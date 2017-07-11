В Якутии сняли двойной НЛО, который исчезает в загадочном портале. В интернете появились кадры, на которых в небе отчетливо различимы голубые фонари.
По информации очевидцев необычного явления, сначала таинственный летающий объект с многочисленными огнями перемещался по небу. Далее появился другой, создавая некий “портал”, в который влетел первый аппарат и исчез там.
По данным полиции, с какими-либо заявлениями по поводу странных объектов в ночном небе никто не обращался. Пользователи сети строят догадки, что же это могло быть. Среди предположений - испытания секретного оружия либо метеоры. Впрочем, ни одна из версий не была подтверждена специалистами.
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