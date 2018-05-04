|
Общественный туалет стоимостью в 2 миллиона долларов построили в Норвегии
|
26 апреля 2018, 04:57
|
Названа десятка самых популярных для отдыха на майских праздниках регионов страны
Специалисты сервиса tvil.ru определили десятку самых популярных регионов, в которых россияне решили отдохнуть на майских праздниках. Неофициальный рейтинг составлялся на основе данных по бронированию жилья в период с 29 апреля по 10 мая без учета Москвы и Санкт-Петербурга.
|
23 апреля 2018, 07:58
|
Первые пятизвездочные отели Самары откроются в мае
|
23 апреля 2018, 01:26
|
Сердце с Волгой внутри стало символом Самарской области
В Самарской области утвержден новый официальный туристский символ региона – сердце с Волгой внутри. Изображение опубликовал туристский информационный центр Самарской области. По данным ведомства, новое графическое изображение утверждено распоряжением Правительства Самарской области от 17 апреля №268.
«Символика представляет собой стилизованное изображение …
|
19 апреля 2018, 10:00
|
В Петербурге женщину задержали при попытке продать грудного ребенка
В Северной столице правоохранители спасли грудного ребенка, которого хотела продать собственная мать. Задержание осуществили в кафе на Садовой улице. Как выяснилось, женщина только пять дней назад родила сына, и накануне покинула роддом. В роли потенциальных покупателей выступали оперативники.
|
26 апреля 2016, 03:46
|
Сразу трое гастарбайтеров погибли при падении с 14 этажа на стройке в Петербурге
По данным российских информагентств, трое гастарбайтеров из Таджикистана погибли, упав в пролет 14 этажа при осуществлении строительных работ в Северной столице. Информацию подтвердили в пресс-службе городского управления СК.
|
15 апреля 2016, 01:09
|
Интернет в Петербурге назван самым дешевым в России
Компанией Ookla, которая занимается диагностикой интернет-сетей, был сделан рейтинг российских городов по качеству, скорости и стоимости интернета. Оказалось, что самый доступный интернет в РФ - в Северной столице. Вторые и третьи места достались Москве и Екатеринбургу.
Результаты оказались вполне …
|
23 июля 2015, 04:55
|
Белые ночи в Петербурге станут ярче из-за парада планет
|
17 июня 2015, 03:31