, 04:48
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