ЦБ собирается ужесточить правила предоставления ипотечный займов с небольшим первоначальным взносом. Новые требования появятся в следующем году.
Обезопасить себя Центробанк намерен установлением более высоких коэффициентов риска, в итоге такие кредиты повлияют на основной критерий надежности - норматив достаточности капитала. Регулироваться нормы станут инструкцией «Об обязательных нормативах банков».
Соответствующие поправки специалисты уже представили. Как следует из них, регулятор установит повышенный коэффициент риска, так как не исключает произошедшего в Соединенных Штатах в 2007 году ипотечного кризиса. В той ситуации наряду с большим числом рискованных кредитов жители США столкнулись и с их завышенными оценками, но к РФ это пока неприменимо, полагает ряд экспертов.
В финансово-кредитных учреждениях считают, что при появлении инструкции они будут вынуждены повысить либо ставки кредитов, либо минимальные взносы. По прогнозу, кредиты с первым платежом ниже 20% от стоимости жилья будут идти с коэффициентом в 150%, менее 10% - с 200%.
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