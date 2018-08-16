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В Самаре автомобилисты пожаловались на ямы на проспекте Карла Маркса
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13 августа 2018, 01:23
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Автомобильный рынок в России показывает рост, несмотря на кризис
Эксперты агентства "Автостат" проанализировали информацию Ассоциации европейского бизнеса и выдали такой расклад. Российский авторынок продолжает демонстрировать положительную динамику даже в период летних отпусков. Так, в июле текущего года продажи новых автомобилей в нашей стране выросли на 10,6% по сравнению с …
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8 августа 2018, 09:20
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Более 199 270 автомобилей продал АВТОВАЗ в этом году
Первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике и промышленности, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев прокомментировал результаты работы АВТОВАЗа в первом полугодии. Напомним, бренд LADA достиг самой высокой доли на российском рынке легковых автомобилей за последние семь лет.
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3 августа 2018, 02:40
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В Самаре на Porsche Cayenne «приземлилась» железная балка
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2 августа 2018, 05:17
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Четыре причины для покупки машины с пробегом через онлайн-сервис Юла Авто
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27 июля 2018, 12:42
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С какими неприятностями столкнулись самарцы из-за проблем у «Натали Турс»
Один из старейших российских туроператоров «Натали Турс», на протяжении четверти века отправлявший российских граждан за рубеж, аннулировал все забронированные и оплаченные туры в связи с финансовыми проблемами. По оценкам экспертов, в основном пострадали желающие отправиться в Испанию, прежде всего чартерными …
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5 июля 2018, 05:55
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Тольяттинский «АвтоВАЗ» рассказал, какую долю занимает на российском рынке
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5 июля 2018, 04:09