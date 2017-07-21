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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 июля 2017г  
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Цифры. Эфир передачи от 20 июля 2017г 
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Материалы по теме:

Без суда: Госдума приняла закон об урегулировании споров автостраховщиками

Без суда: Госдума приняла закон об урегулировании споров автостраховщиками

Закон, снижающий нагрузку на суды по делам ОСАГО, приняли депутаты. Он подразумевает изменение порядка расчетов между страховщиками при непосредственном возмещении убытков.
Разработанный Верховным судом проект дает возможность снизить количество судебных разбирательств. По правилам прямого возмещения убытков, потерпевший обращается за выплатой 

12 июля 2017, 03:30
Тариф ОСАГО может стать свободным

Тариф ОСАГО может стать свободным

Со временем в Российской Федерации тариф ОСАГО может стать гибким и регулироваться в условиях конкуренции на рынке автострахования. Об этом заявил заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов.
Как он отметил, ОСАГО считается одним из наиболее конкурентоспособных продуктов на отечественном рынке. 

4 июля 2017, 05:24
Себе дороже: Страховщики опубликовали список самых убыточных автомобилей по ОСАГО

Себе дороже: Страховщики опубликовали список самых убыточных автомобилей по ОСАГО

Эксперты компании "АльфаСтрахование" сопоставили траты страховщиков и представили перечень наиболее убыточных автомобильных марок в Российской Федерации. В процессе анализа был выведен так называемый коэффициент убыточности для каждого автопроизводителя.
На первой строке "антирейтинга" расположилась марка Jaguar. Выплаты по этим автомобилям превышают 

30 июня 2017, 03:29
Жительница Самары попала в засаду при оформлении полиса ОСАГО

Жительница Самары попала в засаду при оформлении полиса ОСАГО

Блогер Анна Носова рассказывает о том, как она решила сэкономить время и оформить полис ОСАГО через онлайн-сервис на сайте "Росгосстраха". "Терпеливо прошла регистрацию, отправила СМС, получила множество встречных кодов. Довольная и счастливая, я заполнила с 3-го раза форму, а 
30 июня 2017, 05:16
Названы самые невыгодные для автостраховщиков автомобили

Названы самые невыгодные для автостраховщиков автомобили

В рейтинг автомобилей с самой высокой средней выплатой по каско попали марки Lamborghini и Maserati. Эксперты "Альфастрахования" составили топ невыгодных для автостраховщиков транспортных средств на основе анализа статистических данных.
На первой строке расположились автомобили марки Maserati. Самая большая средняя выплата 

17 мая 2017, 09:40
Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России

Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России

Российские страховщики составили рейтинг наиболее популярных у автоугонщиков марок автомобилей. Как выяснилось, в 2016 году чаще других жертвами злоумышленников становились Toyota, Hyundai, Kia и Mazda.
По сведениям «Росгосстраха», самой «востребованной» маркой автомобильных воров по-прежнему считается Toyota. Далее в рейтинге расположились 

27 марта 2017, 09:55
Продажи электронного ОСАГО в Самаре выросли втрое

Продажи электронного ОСАГО в Самаре выросли втрое

За 2 месяца 2017 года в Самарской области продано 6 тысяч 300 электронных полисов ОСАГО, сообщает Российский союз автостраховщиков. Отметим, что за весь 2016 год в 63-м регионе было заключено всего 2208 договоров Е-ОСАГО. Таким образом, объем продаж электронной автогражданки 

28 февраля 2017, 10:16
Очередная революция в российском автостраховании может произойти в ближайшее время

Очередная революция в российском автостраховании может произойти в ближайшее время

Стоимость ОСАГО для злостных нарушителей правил дорожного движения Российский Союз Автостраховщиков предлагает увеличить почти в 3 раза. А минфин считает, что владельцы новых автомобилей, которым не требуется техосмотр в ближайшие несколько лет, должны оформлять полис ОСАГО сразу на два или 

11 августа 2016, 06:02
Клиенты

Клиенты "Росгосстраха" вынуждены стоять в очередях

Клиенты самарского филиала "Росгосстраха" вынуждены стоять в многочасовых очередях. Прежде всего речь идет о пострадавших в ДТП владельцах полиса ОСАГО. Многие приезжают к офису компании за два часа до его открытия, часть граждан не успевает попасть к специалисту в день 
29 января 2016, 05:40
Российские туристы будут оформлять медстраховку на 2 млн рублей

Российские туристы будут оформлять медстраховку на 2 млн рублей

Для отечественных путешественников, отправляющихся за границу на отдых, с 28 декабря вводится страховая сумма медицинских полисов в 2 млн рублей. Эксперты поясняют: страховка приобретает условно обязательный характер, по факту же она добровольная. Иными словами, при отказе от договора страхования турист 
28 декабря 2015, 09:27
45 семей сотрудников Сбербанка получат страховку на $2,4 млн

45 семей сотрудников Сбербанка получат страховку на $2,4 млн

Сбербанк России потратит $2,4 млн на покупку расширенной международной медстраховки для 45 своих сотрудников и ста членов их семей, сообщают «Известия». При этом фамилии менеджеров не называются. Известно лишь, что две трети работают в столице, остальные - в регионах. Ежегодный 
15 октября 2015, 11:04
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