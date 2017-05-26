Такие криптовалюты, как биткоин, могут быть признаны цифровым товаром. Вследствие этого они подпадут под соответствующие налоги. Об этом заявила зампред Банка России Ольга Скоробогатова.
Необходимость ввести биткоин в налогооблагаемую зону объясняется тем, что виртуальные деньги не обеспечены золотом, а их объем на рынке совершенно не контролируется. В конечном итоге это может повлечь нестабильности на финансовых рынках.
По утверждению Ольги Скоробогатовой, такая инициатива регулятора нашла поддержку в Минфине и Минэкономразвития. Документы с первыми тезисами специалисты собираются подготовить в течение месяца.
|
В России может появиться специальный налоговый режим для богатых
Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил ввести в России специальный налоговый режим для состоятельных граждан и частных инвесторов. Информация об этом содержится в ежегодном докладе уполномоченного при российском президенте по защите прав предпринимателей.
|
24 мая 2017, 05:28
|
ЦБ предложил изменить порядок расчета стоимости ОСАГО
|
24 мая 2017, 11:42
|
Кабмин одобрил освобождение единовременных социальных выплат от НДФЛ
Российский кабмин одобрил законопроект об освобождении единовременных социальных выплат от налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом информирует правительственный портал.
|
17 мая 2017, 05:14
|
С начала 2017 года жители Самарской области вернули себе из бюджета 559 миллионов рублей
Получить так называемый налоговый вычет может каждый работник с "белой" зарплатой или честный бизнесмен. Имущественный налоговый вычет - это компенсация 13% затрат, например, на лечение, обучение, покупку или строительство жилья. Гражданин России может воспользоваться правом на получение такой выплаты один …
|
10 мая 2017, 01:06
|
В России предложили ввести налог на малодетность
В России собираются давать дополнительные льготы многодетным семьям, а параллельно ввести налог на малодетность. Об этом рассказывают "Известия" со ссылкой на документ, разработанный Институтом демографии и направленный президенту.
|
10 мая 2017, 10:32
|
Биткоину прочат двукратный рост курса
Во вторник была зафиксирована рекордная цена биткоина. По словам аналитиков, наблюдается рост популярности криптовалюты как инструмента для финансирования стартапов с применением технологии блокчейнов.
|
10 мая 2017, 09:54
|
ЦБ снизил ключевую ставку
Сегодня, как и ожидали финансовые аналитики, Центробанк снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов - до 9,25% годовых.
|
28 апреля 2017, 03:10
|
ЦБ собирается создать платформу моментальных платежей для физлиц
|
21 апреля 2017, 09:50
|
В России в 2018 году могут легализовать операции с биткоинами
Минфин изучает идею легализации биткоинов и другой криптовалюты. Так заявил замминистра финансов Алексей Моисеев в интервью Bloomberg. По словам чиновника, сейчас в России сложилась благоприятная ситуация для воплощения такого проекта.
|
11 апреля 2017, 12:02
|
ЦБ забрал лицензии у четырех банков
|
3 марта 2017, 12:43
|
Минфин России предложил сажать на семь лет за использование криптовалют
Министерство финансов готовит ряд законодательных поправок, призванных запретить в Российской Федерации выпуск и использование криптовалют и подразумевающих санкции в виде 5 миллионов рублей штрафа или до семи лет тюрьмы.
Поправки, как сообщается, будут внесены в закон «О Центробанке» и административный …
|
23 марта 2016, 12:41
|
Microsoft прекратил принимать оплату в биткоинах
|
14 марта 2016, 05:20