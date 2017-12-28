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Материалы по теме:

ВЦИОМ: Россияне назвали самые эффективные силовые ведомства

ВЦИОМ: Россияне назвали самые эффективные силовые ведомства

Граждане Российской Федерации считают наиболее эффективными силовыми структурами Министерство обороны, МЧС и всех работников органов безопасности. К профессиональному празднику последних ВЦИОМ приурочил масштабный опрос. Как оказалось, более половины граждан (62%) хотели бы видеть в рядах силовиков своих детей.
Как следует 

20 декабря 2017, 05:07
ВЦИОМ: Лишать сектантов родительских прав предлагают большинство россиян

ВЦИОМ: Лишать сектантов родительских прав предлагают большинство россиян

Подавляющее большинство наших сограждан согласны с позицией Верховного суда, который рекомендовал лишать родительских прав россиян за привлечение несовершеннолетних в секты и прочие аналогичные организации. Как следует из опроса ВЦИОМ, 79% участников исследования за предлагаемые меры.
При этом, по данным социологов, 

4 декабря 2017, 02:10
Социологи узнали, сколько денег россияне тратят на отдых

Социологи узнали, сколько денег россияне тратят на отдых

43% граждан России из числа принимавших участие в опросе ВЦИОМ расходуют на отдых до 10% своих доходов. Для каждого шестого опрошенного эта цифра достигает от 11-20%.
Преимущественно подобные расходы отличают жителей российской столицы и Санкт-Петербурга. В этих мегаполисах каждый третий 

29 ноября 2017, 12:08
Хэллоуин стал праздником только для 3% россиян

Хэллоуин стал праздником только для 3% россиян

В этом году отметить Хэллоуин 31 октября планируют только три процента жителей России. Согласно результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, преимущественно это молодые люди в возрасте до 25-ти лет. Как выяснилось, этот праздник в нашей стране пока так и 

31 октября 2017, 10:57
ВЦИОМ: Обладателями спиннеров стала половина россиян

ВЦИОМ: Обладателями спиннеров стала половина россиян

Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения в ходе недавнего исследования оценили отношение россиян к спиннерам. Порядка 48% опрошенных отметили, что у них или их знакомых есть эта популярная игрушка-антистресс, причем среди 25–34-летних таких 65%, среди активных пользователей Сети — 55%.

27 октября 2017, 05:15
Сбербанк запустит пилотный проект по электронным трудовым книжкам

Сбербанк запустит пилотный проект по электронным трудовым книжкам

Минтруд и Сбербанк планируют пилотный проект по переходу с бумажных на электронные трудовые книжки. Об этом рассказывают отечественные СМИ со ссылкой на руководителя министерства Максима Топилина.
О возможном предстоящем отказе России от трудовых книжек привычного всем образца в прошлом месяце 

22 мая 2017, 09:10
Роструд поддержал добровольный переход на электронные трудовые книжки

Роструд поддержал добровольный переход на электронные трудовые книжки

Переход на электронные трудовые книжки имеет смысл сделать добровольным. Так заявили в Роструде.
Как сообщают отечественные информагентства, по мнению руководителя ведомства Всеволода Вуколова, электронная трудовая книжка даст возможность, в частности, защитить права работающих дистанционно, вахтовым методом и т.д.. В свою 

19 апреля 2017, 09:14
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