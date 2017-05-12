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Материалы по теме:

В Самаре оштрафовали товарища Сталина

В Самаре оштрафовали товарища Сталина

Ленинский районный суд постановил оштрафовать на 10 тысяч рублей 1-го секретаря самарского горкома КПРФ Дамира Сталина. Ранее он носил фамилию Биктагиров. Товарища Сталина признали виновным в нарушении порядка проведения демонстрации.
Служители Фемиды решили, что 1 мая на площади имени Куйбышева 

12 мая 2017, 11:57
Самарчанку арестовали за 600-тысячный долг детям

Самарчанку арестовали за 600-тысячный долг детям

Суд Железнодорожного района приговорил нерадивую мать к 5 суткам административного ареста. Самарчанка задолжала по алиментам детям, оставшимся на попечении у ее старшей сестры, 600 000 рублей.
Платить женщина не торопилась. Сначала приставы составили на нее административный протокол. Далее суд назначил 

11 мая 2017, 04:15
В Самаре начался суд над адвокатом и экс-полицейским, требовавшим 3 млн рублей с многодетной матери

В Самаре начался суд над адвокатом и экс-полицейским, требовавшим 3 млн рублей с многодетной матери

Бывший полицейский Андрей Попов и адвокат Александр Силуянов требовали с многодетной матери деньги за прекращение уголовного преследования родственницы. Взамен обещали "не вешать" чужое уголовное дело на ее сестру, отбывающую наказание в колонии №15. Цена вопроса - 3 миллиона рублей. Сегодня 

10 мая 2017, 08:35
Самарские чиновники не смогли вернуть деньги за дефекты в жилых домах

Самарские чиновники не смогли вернуть деньги за дефекты в жилых домах

Верховный суд отказался удовлетворять кассационную жалобу департамента градостроительства Самары. Чиновники пытались оспорить решения нижестоящих инстанций, отказавших им во взыскании почти 175 миллионов рублей с муниципального предприятия "Ремжилуниверсал". Кроме того, департамент требовал устранить недостатки проведенных им работ.

В 2009 году с МП 

5 мая 2017, 10:41
Удобства в рублях: сколько потратят на создание комфортной среды для самарцев?

Удобства в рублях: сколько потратят на создание комфортной среды для самарцев?

В Самарской области программу «Формирование комфортной городской среды» профинансируют лишь на 43 процента, говорится в постановлении правительства России. Федеральный кабмин 3 мая утвердил предельные индексы компенсации проекта для регионов.

100 процентов затрат получат из центра только Республика Крым и Севастополь. Больше 

3 мая 2017, 04:56
Деньги на ветер: в Совфеде предлагают компенсировать средства за отдых на российских курортах

Деньги на ветер: в Совфеде предлагают компенсировать средства за отдых на российских курортах

В комитете по соцполитике появилась идея возвращать налоговый вычет гражданам России, которые отдыхают на отечественных курортах. В настоящее время вычет можно получить лишь на сумму, израсходованную на лечение. Он не может быть выше 30% цены соответствующей путевки.
Авторы инициативы намерены 

20 апреля 2017, 11:37
Минфин России и областной главк полиции намерены обжаловать решение о компенсации Татьяне Ерилкиной

Минфин России и областной главк полиции намерены обжаловать решение о компенсации Татьяне Ерилкиной

Минфин России и областной главк полиции не хотят выплачивать компенсацию за незаконное уголовное преследование бывшего председателя правления банка "Волга-Кредит" Татьяны Ерилкиной. Они намерены обжаловать решение суда, обязавшего ведомства заплатить женщине 110 тысяч рублей.
Напомним, топ-менеджеру вменяли в вину кражу векселей 

20 марта 2017, 11:59
Психологи определили идеальный возраст для вступления в брак

Психологи определили идеальный возраст для вступления в брак

Проанализировав статистику удачных брачных союзов, ученые установили, что создавать семью лучше всего после окончания вуза. Об этом заявили специалисты из Соединенных Штатов после масштабного исследования.
При этом статистические данные свидетельствуют: юноши и девушки, заключившие брак после университета, чаще счастливы в 

13 марта 2017, 05:05
Ученые: Наличие добрачных сексуальных партнеров укрепляет семью

Ученые: Наличие добрачных сексуальных партнеров укрепляет семью

Ученые из Соединенных Штатов уверены, что наличие более двух сексуальных партнеров до вступления в брак положительно влияет на дальнейшие семейные отношения. По наблюдениям исследователей, женщины, имевшие добрачные половые связи с одним или двумя партнерами, разводятся гораздо чаще тех, у которых 

15 февраля 2017, 04:43
В блогах: как оформляют компенсацию за детский сад в Самаре

В блогах: как оформляют компенсацию за детский сад в Самаре

Самарчанка Татьяна Турчан рассказала в "Фейсбуке", что с 1 января 2017 года оформить компенсацию части родительской платы за детсад - гиблое дело.

"Я подавала документы в МФЦ. Не верьте, что справку о составе семьи там запросят сами - 
26 января 2017, 02:30
Ученые назвали идеальную разницу в возрасте для счастливого брака

Ученые назвали идеальную разницу в возрасте для счастливого брака

Американские ученые определили, какая именно разница в возрасте может считаться наиболее оптимальной для счастливого брака. Исследование на этот счет провели специалисты из Атланты.
Как было установлено, идеальная разница в возрасте составляет один год. Вероятность развода в подобных случаях бывает не 

13 января 2017, 11:46
Ученые установили, сколько лет женщина может прожить с одним партнером

Ученые установили, сколько лет женщина может прожить с одним партнером

Ученые выяснили, что женщине комфортно находиться вместе с одним и тем же партнером порядка пяти лет. После этого срока психика представительниц прекрасного пола требует значительных перемен, а у многих дам наступает моральная усталость от прежнего спутника жизни.
Как говорят ученые, 

12 января 2017, 11:42
13% самарцев претендовали на жилье супруга при разводе

13% самарцев претендовали на жилье супруга при разводе

Такие данные по результатам опроса 1300 жителей области приводит портал n1.ru. Речь идет о тех случаях, когда один из членов семьи, не являющийся собственником недвижимости, предъявлял на нее претензии. При этом лишь в 15% случаев ее владелец соглашался отдать квартиру 

27 июня 2016, 02:45
Россияне стали реже жениться и разводиться

Россияне стали реже жениться и разводиться

Демографические итоги 2015 года подвели в Росстате. По данным ведомства, в прошлом году брак заключили 1 млн 160 тысяч пар, что почти на 70 тысяч меньше, чем в 2014-м. Распалось же 612 тысяч семейных союзов против 694 тысяч. Это на 
22 марта 2016, 01:17
Развод приводит к повреждению ДНК - ученые

Развод приводит к повреждению ДНК - ученые

Голландские ученые выяснили, что развод, потеря любимого человека или увольнение с работы могут изменить возраст ДНК. В результате неприятных событий организм становится более уязвимым для таких заболеваний, как рак, инфаркт, болезнь Альцгеймера.
 
Стресс, провоцируемый разводом супругов, способен снизить биологическую защиту 
3 сентября 2015, 05:43
Почему женщины чаще бросают мужей - ученые

Почему женщины чаще бросают мужей - ученые

По статистике, большинство современных разводов происходят по желанию женщин. Так, судя по результатам опроса социологов из США, за последние шесть лет мужчины были инициаторами разрыва брака в 31% случаев, тогда как женщины - в 69%. Если же отношения не были 
23 августа 2015, 03:06
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