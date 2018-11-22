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В России могут обанкротиться до 20% застройщиков
До 20% застройщиков в ближайшее время могут обанкротиться. К таким выводам пришли эксперты "Центра конъюнктурных исследований" Высшей школы экономики в своём ежеквартальном докладе. Строительная отрасль испытывает серьёзные сложности и остаётся одной из самых проблемных. Улучшение положения девелоперов прогнозируется к середине …
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21 ноября 2018, 11:47
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Эксперты рассказали, введут ли акцизы на колбасу в России
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21 ноября 2018, 10:25
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Эксперты рассказали, почему работать в России может стать невыгодно
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19 ноября 2018, 09:52
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Устранены недостатки ремонта четвертой очереди набережной в Самаре
Подрядчик устранил недостатки, которые были допущены во время реконструкции четвертой очереди набережной в Самаре. Там выполнено примыкание асфальта к люкам ливневой канализации, восстановлен борт на нижней террасе, асфальто-бетонное покрытие и разметка на велосипедной дорожке. Сейчас идет процесс передачи объекта сетевым …
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19 ноября 2018, 04:08
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«АвтоВАЗ» возвращает долги
«АвтоВАЗ» начал возвращать долги. Уровень просроченной кредиторской задолженности тольяттинского автозавода по состоянию на 30 сентября этого года снизился на 1 процент от общей суммы обязательств. Годом ранее показатель достигал 15 процентов. Соответствующая информация содержится в отчете предприятия за третий …
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17 ноября 2018, 08:15
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В Самаре открыли движение по Алма-Атинской
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1 ноября 2018, 11:34
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В блогах: как в Тольятти подъезд может внезапно превратиться в разноцветное г.
Тольяттинка Наталья Козловская также в "ФБ" показала, как обычный подъезд многоэтажки может внезапно превратиться в разноцветное месиво, если в управляющей компании работают дальтоники, страдающие дурновкусием. "Боюсь представить, в какие цвета покрашены стены квартиры директора УК "Содружество", - негодует автор. …
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15 октября 2018, 07:38
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Завершился ремонт улицы Гая в Самаре
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11 октября 2018, 11:28
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Apple вянет
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1 ноября 2013, 11:42