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Появилось видео с самолётов-участников Парада Победы в Самаре
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11 мая 2018, 09:54
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Самару и Новосибирск свяжут прямые авиарейсы
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13 апреля 2018, 12:00
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Семья из Орла засудила турфирму за неисправный самолет
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11 апреля 2018, 12:25
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Двигатели будущего показали на международном форуме в Москве
Отечественная двигателестроительная промышленность сейчас живет в условиях жесткой конкуренции на мировом рынке. При этом на новейшие российские гражданские самолеты зачастую ставятся импортные двигатели. Проблемы и перспективы отрасли обсуждают на Международном форуме двигателестроения, который сегодня завершает свою работу в Москве.
Объединенной двигателестроительной …
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6 апреля 2018, 04:47
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Прямые авиарейсы 1 мая свяжут Волгоград и Самару
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6 апреля 2018, 11:16
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С 25 марта увеличится количество авиарейсов в Екатеринбург из Самары
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16 марта 2018, 01:50
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В «Курумоче» открываются рейсы в Краснодар и Челябинск
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15 февраля 2018, 01:28
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Прямые авиарейсы из России в Египет возобновят: комментарии самарских экспертов
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16 января 2018, 08:01
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Ученые нашли способ совершать независимые межпланетные полеты
Британские ученые нашли способ осуществлять независимые межпланетные полеты. Методику разработали в Национальной физической лаборатории Великобритании (National Physical Laboratory).
Представители британской организации NPL предложили новую методику для вычисления местоположения объекта в космосе. Её предлагают применять для независимых межпланетных полетов в Солнечной системе.
В …
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10 августа 2016, 01:38
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Ученые: Птицы могут спать в воздухе во время полета
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5 августа 2016, 03:18
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Virgin Galactic покажет образец пассажирского космического корабля
Образец пассажирского космического корабля SpaceShip Two подготовила корпорация Virgin Galactic. Об этом широкой общественности поведали западные СМИ со ссылкой на Reuters. Следует напомнить в этой связи, что другая аналогичная модель потерпела крушение в процессе испытаний. Неверные действия пилота привели к …
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19 февраля 2016, 12:30
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В России создают летающий автомобиль-квадрокоптер
Летающая машина будет способна преодолевать по воздуху расстояние до 500 километров. Проект разрабатывается инженерами и учёными из Псковского государственного университета.
Известно, что за основу летающего авто создатели берут устройство квадрокоптера. В воздух машину будут поднимать 4 электродвигателя и винты. …
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6 августа 2015, 01:06