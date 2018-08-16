1
35
26
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14.08.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 15.08.2018  
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
14 + 2 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.

Материалы по теме:

В Самаре автомобилисты пожаловались на ямы на проспекте Карла Маркса

В Самаре автомобилисты пожаловались на ямы на проспекте Карла Маркса

Жители Самары пожаловались на кошмарное состояние проезжей части на проспекте Карла Маркса неподалеку от шоколадной фабрики Nestle. Огромные ямы и выбоины на дороге повредили не один автомобиль.
 
- Неоднократно ремонтировали машину после проезда по сквозной дороге от кинотеатра Шипка и до 
13 августа 2018, 01:23
Автомобильный рынок в России показывает рост, несмотря на кризис

Автомобильный рынок в России показывает рост, несмотря на кризис

Эксперты агентства "Автостат" проанализировали информацию Ассоциации европейского бизнеса и выдали такой расклад. Российский авторынок продолжает демонстрировать положительную динамику даже в период летних отпусков. Так, в июле текущего года продажи новых автомобилей в нашей стране выросли на 10,6% по сравнению с 

8 августа 2018, 09:20
Более 199 270 автомобилей продал АВТОВАЗ в этом году

Более 199 270 автомобилей продал АВТОВАЗ в этом году

Первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике и промышленности, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев прокомментировал результаты работы АВТОВАЗа в первом полугодии. Напомним, бренд LADA достиг самой высокой доли на российском рынке легковых автомобилей за последние семь лет.
3 августа 2018, 02:40
В Самаре на Porsche Cayenne «приземлилась» железная балка

В Самаре на Porsche Cayenne «приземлилась» железная балка

В центре Самары случилось ЧП: на припаркованный рядом с домом по улице Садовой автомобиль обрушился кусок железа. По словам очевидцев, железная балка упала прямо на заднее стекло дорогостоящей машины, в которой в тот момент находились люди. 
 
- Вероятно, металлоконструкция поддерживала 
2 августа 2018, 05:17
Четыре причины для покупки машины с пробегом через онлайн-сервис Юла Авто

Четыре причины для покупки машины с пробегом через онлайн-сервис Юла Авто

Колебания курсов валют привели к тому, что, зачастую, приобретение нового автомобиля из салона стало крайне накладным мероприятием. Именно поэтому многие покупатели стали гораздо больше внимания уделять машинам с пробегом. Но как правильно выбрать свою «ласточку»? Ведь хочется быть уверенным в 
27 июля 2018, 12:42
С какими неприятностями столкнулись самарцы из-за проблем у «Натали Турс»

С какими неприятностями столкнулись самарцы из-за проблем у «Натали Турс»

Один из старейших российских туроператоров «Натали Турс», на протяжении четверти века отправлявший российских граждан за рубеж, аннулировал все забронированные и оплаченные туры в связи с финансовыми проблемами. По оценкам экспертов, в основном пострадали желающие отправиться в Испанию, прежде всего чартерными 

5 июля 2018, 05:55
Тольяттинский «АвтоВАЗ» рассказал, какую долю занимает на российском рынке

Тольяттинский «АвтоВАЗ» рассказал, какую долю занимает на российском рынке

В первой половине 2018 года продажи моделей тольяттинского автогиганта выросли на 21%, что является лучшим показателем за четыре года. Всего за полгода было продано 169 884 легковых и коммерческих автомобиля LADA. Рыночная доля машин LADA в этом сегменте составляет не 

5 июля 2018, 04:09
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх