Появился проект указания ЦБ, который призван расширить условия получения прямого возмещения убытков (ПВУ) при дорожно-транспортном происшествии, отменив ограничение на количество транспортных средств, оказавшихся участниками аварии.
Документ должен вступить в законную силу в сентябре этого года и серьезно облегчить жизнь российским автовладельцам. Впрочем, ряд экспертов считает, что это очередной маневр страховщиков в торге за либерализацию тарифов по ОСАГО.
В настоящее время автовладелец может обратиться в свою страховую компанию за возмещением ущерба после ДТП при таких обстоятельствах: если участников аварии двое, все они застрахованы по ОСАГО и кроме транспортных средств при инциденте никто не пострадал. Регулятор собирается отменить первое ограничение, расширив число участников ДТП.
Как говорят специалисты, нововведение может определенным образом усложнить жизнь страховым компаниям. Это в свою очередь станет подоплекой к либерализации тарифов на ОСАГО, которая неизбежно повлечет за собой скачок цен на полисы «автогражданки».
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