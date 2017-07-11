Неземной интерес: В США зафиксирован НЛО, наблюдающий за праздничным салютом Уфолог из Лос-Анджелеса снял НЛО, который, как утверждается, вел наблюдение за праздничным фейерверком ко Дню независимости Соединенных Штатов. Полученные кадры исследователь выложил в Сеть.

По словам энтузиаста, он не первый раз наблюдает подобные объекты. На сей раз он зафиксировал загадочный …