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Материалы по теме:

Появилось видео с самолётов-участников Парада Победы в Самаре

Появилось видео с самолётов-участников Парада Победы в Самаре

В Самаре парапланерист и фотограф Андрей Востров опубликовал в Сети видео, снятое с самолетов-участников Парада Победы 2018 года, который состоялся на площади Куйбышева 9 мая.  В небе пилоты аэроклуба ДОСААФ на самолетах Як-52 исполнили фигуры высшего пилотажа. Камеры были прикреплены 

11 мая 2018, 09:54
Самару и Новосибирск свяжут прямые авиарейсы

Самару и Новосибирск свяжут прямые авиарейсы

Самару и Новосибирск свяжут регулярные прямые авиарейсы. Первый такой борт отправится из аэропорта «Курумоч» уже 2 июня. Перевозки пассажиров будет осуществлять авиакомпания S7 на самолетах Embraer 170. Рейсы будут отправляться 2 раза в неделю: в субботу в 00:15 и в 

13 апреля 2018, 12:00
Семья из Орла засудила турфирму за неисправный самолет

Семья из Орла засудила турфирму за неисправный самолет

Поездка в отпуск закончилась для семьи из города Орел разбирательством с туроператором. Супруги приобрели путевку, которая предполагала пересадку на самолет в Москве. Поездка до столицы прошла нормально, а потом начались проблемы. Сначала было на 7 часов задержано отправление самолета в 
11 апреля 2018, 12:25
Двигатели будущего показали на международном форуме в Москве

Двигатели будущего показали на международном форуме в Москве

Отечественная двигателестроительная промышленность сейчас живет в условиях жесткой конкуренции на мировом рынке. При этом на новейшие российские гражданские самолеты зачастую ставятся импортные двигатели. Проблемы и перспективы отрасли обсуждают на Международном форуме двигателестроения, который сегодня завершает свою работу в Москве.

Объединенной двигателестроительной 

6 апреля 2018, 04:47
Прямые авиарейсы 1 мая свяжут Волгоград и Самару

Прямые авиарейсы 1 мая свяжут Волгоград и Самару

В Самаре откроют прямые авиарейсы в Волгоград. Вылеты будут два раза в неделю, по вторникам и субботам. Это направление будет обслуживать авиакомпания UTair («ЮТэйр»). Пассажиров будут перевозить на самолетах ATR-72-500. Первый вылет из самарского аэропорта «Курумоч» в Волгоград намечен на 
6 апреля 2018, 11:16
С 25 марта увеличится количество авиарейсов в Екатеринбург из Самары

С 25 марта увеличится количество авиарейсов в Екатеринбург из Самары

Авиарейсов из Самары в Екатеринбург станет больше. Расписание изменится с 25 марта 2018 года. Количество полетов по этому маршруту будет увеличено до 11 в неделю. Пассажиров будут перевозить на самолетах Sukhoi Superjet 100. Новые вылеты из Самары по графику намечены 

16 марта 2018, 01:50
В «Курумоче» открываются рейсы в Краснодар и Челябинск

В «Курумоче» открываются рейсы в Краснодар и Челябинск

С пятницы, 16 февраля, из Самары можно будет летать в Краснодар и Челябинск. Одна из авиакомпаний решила расширить свою маршрутную сеть.

Самолеты будут курсировать три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам. Борт из Челябинска будет прибывать в Самару в 

15 февраля 2018, 01:28
Прямые авиарейсы из России в Египет возобновят: комментарии самарских экспертов

Прямые авиарейсы из России в Египет возобновят: комментарии самарских экспертов

1 февраля возобновляются регулярные прямые авиарейсы из России в столицу Египта - Каир. Напомним, это направление было закрыто в течение 2 лет после теракта на борту лайнера, летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. 
16 января 2018, 08:01
Ученые нашли способ совершать независимые межпланетные полеты

Ученые нашли способ совершать независимые межпланетные полеты

Британские ученые нашли способ осуществлять независимые межпланетные полеты. Методику разработали в Национальной физической лаборатории Великобритании (National Physical Laboratory).

Представители британской организации NPL предложили новую методику для вычисления местоположения объекта в космосе. Её предлагают применять для независимых межпланетных полетов в Солнечной системе.

В 

10 августа 2016, 01:38
Ученые: Птицы могут спать в воздухе во время полета

Ученые: Птицы могут спать в воздухе во время полета

Немецкие ученые из Института орнитологии выяснили, что птицы могут спать во время полета. Об этом сообщается в статье, опубликованной в издании Nature Communications.
Для проведения эксперимента орнитологи использовали 14 фрегатов. Fregata minor – вид тропических птиц, которые проводят почти всю 

5 августа 2016, 03:18
Virgin Galactic покажет образец пассажирского космического корабля

Virgin Galactic покажет образец пассажирского космического корабля

Образец пассажирского космического корабля SpaceShip Two подготовила корпорация Virgin Galactic. Об этом широкой общественности поведали западные СМИ со ссылкой на Reuters. Следует напомнить в этой связи, что другая аналогичная модель потерпела крушение в процессе испытаний. Неверные действия пилота привели к 
19 февраля 2016, 12:30
В России создают летающий автомобиль-квадрокоптер

В России создают летающий автомобиль-квадрокоптер

Летающая машина будет способна преодолевать по воздуху расстояние до 500 километров. Проект разрабатывается инженерами и учёными из Псковского государственного университета.

Известно, что за основу летающего авто создатели берут устройство квадрокоптера. В воздух машину будут поднимать 4 электродвигателя и винты. 
6 августа 2015, 01:06
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