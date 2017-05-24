Центробанк выступил с инициативой изменить порядок расчета стоимости полиса ОСАГО исходя из возраста и стажа водителей. Об этом информируют российские агентства.
Как отмечается в проекте, водителей более детально распределят по возрасту и стажу. К этим категориям будут относиться коэффициенты, на которые умножается цена ОСАГО.
Так, для автовладельцев старше 49 лет со стажем свыше 14 лет хотят ввести скидку – 34% процента (понижающий коэффициент 0,66). Для категории 35–39 лет со стажем 5-6 лет скидка будет 1%.
В настоящее время скидок за стаж и возраст в ОСАГО нет. Все лица старше 22 лет со стажем свыше 3 лет имеют коэффициент 1.
Максимальный повышающий коэффициент 1,8 будет у водителей в возрасте от 22 до 24 лет со стажем вождения до четырех лет. Люди 25–29 лет со стажем до одного года включительно также получат коэффициент 1,8.
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