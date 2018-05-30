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В Крыму откроется первая «винная деревня»

1 июня в Гурзуфе начнет свою работу первая «винная деревня» в рамках туристического проекта «Винная дорога Крыма». Программа для отдыхающих будет построена по примеру известных европейских маршрутов.

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Федор Конюхов отправится в кругосветку на лодке-неваляшке

Известный путешественник Федор Конюхов готовится к шестой кругосветке: на этот раз он обойдет Землю на миниатюрной весельной лодке-неваляшке. Вояж стартует в Новой Зеландии, оттуда он поплывет на Мыс Горн в Чили и Мыс Доброй Надежды в ЮАР.

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В Черногории спасатели нашли трех россиянок, которые заблудились в горах

В Черногории спасатели нашли трех россиянок, которые заблудились в горах

В ночь на вторник, 22 мая, сотрудники Горной службы спасения в Черногории обнаружили трех ранее пропавших россиянок на горном массиве Дурмитор на севере страны. В горах потерялись 34-летняя москвичка Мария Навил, 40-летняя жительница Подольска Ирина Уварова и их 44-летняя спутница 
22 мая 2018, 07:23
Эксперты: большинство россиян этим летом решили отдыхать внутри страны

Эксперты: большинство россиян этим летом решили отдыхать внутри страны

Специалисты билетного сервиса OZON.travel проанализировали предпочтения россиян по летнему отдыху. Оказалось, что большинство наших соотечественников решили не покидать пределов страны. 36% внутрироссийских туристов отправятся в Симферополь. По этому показателю крымское направление обходит другие места отдыха. Также, среди наиболее популярных мест 
21 мая 2018, 10:51
Врачей, работающих на ЧМ-2018, снабдят специальными аптечками

Врачей, работающих на ЧМ-2018, снабдят специальными аптечками

Для 6,5 тысяч медиков, которые будут работать на чемпионате мира по футболу-2018, подготовлены специальные аптечки с расширенной укладкой и пособиями. Аптечку пополнило мощное обезболивающее, диазепамы, реланиумы, препараты, снимающие чувство страха, эпилептические припадки и дефибриллятор, рассказала глава Минздрава РФ Вероника Скворцова. 
3 мая 2018, 10:12
Срок ввода в эксплуатацию стадиона

Срок ввода в эксплуатацию стадиона "Самара Арена" перенесен на 2018 год

Аналогичное решение принято в отношении стадиона в Калининграде. Об этом говорится в постановлении правительства России, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Изменения были внесены в нормативные акты "Об осуществлении бюджетных инвестиций в строительство стадиона в городе Калининград" и "Об осуществлении бюджетных 

19 апреля 2017, 06:40
Межведомственная комиссия будет контролировать строительство стадиона в Самаре

Межведомственная комиссия будет контролировать строительство стадиона в Самаре

При Минстрое России создана межведомственная комиссия, которая будет контролировать строительство в Самаре стадиона для чемпионата мира по футболу 2018 года. Орган учредили по поручению зампреда правительства Виталия Мутко. Представители комиссии будут заниматься решением вопросов строительно-технической экспертизы, корректировки проектно-сметной документации объекта без 

16 февраля 2017, 01:05
Депутатов Самарской губернской думы не пустили на строительную площадку стадиона

Депутатов Самарской губернской думы не пустили на строительную площадку стадиона "Самара Арена"

Очередной  скандал разгорелся вокруг будущего стадиона "Самара Арена", на котором пройдут шесть матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Депутатов Самарской губернской думы не пустили на строительную площадку, на которой они планировали провести выездное заседание комитета по культуре, спорту и молодежной 

16 июня 2016, 01:46
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