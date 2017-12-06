От последовательности цифр и букв зависит то, насколько легко можно будет установить ваш код. Об этом в очередной раз напоминают специалисты по кибербезопасности.

Как гласят результаты недавнего исследования, в Англии порядка 20% от всех пользователей Интернета и мобильных устройств применяют …