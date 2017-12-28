За введение электронных трудовых книжек одновременно с классическими бумажными выступает большая часть жителей нашей страны, работающих по найму. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, о которых рассказывает РИА "Новости". При этом 18% респондентов проголосовали за полный отказ от бумажного варианта.
Сохранить параллельно два формата предлагают 53% россиян. За существование лишь бумажных версий ратуют 19% участников опроса.
Приверженцы электронных книжек уверены, что это упростит доступ к информации, даст возможность быстрее восстанавливать сведения при утрате бумажных документов. Противники такого подхода беспокоятся, что информация с электронного носителя рискует оказаться в руках злоумышленников.
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