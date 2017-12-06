Число кибератак на финансово-кредитные структуры может увеличиться в преддверии новогодних праздников. С подобным прогнозом выступил зам руководителя главного управления безопасности и защиты информации ЦБ Артем Сычёв.
Как он отметил, регистрируемое сейчас уменьшение активности вируса Cobalt Strike может говорить о том, что киберпреступники планируют масштабную атаку. Судя по всему, они решили смодифицироваться и готовят «сюрпризы» к последним числам декабря, на которые выпадает пик перечислений, и бдительность банковских работников может снизиться. Об этом рассказал г-н Сычёв «Российской газете».
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