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Материалы по теме:

В России могут обанкротиться до 20% застройщиков

В России могут обанкротиться до 20% застройщиков

До 20% застройщиков в ближайшее время могут обанкротиться. К таким выводам пришли эксперты "Центра конъюнктурных исследований" Высшей школы экономики в своём ежеквартальном докладе. Строительная отрасль испытывает серьёзные сложности и остаётся одной из самых проблемных. Улучшение положения девелоперов прогнозируется к середине 
21 ноября 2018, 11:47
Эксперты рассказали, введут ли акцизы на колбасу в России

Эксперты рассказали, введут ли акцизы на колбасу в России

Минимум на 30% могут вырасти цены на колбасу, сосиски и прочие подобные продукты в России уже к Новому году. Это произойдет в том случае, если кабмин одобрит инициативу представителей экспертного совета при правительстве о новом сборе на продукты переработки красного 
21 ноября 2018, 10:25
Эксперты рассказали, почему работать в России может стать невыгодно

Эксперты рассказали, почему работать в России может стать невыгодно

Уже в 2019-м году в России работать для ряда категорий граждан может стать невыгодно. Пособия по безработице вырастут кратно - минимальные с 800 до 1500 рублей, максимальные с 4900 до 8 тыс рублей. Для сравнения, актуальный минимальный размер оплаты труда 
19 ноября 2018, 09:52
Устранены недостатки ремонта четвертой очереди набережной в Самаре

Устранены недостатки ремонта четвертой очереди набережной в Самаре

Подрядчик устранил недостатки, которые были допущены во время реконструкции четвертой очереди набережной в Самаре. Там выполнено примыкание асфальта к люкам ливневой канализации, восстановлен борт на нижней террасе, асфальто-бетонное покрытие и разметка на велосипедной дорожке. Сейчас идет процесс передачи объекта сетевым 
19 ноября 2018, 04:08
«АвтоВАЗ» возвращает долги

«АвтоВАЗ» возвращает долги

«АвтоВАЗ» начал возвращать долги. Уровень просроченной кредиторской задолженности тольяттинского автозавода по состоянию на 30 сентября этого года снизился на 1 процент от общей суммы обязательств. Годом ранее показатель достигал 15 процентов. Соответствующая информация содержится в отчете предприятия за третий 
17 ноября 2018, 08:15
В Самаре открыли движение по Алма-Атинской

В Самаре открыли движение по Алма-Атинской

В Самаре завершился ремонт на Главном Безымянском коллекторе. Напомним, что в августе на участке под улицей Алма-Атинской в районе пересечения с улицей Черемшанской произошел технологический сбой. Из-за высокой степени износа коллектора, который ввели в эксплуатацию еще в 1972 году, обвалился 
1 ноября 2018, 11:34
В блогах: как в Тольятти подъезд может внезапно превратиться в разноцветное г.

В блогах: как в Тольятти подъезд может внезапно превратиться в разноцветное г.

Тольяттинка Наталья Козловская также в "ФБ" показала, как обычный подъезд многоэтажки может внезапно превратиться в разноцветное месиво, если в управляющей компании работают дальтоники, страдающие дурновкусием. "Боюсь представить, в какие цвета покрашены стены квартиры директора УК "Содружество", - негодует автор. 
15 октября 2018, 07:38
Завершился ремонт улицы Гая в Самаре

Завершился ремонт улицы Гая в Самаре

10 октября в Самаре прошла приемка улицы Гая, на которой завершился ремонт. Работы проходили в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

Ремонт проводился на участке от улицы Врубеля до Луначарского. Его протяженность составляет 1800 метров, а площадь около 9 тысяч «квадратов». 

11 октября 2018, 11:28
Apple вянет

Apple вянет

В III квартале 2013 г. доля Apple на мировом рынке планшетов составила 29,6% против 40,2% по итогам аналогичного периода 2012 г., следует из отчета IDC. В натуральном выражении отгрузки Apple iPad выросли всего на 0,6% до 14,1 млн, сообщают "Ведомости". 

1 ноября 2013, 11:42
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