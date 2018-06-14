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Российских туристов предупредили о вспышке опасной инфекции в Европе

Российских туристов предупредили о вспышке опасной инфекции в Европе

Специалисты Роспотребнадзора предупреждают всех, кто собирается провести свой отпуск в Бельгии. Там зафиксирована вспышка сальмонеллеза. Эту опасную инфекцию диагностировали сразу в нескольких школах и детских садах Фландрии - это северная область страны. Количество госпитализированных уже превысило 60 человек, у 37 

5 июня 2018, 08:02
Болельщики этим летом «вытеснят» «классических» туристов в России

Болельщики этим летом «вытеснят» «классических» туристов в России

Во время чемпионата мира по футболу в России снизится турпоток: по подсчетам Ассоциации туроператоров, в июне-июле Россия недосчитается до 700 тысяч своих «классических» туристов, то есть примерно 90% от их обычного числа. Но это не станет проблемой - болельщики компенсируют 
30 мая 2018, 11:17
В Крыму откроется первая «винная деревня»

В Крыму откроется первая «винная деревня»

1 июня в Гурзуфе начнет свою работу первая «винная деревня» в рамках туристического проекта «Винная дорога Крыма». Программа для отдыхающих будет построена по примеру известных европейских маршрутов.

По задумке организаторов, 1-3 июня в Гурзуфе будет устроена ярмарка с увеселительными 
25 мая 2018, 08:38
Федор Конюхов отправится в кругосветку на лодке-неваляшке

Федор Конюхов отправится в кругосветку на лодке-неваляшке

Известный путешественник Федор Конюхов готовится к шестой кругосветке: на этот раз он обойдет Землю на миниатюрной весельной лодке-неваляшке. Вояж стартует в Новой Зеландии, оттуда он поплывет на Мыс Горн в Чили и Мыс Доброй Надежды в ЮАР.

В общей 
23 мая 2018, 11:19
20 тысяч россиян отдыхали в Генуе в прошлом году

20 тысяч россиян отдыхали в Генуе в прошлом году

В прошлом году более 20 тыс. россиян побывали в итальянском городе Генуя, сообщила советник по маркетингу и культуре Элиза Серафини. В общей сложности, Геную посетили 518,5 тыс. иностранцев. Львиная доля туристов приехала из Франции - 72,5 тыс. человек, Германии — 
23 мая 2018, 08:20
Эксперты: большинство россиян этим летом решили отдыхать внутри страны

Эксперты: большинство россиян этим летом решили отдыхать внутри страны

Специалисты билетного сервиса OZON.travel проанализировали предпочтения россиян по летнему отдыху. Оказалось, что большинство наших соотечественников решили не покидать пределов страны. 36% внутрироссийских туристов отправятся в Симферополь. По этому показателю крымское направление обходит другие места отдыха. Также, среди наиболее популярных мест 
21 мая 2018, 10:51
Самые дешевые морские курорты находятся в Абхазии и во Вьетнаме

Самые дешевые морские курорты находятся в Абхазии и во Вьетнаме

Стало известно, какие морские курорты этим летом будут самыми бюджетными. Эксперты подсчитали расходы на двухнедельный отпуск для двоих взрослых без особых претензий. Они учитывали авиабилеты, проживание на месте и дополнительные расходы.

Среди зарубежных направлений самыми дешевыми оказались курорты Абхазии 
17 мая 2018, 04:21
В турецких отелях появились видеокамеры для защиты от туристов

В турецких отелях появились видеокамеры для защиты от туристов

Некоторые российские туристы обеспокоены огромным количеством камер наблюдения, установленных в отелях в Турции. Они считают, что раз все события в хостелах фиксируются, это нарушает неприкосновенность их частной жизни. Но владельцы мест отдыха пояснили, что системы видеонаблюдения всего лишь защита от 
16 мая 2018, 09:08
Крым может отложить старт эксперимента по курортному сбору на 2019 год

Крым может отложить старт эксперимента по курортному сбору на 2019 год

Старт эксперимента по курортному сбору на Крымском полуострове, вполне возможно, перенесут на 2019 год. Об этом проинформировал журналистов руководитель комитета крымского парламента Алексей Черняк, рассказывает РИА Новости.
По словам г-на Черняка, республике нужно время для подготовки объектов размещения к эксперименту. 

19 декабря 2017, 09:44
Объявлена дата введения курортного сбора в Крыму

Объявлена дата введения курортного сбора в Крыму

Госсовет Крыма сегодня утвердил положение о введении с мая следующего года курортного сбора. Его размер будет составлять 10 рублей за день проживания, сообщает "Интерфакс".
Соответствующий эксперимент собираются проводить ежегодно с 1 мая до 30 сентября. В перечне участвующих в нем 

29 ноября 2017, 01:50
Регионы определились с размером курортного сбора

Регионы определились с размером курортного сбора

Власти отечественных курортов  определились с размером сборов, которые будут взиматься с туристов с 1 мая 2018 года.

Как сообщает  Ассоциация туроператоров России, желающие отдохнуть в Крыму будут платить от 25 до 35 рублей в сутки. Всю сумму курортного сбора нужно будет 

25 июля 2017, 12:46
Докатились до заграницы: Ростуризму предложили ввести сбор для выезжающих на зарубежные курорты

Докатились до заграницы: Ростуризму предложили ввести сбор для выезжающих на зарубежные курорты

В Российской Федерации предложили ввести сбор для туристов, отправляющихся отдыхать на заграничные курорты. С такой инициативой выступил депутат законодательного собрания Ленобласти Владимир Петров.
Соответствующее обращение направлено руководителю Ростуризма Олегу Сафонову. По словам народного избранника, для выезжающих россиян нужно ввести сбор 

11 июля 2017, 12:23
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