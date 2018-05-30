Федор Конюхов отправится в кругосветку на лодке-неваляшке Известный путешественник Федор Конюхов готовится к шестой кругосветке: на этот раз он обойдет Землю на миниатюрной весельной лодке-неваляшке. Вояж стартует в Новой Зеландии, оттуда он поплывет на Мыс Горн в Чили и Мыс Доброй Надежды в ЮАР.



В общей …