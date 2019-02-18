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«ТЕРРА» желает вам любви

В нашей жизни нет ничего важнее, чем любовь.

Редакция телерадиокомпании «ТЕРРА» поздравляет всех с Днём святого Валентина!

Любите друг друга, и тогда мир вокруг нас станет лучше!
14 февраля 2019, 11:09
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Статус паломника закрепят законодательно. Госдума приняла в первом чтении поправки в закон "О свободе совести и религиозных объединениях". Документ запрещает коммерческим структурам организовывать паломнические туры. Этим смогут заниматься только религиозные объединения. Негласная борьба за право организовывать паломнические поездки между туркомпаниями 
19 января 2019, 10:15
На полигоне «АВТОВАЗа» состоялись «Гонки чемпионов»

На полигоне «АВТОВАЗа» состоялись «Гонки чемпионов»

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14 января 2019, 06:05
В Самаре в новогоднюю ночь перекроют дороги около площади Куйбышева

В Самаре в новогоднюю ночь перекроют дороги около площади Куйбышева

С 13:00 31 декабря 2018 до 08:00 1 января следующего года в Самаре будет ограничено движение транспорта на улицах, прилегающих к площади Куйбышева. Там пройдет «Новогодняя ночь 2018-2019». Конечно, исключение сделают для машин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и автомобилей 
24 декабря 2018, 04:43
Очень страшная хрюша: самарцев поразил символ года в парке Дружбы

Очень страшная хрюша: самарцев поразил символ года в парке Дружбы

Самарский парк Дружбы в Советском районе украсили к Новому году. Атмосферные снимки опубликовало МАУ «Парки Самары», но они слегка шокировали пользователей соцсетей. Место отдыха украсили тремя скульптурами. Компанию дружелюбным Деду Морозу и Снегурочке составила ледяная фигура символа наступающего года - 
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11 декабря 2018, 09:43
В конце декабря из Москвы в регионы запустят 100 дополнительных поездов

В конце декабря из Москвы в регионы запустят 100 дополнительных поездов

Компания «Российские железные дороги» запустит в конце декабря для связи Москвы с регионами 100 дополнительных поездов. В усиленном режиме составы будут ходить с 21 декабря по 10 января 2019 года. Их направят почти в 20 российских городов, в том числе 
29 ноября 2018, 12:04
Компанию, которая разработает концепцию туристического развития центра Самары, выберут 7 декабря

Компанию, которая разработает концепцию туристического развития центра Самары, выберут 7 декабря

В Самаре разработают за 3 млн рублей концепцию туристического развития центра города, соответствующий тендер появился на портале госзакупок. Подрядчика, который выполнит научно-исследовательскую работу, ищет городской департамент культуры и молодёжной политики. Согласно техзаданию, речь идет о территории в границах стрелки 
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Телерадиокомпания

Телерадиокомпания "ТЕРРА" поздравляет с Днем защитника Отечества!

Дорогие мужчины!

Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!

Желаем быть в отличном настроении
И духа боевого не терять,
Равнение держать на достижения:
Наметив цель, в «десятку» попадать!