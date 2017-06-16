ЦБ снизил ключевую ставку

Центробанк сегодня снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта — до 9% годовых. Инфляция сейчас почти достигла целевых 4%. Для сравнения: по итогам января было 5. А к концу года, по прогнозам Минэкономразвития, этот показатель может опуститься до 3,8% - что уже неплохо.
Добавим, сразу после решения регулятора о снижении ключевой ставки курс рубля на Московской бирже укрепился к доллару на 0,5% - до 57,6 рубля за доллар.
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