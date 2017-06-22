На Алтае исследователи обнаружили браслет, который дал серьезный повод поставить под сомнение теорию эволюции. Артефакт создан при помощи высоких технологий, между тем его возраст, как утверждают ученые, составляет порядка 50 тысяч лет.
Речь идет о найденном в известной Денисовой пещере женском украшении. Находку уже назвали "браслетом из будущего". Он сделан из очень качественно отполированного камня и имеет отверстия для застежки. Специалисты, с одной стороны, не могли не обратить внимания на состояние артефакта, а с другой – на несоответствие этого состояния возрасту изделия.
Как поясняют эксперты, интеллектуально развитый человек, согласно устоявшемуся мнению, появился 40 тысяч лет назад. И вот теперь этот факт может быть пересмотрен в научном сообществе.
|
Месяц имеет значение: Ученые нашли связь между датой рождения и здоровьем
|
22 июня 2017, 05:10
|
В Египте археологи нашли высокотехнологичный протез возрастом около 3000 лет
В усыпальнице знатной древнеегипетской женщины археологи нашли протез, который можно считать самым древним на Земле. Артефакт обнаружили в некрополе недалеко от Луксора в местечке Шех Адб-эль-Курна. Там в руки исследователей периодически попадаются останки людей, порядка 3500-3300 лет назад живших в …
|
22 июня 2017, 10:02
|
Не жарко: Астрономы нашли звезду с температурой +27 °C
Европейские специалисты открыли звезду, температура поверхности которой составляет всего +27 °C. Космический объект обнаружен в созвездии Летучая Рыба.
|
21 июня 2017, 05:11
|
Ученые вывели формулу расчета необходимого для человека объема воды
Американские исследователи из Миннесоты рассказали, как именно можно узнать, сколько воды нужно выпивать человеку в день. По словам специалистов, нередко у людей появляются проблемы со здоровьем вследствие недостаточного количества жидкости.
|
21 июня 2017, 03:41
|
Археологи нашли в Португалии скелеты с отрубленными руками и ногами
|
20 июня 2017, 09:07
|
Археологи нашли в Москве артефакты эпохи мезолита
Артефакты периодов мезолита и неолита были обнаружены в российской столице во время работ по реконструкции. В частности, уникальный фрагмент каменного скребка периода мезолита (VII тысячелетие до н.э.) откопали на Покровском бульваре. Такие орудия доисторический человек использовал для работы со шкурами …
|
16 июня 2017, 11:21
|
Начаты раскопки на месте возможного захоронения Янтарной комнаты
Германские власти дали разрешение на археологические работы в районе предполагаемого захоронения знаменитой Янтарной комнаты. Всемирно известный шедевр был вывезен фашистами из Советского Союза.
|
15 июня 2017, 02:14
|
В древней женской могиле I века в Ростове обнаружили уникальные артефакты
|
7 июня 2017, 05:34
|
Археологи обнаружили у острова Делос древнегреческие корабли и волнорез
|
31 мая 2017, 03:29
|
Артефакты первого тысячелетия до н.э. обнаружили в Приморье
Редкие металлические изделия найдены российскими исследователями близ бухты Муравьиная под Владивостоком. На этой территории находилось поселение так называемой Янковской археологической культуры, распространенной в Приморье в IX-V веках до нашей эры.
|
23 мая 2017, 03:23