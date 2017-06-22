5
24
38
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 июня 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 20 июня 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
5 + 6 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Месяц имеет значение: Ученые нашли связь между датой рождения и здоровьем

Месяц имеет значение: Ученые нашли связь между датой рождения и здоровьем

Группа специалистов из Испании пришла к выводу, что дата рождения связана с состоянием здоровья. В зависимости от месяца появления на свет у того или иного человека могут возникать различные хронические недуги.
Ученые представили перечень из 27 заболеваний и сопоставили его 

22 июня 2017, 05:10
В Египте археологи нашли высокотехнологичный протез возрастом около 3000 лет

В Египте археологи нашли высокотехнологичный протез возрастом около 3000 лет

В усыпальнице знатной древнеегипетской женщины археологи нашли протез, который можно считать самым древним на Земле. Артефакт обнаружили в некрополе недалеко от Луксора в местечке Шех Адб-эль-Курна. Там в руки исследователей периодически попадаются останки людей, порядка 3500-3300 лет назад живших в 

22 июня 2017, 10:02
Не жарко: Астрономы нашли звезду с температурой +27 °C

Не жарко: Астрономы нашли звезду с температурой +27 °C

Европейские специалисты открыли звезду, температура поверхности которой составляет всего +27 °C. Космический объект обнаружен в созвездии Летучая Рыба.
Выявить небесное тело астрономам помог специальный телескоп, анализирующий инфракрасный диапазон. Открытую звезду ученые причислили к разряду коричневых карликов.
Как поясняют исследователи, температура 

21 июня 2017, 05:11
Ученые вывели формулу расчета необходимого для человека объема воды

Ученые вывели формулу расчета необходимого для человека объема воды

Американские исследователи из Миннесоты рассказали, как именно можно узнать, сколько воды нужно выпивать человеку в день. По словам специалистов, нередко у людей появляются проблемы со здоровьем вследствие недостаточного количества жидкости.
В среднем представителям сильного пола следует за сутки употреблять 13 

21 июня 2017, 03:41
Археологи нашли в Португалии скелеты с отрубленными руками и ногами

Археологи нашли в Португалии скелеты с отрубленными руками и ногами

Скелеты трех молодых людей с отрубленными руками и ногами обнаружили археологи в средневековом португальском некрополе. По словам ученых, такова была форма судебного наказания в городе Эстремош в 13-15 вв.
За время работы на этом объекте специалисты откопали останки 94 человек, 

20 июня 2017, 09:07
Археологи нашли в Москве артефакты эпохи мезолита

Археологи нашли в Москве артефакты эпохи мезолита

Артефакты периодов мезолита и неолита были обнаружены в российской столице во время работ по реконструкции. В частности, уникальный фрагмент каменного скребка периода мезолита (VII тысячелетие до н.э.) откопали на Покровском бульваре. Такие орудия доисторический человек использовал для работы со шкурами 

16 июня 2017, 11:21
Начаты раскопки на месте возможного захоронения Янтарной комнаты

Начаты раскопки на месте возможного захоронения Янтарной комнаты

Германские власти дали разрешение на археологические работы в районе предполагаемого захоронения знаменитой Янтарной комнаты. Всемирно известный шедевр был вывезен фашистами из Советского Союза.
Российские ученые думают, что фрагменты Янтарной комнаты находятся под городом Нордхаузен. Археологи основываются, в частности, на информации 

15 июня 2017, 02:14
В древней женской могиле I века в Ростове обнаружили уникальные артефакты

В древней женской могиле I века в Ростове обнаружили уникальные артефакты

В настоящее время в Ростове археологи ведут раскопки древнего захоронения меотов, которое было обнаружено на одной из улиц города. В могиле женщины нашли оригинальные артефакты, представляющие историческую ценность.
В общей сложности было найдено около 22 могил. В одной из них 

7 июня 2017, 05:34
Археологи обнаружили у острова Делос древнегреческие корабли и волнорез

Археологи обнаружили у острова Делос древнегреческие корабли и волнорез

Исследователи обнаружили под водой у острова Делос в Эгейском море большой волнорез и три древнегреческих судна. Об этом рассказывают зарубежные агентства со ссылкой на Министерства культуры и спорта Греции.
По словам участников экспедиции, доисторический волнорез был длиной 160 метров и 

31 мая 2017, 03:29
Артефакты первого тысячелетия до н.э. обнаружили в Приморье

Артефакты первого тысячелетия до н.э. обнаружили в Приморье

Редкие металлические изделия найдены российскими исследователями близ бухты Муравьиная под Владивостоком. На этой территории находилось поселение так называемой Янковской археологической культуры, распространенной в Приморье в IX-V веках до нашей эры.
Артефакты обнаружили специалисты Дальневосточного федерального университета.
В одном из 18 

23 мая 2017, 03:23
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна