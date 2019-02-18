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«ТЕРРА» желает вам любви
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14 февраля 2019, 11:09
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В России узаконят паломников
Статус паломника закрепят законодательно. Госдума приняла в первом чтении поправки в закон "О свободе совести и религиозных объединениях". Документ запрещает коммерческим структурам организовывать паломнические туры. Этим смогут заниматься только религиозные объединения. Негласная борьба за право организовывать паломнические поездки между туркомпаниями …
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19 января 2019, 10:15
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14 января 2019, 06:05
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В Самаре в новогоднюю ночь перекроют дороги около площади Куйбышева
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24 декабря 2018, 04:43
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Очень страшная хрюша: самарцев поразил символ года в парке Дружбы
Самарский парк Дружбы в Советском районе украсили к Новому году. Атмосферные снимки опубликовало МАУ «Парки Самары», но они слегка шокировали пользователей соцсетей. Место отдыха украсили тремя скульптурами. Компанию дружелюбным Деду Морозу и Снегурочке составила ледяная фигура символа наступающего года - …
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21 декабря 2018, 10:05
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Ростуризм назвал самые популярные направления в новогодние праздники
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11 декабря 2018, 09:43
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В конце декабря из Москвы в регионы запустят 100 дополнительных поездов
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29 ноября 2018, 12:04
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Компанию, которая разработает концепцию туристического развития центра Самары, выберут 7 декабря
В Самаре разработают за 3 млн рублей концепцию туристического развития центра города, соответствующий тендер появился на портале госзакупок. Подрядчика, который выполнит научно-исследовательскую работу, ищет городской департамент культуры и молодёжной политики. Согласно техзаданию, речь идет о территории в границах стрелки …
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28 ноября 2018, 02:07
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Телерадиокомпания "ТЕРРА" поздравляет с Днем защитника Отечества!
Дорогие мужчины!
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
Желаем быть в отличном настроении
И духа боевого не терять,
Равнение держать на достижения:
Наметив цель, в «десятку» попадать!