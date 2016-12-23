Ученые из Тюменского государственного университета установили, что в результате изменения климата в Сибири южные виды членистоногих, в том числе богомолы, появились севернее своих традиционных мест расселения. В частности, в Тюменской области заметили появление богомолов и других новых насекомых.
Как поясняют ученые, значительная часть популяции богомолов наблюдается на полях, в ухоженных частных земельных владениях и в других местах, которые на протяжении долгих лет обрабатывают люди. Этот вид может встречаться даже в деревянных избах.
Прежде богомолы не попадались в Сибири, тем более в прохладную пору. Но в результате глобального потепления насекомые расширили ареал своего обитания. Не исключено, что дальнейшие климатические изменения еще больше изменят существующую картину.
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