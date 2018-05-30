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В Крыму откроется первая «винная деревня»
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25 мая 2018, 08:38
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Федор Конюхов отправится в кругосветку на лодке-неваляшке
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23 мая 2018, 11:19
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В Черногории спасатели нашли трех россиянок, которые заблудились в горах
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22 мая 2018, 07:23
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Эксперты: большинство россиян этим летом решили отдыхать внутри страны
Специалисты билетного сервиса OZON.travel проанализировали предпочтения россиян по летнему отдыху. Оказалось, что большинство наших соотечественников решили не покидать пределов страны. 36% внутрироссийских туристов отправятся в Симферополь. По этому показателю крымское направление обходит другие места отдыха. Также, среди наиболее популярных мест …
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21 мая 2018, 10:51
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Врачей, работающих на ЧМ-2018, снабдят специальными аптечками
Для 6,5 тысяч медиков, которые будут работать на чемпионате мира по футболу-2018, подготовлены специальные аптечки с расширенной укладкой и пособиями. Аптечку пополнило мощное обезболивающее, диазепамы, реланиумы, препараты, снимающие чувство страха, эпилептические припадки и дефибриллятор, рассказала глава Минздрава РФ Вероника Скворцова. …
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3 мая 2018, 10:12
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Срок ввода в эксплуатацию стадиона "Самара Арена" перенесен на 2018 год
Аналогичное решение принято в отношении стадиона в Калининграде. Об этом говорится в постановлении правительства России, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
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19 апреля 2017, 06:40
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Межведомственная комиссия будет контролировать строительство стадиона в Самаре
При Минстрое России создана межведомственная комиссия, которая будет контролировать строительство в Самаре стадиона для чемпионата мира по футболу 2018 года. Орган учредили по поручению зампреда правительства Виталия Мутко. Представители комиссии будут заниматься решением вопросов строительно-технической экспертизы, корректировки проектно-сметной документации объекта без …
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16 февраля 2017, 01:05
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Депутатов Самарской губернской думы не пустили на строительную площадку стадиона "Самара Арена"
Очередной скандал разгорелся вокруг будущего стадиона "Самара Арена", на котором пройдут шесть матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Депутатов Самарской губернской думы не пустили на строительную площадку, на которой они планировали провести выездное заседание комитета по культуре, спорту и молодежной …
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16 июня 2016, 01:46