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Российских туристов предупредили о вспышке опасной инфекции в Европе
Специалисты Роспотребнадзора предупреждают всех, кто собирается провести свой отпуск в Бельгии. Там зафиксирована вспышка сальмонеллеза. Эту опасную инфекцию диагностировали сразу в нескольких школах и детских садах Фландрии - это северная область страны. Количество госпитализированных уже превысило 60 человек, у 37 …
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5 июня 2018, 08:02
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Болельщики этим летом «вытеснят» «классических» туристов в России
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30 мая 2018, 11:17
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В Крыму откроется первая «винная деревня»
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25 мая 2018, 08:38
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Федор Конюхов отправится в кругосветку на лодке-неваляшке
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23 мая 2018, 11:19
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20 тысяч россиян отдыхали в Генуе в прошлом году
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23 мая 2018, 08:20
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Эксперты: большинство россиян этим летом решили отдыхать внутри страны
Специалисты билетного сервиса OZON.travel проанализировали предпочтения россиян по летнему отдыху. Оказалось, что большинство наших соотечественников решили не покидать пределов страны. 36% внутрироссийских туристов отправятся в Симферополь. По этому показателю крымское направление обходит другие места отдыха. Также, среди наиболее популярных мест …
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21 мая 2018, 10:51
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Самые дешевые морские курорты находятся в Абхазии и во Вьетнаме
Стало известно, какие морские курорты этим летом будут самыми бюджетными. Эксперты подсчитали расходы на двухнедельный отпуск для двоих взрослых без особых претензий. Они учитывали авиабилеты, проживание на месте и дополнительные расходы.
Среди зарубежных направлений самыми дешевыми оказались курорты Абхазии …
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17 мая 2018, 04:21
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В турецких отелях появились видеокамеры для защиты от туристов
Некоторые российские туристы обеспокоены огромным количеством камер наблюдения, установленных в отелях в Турции. Они считают, что раз все события в хостелах фиксируются, это нарушает неприкосновенность их частной жизни. Но владельцы мест отдыха пояснили, что системы видеонаблюдения всего лишь защита от …
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16 мая 2018, 09:08
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Крым может отложить старт эксперимента по курортному сбору на 2019 год
Старт эксперимента по курортному сбору на Крымском полуострове, вполне возможно, перенесут на 2019 год. Об этом проинформировал журналистов руководитель комитета крымского парламента Алексей Черняк, рассказывает РИА Новости.
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19 декабря 2017, 09:44
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Объявлена дата введения курортного сбора в Крыму
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29 ноября 2017, 01:50
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Регионы определились с размером курортного сбора
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25 июля 2017, 12:46
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Докатились до заграницы: Ростуризму предложили ввести сбор для выезжающих на зарубежные курорты
В Российской Федерации предложили ввести сбор для туристов, отправляющихся отдыхать на заграничные курорты. С такой инициативой выступил депутат законодательного собрания Ленобласти Владимир Петров.
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11 июля 2017, 12:23