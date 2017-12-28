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«Бункер S» Эфир передачи от 26 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

Центробанк повысил прогноз увеличения расходов россиян

Центробанк повысил прогноз увеличения расходов россиян

Эксперты ЦБ повысили прогноз роста расходов домашних хозяйств на текущий год. По словам специалистов, реальность превзошла озвученные ранее предположения.
Как отмечают в Центробанке, в 2017-м прогноз расходов увеличился до 3,5-4%. Годовой прирост оборота розничной торговли в сентябре-октябре был на уровне 

26 декабря 2017, 01:04
Госдума подняла штрафы за предоставление жилья нелегальным мигрантам

Госдума подняла штрафы за предоставление жилья нелегальным мигрантам

Государственная Дума РФ приняла в третьем чтении поправки в КоАП об увеличении штрафных санкций за предоставление жилья и  транспортных средств нелегальным мигрантам. Автором новшества выступил кабмин.
В соответствующей статье административного кодекса теперь появились изменения. Для граждан штрафы подняли с 2-4 

22 декабря 2017, 03:20
СМИ узнали о риске ухода с рынка более сотни страховщиков

СМИ узнали о риске ухода с рынка более сотни страховщиков

Соответствующие сведения обнародовали «Ведомости». Снижение числа страховых компаний произойдет в случае роста порога минимальной величины уставного капитала. Вместо 120 млн он может составить 300 млн рублей.
Нормативный документ, определяющий новый порог уставного капитала, был утвержден весной прошлого года. О риске 

22 декабря 2017, 11:22
50-рублевой купюре предсказали исчезновение

50-рублевой купюре предсказали исчезновение

Действия ЦБ по уменьшению наличного денежного оборота в перспективе повлекут исчезновение 50-рублевой банкноты. Об этом говорят российские агентства со ссылкой на руководителя компании «Мани Фанни» Александра Шустова.
Как он считает, такая ситуация сложится не ранее чем через пять лет, информирует 

18 декабря 2017, 09:36
ЦБ РФ рекомендует банкам стимулировать россиян к сдаче монет

ЦБ РФ рекомендует банкам стимулировать россиян к сдаче монет

Количество монет в обращении в Российской Федерации заметно превышает потребность граждан. Об этом информирует Ассоциация российских банков со ссылкой на послание ЦБ.
Как отмечается, общий объем монет в России больше аналогичного показателя в еврозоне в полтора раза. С учетом этого 

12 декабря 2017, 12:33
В блогах: про штрафы и эвакуаторы

В блогах: про штрафы и эвакуаторы

Самарский блогер 63ru задается вопросом, почему в России до сих пор не ввели систему штрафов, как в Европе?

"То есть выписывать квитанции без водителя, под дворники бумажку - и привет. Мне такая мысль пришла вчера вечером, пока еле-еле 
11 декабря 2017, 07:53
Минтранс предложил ввести штрафы за простой вагонов

Минтранс предложил ввести штрафы за простой вагонов

Российский Минтранс направил в кабмин предложения о введении штрафов за простой вагонов. Как рассказывают «Известия», данная инициатива министерства ставит целью не допустить дефицита подвижного состава для мукомольных предприятий.
Если предложение будет принято правительством, то санкции станут вводить в отношении грузоотправителей, 

26 октября 2017, 10:22
Штрафы за содействие нелегалам хотят увеличить

Штрафы за содействие нелегалам хотят увеличить

Госдума рассмотрит законопроект, ужесточающий наказание для россиян за содействие нелегальным мигрантам. Согласно документу, гражданам, которые предоставят жилплощадь или транспорт нелегалам, будет грозить штраф до 5000 рублей, должностным лицам - до 50 000, а компаниям - до 500 000 рублей. Причиной 

24 октября 2017, 08:08
ЦБ будет отбирать у банков лицензии без лишних формальностей

ЦБ будет отбирать у банков лицензии без лишних формальностей

Центробанк предлагает отзывать лицензии без лишних формальностей. Регулятор намерен расширить права на так называемое профессиональное суждение. Это даст ему возможность применять надзорные меры даже при отсутствии формальных доказательств нарушения закона. Соответствующий законопроект рассмотрят в Госдуме. Сейчас без жестко регламентированных аргументов 

6 июля 2017, 01:00
Добро пожаловаться: Магазины хотят лишать лицензии за отказ выдать книгу жалоб

Добро пожаловаться: Магазины хотят лишать лицензии за отказ выдать книгу жалоб

Законопроект о лишении торговых точек лицензий при отказе предоставлять покупателям жалобную книгу собираются одобрить в Совете Федераций. Об этом рассказывают российские СМИ со ссылкой на комитет по аграрно-продовольственной политике.
По мнению парламентариев, такие требования помогут посетителям магазинов, торговых центров, а 

22 июня 2017, 05:23
Банк «Образование» остался без лицензии

Банк «Образование» остался без лицензии

Центробанк лишил лицензии столичный банк "Образование", представленный филиалами и сетью банкоматов в Самаре и Тольятти.

В сообщении регулятора говорится, что проблемы у кредитного учреждения возникли вследствие крайне рискованной бизнес-модели и низкого качества активов. В нем кредитовались компании, которые не вели реальной 

21 апреля 2017, 11:11
ЦБ забрал лицензии у четырех банков

ЦБ забрал лицензии у четырех банков

В пятницу, 3 марта, Центробанк отозвал лицензии сразу у четырех российских кредитных учреждений. Один из них московский - это Межрегиональный почтовый банк. Еще три базируются в Татарстане. Это «Татфондбанк», «ИнтехБанк» и «Анкор Банк».

По информации ЦБ, по состоянию на 1 января 

3 марта 2017, 12:43
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