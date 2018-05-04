Как сообщил научный работник Пулковской обсерватории Сергей Смирнов, белые питерские ночи станут еще светлее и ярче - благодаря Юпитеру. Он рассказал, что в этом году в северо-западной части неба очень ярко светит Венера, а в конце июня к ней добавится …