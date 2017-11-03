В ближайшее время на сайте Центробанка появится система личных кабинетов, благодаря которой банки начнут в режиме онлайн отслеживать черные списки россиян, которым отказали в обслуживании.

Теперь недобросовестные граждане не смогут стать клиентами кредитного учреждения, если где-либо им уже было отказано. Черные …