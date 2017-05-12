Бывшая жена выходца из России получила рекордную компенсацию в Лондоне при разводе. Ей достались 453 миллиона фунтов стерлингов.
Бывшей супруге россиянина перейдет свыше 41% семейных активов. Как информирует Telegraph, это беспрецедентная сумма за всю историю бракоразводных процессов в Великобритании.
Как отмечается, развод состоялся между 61-летним трейдером и его 44-летней женой и матерью двоих детей. Личности теперь уже бывших супругов не раскрываются по решению служителей Фемиды. Скорее всего, на этом настояла супруга предпринимателя, опасаясь за свою безопасность.
По данным зарубежных СМИ, супруги познакомились в 1989 году в российской столице, а через 3 года перебрались в Англию. Мужчина в суде уверял, что сколотил состояние еще до вступления в брак. После развода он собирается вернуться в РФ.
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