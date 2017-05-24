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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 23 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 23 мая 2017г 
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Материалы по теме:

Революция в ОСАГО: инспекторы перестанут приезжать на ДТП без пострадавших

Революция в ОСАГО: инспекторы перестанут приезжать на ДТП без пострадавших

В 2017-м году ожидается настоящая революция в системе обязательного страхования автогражданской ответственности. По информации федеральных СМИ, госавтоинспекторы совсем перестанут выезжать на ДТП без пострадавших.
В МВД как раз готовят нормативную базу под это нововведение. Дорожные полицейские заинтересованы, чтобы автомобилисты активно 

28 апреля 2017, 06:06
ЦБ снизил ключевую ставку

ЦБ снизил ключевую ставку

Сегодня, как и ожидали финансовые аналитики, Центробанк снизил  ключевую ставку на 50 базисных пунктов - до 9,25% годовых.
Регулятор сообщает, что совет директоров отмечает приближение инфляции к целевому уровню и продолжающееся снижение инфляционных ожиданий, а также восстановление экономической активности. Вместе 

28 апреля 2017, 03:10
Бонус от Минфина: аккуратным водителям могут дать скидку на ОСАГО

Бонус от Минфина: аккуратным водителям могут дать скидку на ОСАГО

Минфин предложил предоставлять скидку на ОСАГО тем, кто не замечен в нарушении правил дорожного движения. Об этом заявила замдиректора департамента финансовой политики ведомства Вера Балакирева.
Как отмечается, суть идеи в том, чтобы предоставить страховщикам возможность устанавливать коэффициенты в ОСАГО отталкиваясь 

28 апреля 2017, 01:17
ЦБ собирается создать платформу моментальных платежей для физлиц

ЦБ собирается создать платформу моментальных платежей для физлиц

Банк России в ближайшее время собирается создать платформу моментальных платежей. С ее помощью можно будет переводить средства на оплату товаров и услуг.
Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на директора департамента национальной платежной системы ЦБ Аллу Бакину, новая платформа даст россиянам 

21 апреля 2017, 09:50
Более 10 миллионов на ОСАГО потратит полиция Самарской области

Более 10 миллионов на ОСАГО потратит полиция Самарской области

Всего планируется оформить ОСАГО для 1197 единиц транспорта. Информация об открытом конкурсе размещена на сайте госзакупок.
Необходимо застраховать 1089 легковых авто, 87 автобусов и 21 грузовик. За каждый полис, в зависимости от категории и мощности транспортного средства, региональное МВД готово 

11 апреля 2017, 11:33
Минфин подготовил новые поправки к закону об ОСАГО

Минфин подготовил новые поправки к закону об ОСАГО

Министерство финансов РФ подготовило поправки к закону об ОСАГО. По данным «Коммерсанта», в частности, предполагается снижение объема выплат из компенсационного фонда Российского союза автостраховщиков.
Как сообщает издание, поправки представят в виде трех законопроектов, один из которых готов и направлен на 

3 апреля 2017, 12:08
ЦБ забрал лицензии у четырех банков

ЦБ забрал лицензии у четырех банков

В пятницу, 3 марта, Центробанк отозвал лицензии сразу у четырех российских кредитных учреждений. Один из них московский - это Межрегиональный почтовый банк. Еще три базируются в Татарстане. Это «Татфондбанк», «ИнтехБанк» и «Анкор Банк».

По информации ЦБ, по состоянию на 1 января 

3 марта 2017, 12:43
Эксперты назвали идеальное авто для начинающего водителя

Эксперты назвали идеальное авто для начинающего водителя

Специалисты пояснили, какой автомобиль можно считать наиболее подходящим для начинающего водителя. В первую очередь, говорят эксперты, новичку нужно купить бюджетную, но новую машину, а не подержанное транспортное средство. Лучше, если автомобиль будет иметь автоматическую КПП.
Минус подержанных машин в том, 

27 сентября 2016, 02:48
ЦБ разрешил вкладывать в стартапы пенсионные накопления

ЦБ разрешил вкладывать в стартапы пенсионные накопления

Центральный банк России (ЦБ) предлагает разрешить вкладывать до 5 процентов средств пенсионных накоплений в инвестиционные фонды, ориентированные на работу с инновационными предприятиями. В Центробанке рассчитывают, что это позволит перенаправить средства на поддержку экономики и диверсифицировать портфели стартапов. Между тем часть 

24 августа 2016, 01:07
В Самаре девушка с 4-дневным водительским стажем попала в ДТП (фото)

В Самаре девушка с 4-дневным водительским стажем попала в ДТП (фото)

Полиция выясняет обстоятельства ДТП, произошедшего в понедельник, 14 апреля. В Самаре на Красноглинском шоссе между поселками Мехзавод и Управленческий столкнулись автомобили Lifan и Toyota Land Cruiser. За рулем «Лифана» находилась 27-летняя девушка, её водительский стаж – всего 4 дня, с 

15 апреля 2014, 08:51
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