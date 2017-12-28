Хэллоуин стал праздником только для 3% россиян В этом году отметить Хэллоуин 31 октября планируют только три процента жителей России. Согласно результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, преимущественно это молодые люди в возрасте до 25-ти лет. Как выяснилось, этот праздник в нашей стране пока так и …