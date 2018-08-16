В Самаре автомобилисты пожаловались на ямы на проспекте Карла Маркса Жители Самары пожаловались на кошмарное состояние проезжей части на проспекте Карла Маркса неподалеку от шоколадной фабрики Nestle. Огромные ямы и выбоины на дороге повредили не один автомобиль. … - Неоднократно ремонтировали машину после проезда по сквозной дороге от кинотеатра Шипка и до