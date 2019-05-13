Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже одного рубля. По данным регулятора, на сегодняшний день в обращении находится мелочь на общую сумму около 6,5 млрд рублей. Монеты достоинством в одну и пять копеек Центробанк не чеканит с 2012 года. По мнению экспертов, регулятор пока не станет отказываться от обращения мелких денег. Присутствие в обороте монет ниже одного рубля необходимо в связи с тем, что цены на товары, в том числе такие социально значимые, как лекарства, тарифы на услуги, пенсии граждан, выражаются в рублях и копейках. Рост количества безналичных платежей будет сокращать использование монет.
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