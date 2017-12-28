Центробанк собирается отказаться от отзыва лицензий у финансово-кредитных структур в пользу существенных штрафных санкций. Об этом информируют отечественные агентства со ссылкой на проект поправок в закон "О Центральном банке РФ", разработанный экспертами Центробанка и Министерства финансов.
Размер штрафов станут определять исходя из собственного капитала учреждения. При этом верхний порог оговаривать не будут. А сама величина взысканий может увеличиться в несколько раз по результатам проверок. Практически регулятор предоставляет себе право неконтролируемо штрафовать банки, а Минфин в этом поддерживает Центробанк, отмечают аналитики.
Ряд экспертов полагают, что поправки могут ударить по средним и крупным финансовым структурам, где запас по нормативам достаточности капитала слаб. Вместе с тем, Центробанк считает предлагаемую схему более эффективной, чем отзыв лицензий.
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