2
17
20
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 23 мая 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 25 мая 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 888       8888888888P  888    d8P   88888888888                                    
 888             d88P   888   d8P        888                                        
 888            d88P    888  d8P         888                                        
 888  888      d88P     888d88K          888      88888b.d88b.    8888b.   88888b.  
 888 .88P     d88P      8888888b         888      888 "888 "88b      "88b  888 "88b 
 888888K     d88P       888  Y88b        888      888  888  888  .d888888  888  888 
 888 "88b   d88P        888   Y88b       888      888  888  888  888  888  888  888 
 888  888  d8888888888  888    Y88b      888      888  888  888  "Y888888  888  888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В России может появиться специальный налоговый режим для богатых

В России может появиться специальный налоговый режим для богатых

Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил ввести в России специальный налоговый режим для состоятельных граждан и частных инвесторов. Информация об этом содержится в ежегодном докладе уполномоченного при российском президенте по защите прав предпринимателей.
По словам автора инициативы, целесообразно появление особого налогового режима, 

24 мая 2017, 05:28
ЦБ предложил изменить порядок расчета стоимости ОСАГО

ЦБ предложил изменить порядок расчета стоимости ОСАГО

Центробанк выступил с инициативой изменить порядок расчета стоимости полиса ОСАГО исходя из возраста и стажа водителей. Об этом информируют российские агентства.
Как отмечается в проекте, водителей более детально распределят по возрасту и стажу. К этим категориям будут относиться коэффициенты, на 

24 мая 2017, 11:42
Кабмин одобрил освобождение единовременных социальных выплат от НДФЛ

Кабмин одобрил освобождение единовременных социальных выплат от НДФЛ

Российский кабмин одобрил законопроект об освобождении единовременных социальных выплат от налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом информирует правительственный портал.
Вместе с тем, предполагается не облагать налогом соцпомощь по тем программам, которые ввели органы местного самоуправления. Соответствующий законопроект направляется 

17 мая 2017, 05:14
С начала 2017 года жители Самарской области вернули себе из бюджета 559 миллионов рублей

С начала 2017 года жители Самарской области вернули себе из бюджета 559 миллионов рублей

Получить так называемый налоговый вычет может каждый работник с "белой" зарплатой или честный бизнесмен. Имущественный налоговый вычет - это компенсация 13% затрат, например, на лечение, обучение, покупку или строительство жилья. Гражданин России может воспользоваться правом на получение такой выплаты один 

10 мая 2017, 01:06
В России предложили ввести налог на малодетность

В России предложили ввести налог на малодетность

В России собираются давать дополнительные льготы многодетным семьям, а параллельно ввести налог на малодетность. Об этом рассказывают "Известия" со ссылкой на документ, разработанный Институтом демографии и направленный президенту.
По сведениям издания, в законопроекте предлагается приравнять деятельность по воспитанию детей к 

10 мая 2017, 10:32
Биткоину прочат двукратный рост курса

Биткоину прочат двукратный рост курса

Во вторник была зафиксирована рекордная цена биткоина. По словам аналитиков, наблюдается рост популярности криптовалюты как инструмента для финансирования стартапов с применением технологии блокчейнов.
По данным Reuters, вчера один биткоин на платформе BitStamp реализовывали за $1760,4. Это на 6% выше, чем 

10 мая 2017, 09:54
ЦБ снизил ключевую ставку

ЦБ снизил ключевую ставку

Сегодня, как и ожидали финансовые аналитики, Центробанк снизил  ключевую ставку на 50 базисных пунктов - до 9,25% годовых.
Регулятор сообщает, что совет директоров отмечает приближение инфляции к целевому уровню и продолжающееся снижение инфляционных ожиданий, а также восстановление экономической активности. Вместе 

28 апреля 2017, 03:10
ЦБ собирается создать платформу моментальных платежей для физлиц

ЦБ собирается создать платформу моментальных платежей для физлиц

Банк России в ближайшее время собирается создать платформу моментальных платежей. С ее помощью можно будет переводить средства на оплату товаров и услуг.
Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на директора департамента национальной платежной системы ЦБ Аллу Бакину, новая платформа даст россиянам 

21 апреля 2017, 09:50
В России в 2018 году могут легализовать операции с биткоинами

В России в 2018 году могут легализовать операции с биткоинами

Минфин изучает идею легализации биткоинов и другой криптовалюты. Так заявил замминистра финансов Алексей Моисеев в интервью Bloomberg. По словам чиновника, сейчас в России сложилась благоприятная ситуация для воплощения такого проекта.
В министерстве считают, что при легализации биткоинов к 2018 году 

11 апреля 2017, 12:02
ЦБ забрал лицензии у четырех банков

ЦБ забрал лицензии у четырех банков

В пятницу, 3 марта, Центробанк отозвал лицензии сразу у четырех российских кредитных учреждений. Один из них московский - это Межрегиональный почтовый банк. Еще три базируются в Татарстане. Это «Татфондбанк», «ИнтехБанк» и «Анкор Банк».

По информации ЦБ, по состоянию на 1 января 

3 марта 2017, 12:43
Минфин России предложил сажать на семь лет за использование криптовалют

Минфин России предложил сажать на семь лет за использование криптовалют

Министерство финансов готовит ряд законодательных поправок, призванных запретить в Российской Федерации выпуск и использование криптовалют и подразумевающих санкции в виде 5 миллионов рублей штрафа или до семи лет тюрьмы.
Поправки, как сообщается, будут внесены в закон «О Центробанке» и административный 
23 марта 2016, 12:41
Microsoft прекратил принимать оплату в биткоинах

Microsoft прекратил принимать оплату в биткоинах

Магазин приложений Windows Store объявил о том, что перестает принимать платежи в криптовалюте биткоин. Нововведение относится к пополнению счетов и операционных систем Windows 10 и Windows 10 Mobile. Что касается клиентов, на счетах которых после нововведения остались средства, они не 
14 марта 2016, 05:20
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна