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«Бункер S» Эфир передачи от 11.12.2018 
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Материалы по теме:

Что происходит с криптовалютой?!

Что происходит с криптовалютой?!

Курсы виртуальных валют продолжают стремительное снижение. На данный момент биткоин стоит на 90% меньше, чем год назад. Усилило падение заявление гендиректора германской страховой компании Allianz Андреаса Утерманна. На днях в беседе с главой Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании 
13 декабря 2018, 06:10
Центробанк составил прогноз по курсу рубля

Центробанк составил прогноз по курсу рубля

Сбербанк России ухудшил свой прогноз по курсу рубля на 2019-2020 годы. Если еще в начале лета финансисты предполагали, что доллар будет держаться на уровне 66 с половиной рублей, то сейчас уже говорят о планке 65-70. При этом инфляция может 
12 декабря 2018, 10:08
Рубль укрепляется, а доллар дешевеет

Рубль укрепляется, а доллар дешевеет

Это связано с тем, что экспортеры черного золота договорились о сокращении нефтедобычи в первом полугодии 2019 года. Бочка марки "Брент" тут же подорожала и в моменте превышала 63 доллара за баррель. 

В этот понедельник по самому выгодному курсу в Самаре 
10 декабря 2018, 01:17
Что ждет российскую экономику в ближайшее время?

Что ждет российскую экономику в ближайшее время?

Середина декабря станет определяющей для развития российской экономики и стоимости отечественной валюты в 2019 году. Странами ОПЕК уже принято принципиальное решение по сокращению объемов добычи нефти, но пока обсуждаются конкретные цифры. При этом цены на черное золото в последнее время 
7 декабря 2018, 10:25
Эксперты прокомментировали валютную турбулентность рынка

Эксперты прокомментировали валютную турбулентность рынка

Непростая ситуация на валютном рынке. Отечественная валюта продолжает дешеветь. В этот понедельник, впервые с марта 2016 года в ходе торгов на Московской бирже евро стоил больше 81 рубля. Эксперты больше не связывают девальвацию российских денег с нефтяными ценами. Впервые за 
10 сентября 2018, 09:36
Минэкономразвития может пересмотреть в августе прогноз по курсу рубля

Минэкономразвития может пересмотреть в августе прогноз по курсу рубля

Министерство экономического развития может в августе пересмотреть прогноз по курсу национальной валюты в сторону укрепления. Это произойдет в том случае, если цены на нефть останутся на относительно высоком уровне и сохранится сегодняшняя тенденция по евро. Это мнение главы Минэкономразвития Максим 

30 июня 2017, 05:28
Сразу после праздников российский рубль серьезно укрепился

Сразу после праздников российский рубль серьезно укрепился

По курсу Центробанка на 11 мая, доллар подешевел на 46 копеек - до 58 рублей 8 копеек. Евро упал на 98 копеек – до 63 рублей 26 копеек. По оценке аналитиков, поддержала отечественную валюту крепнущая нефть. На новостях о намерениях 

10 мая 2017, 06:35
Нефтяные котировки начала недели открывают путь дальнейшему падению рубля

Нефтяные котировки начала недели открывают путь дальнейшему падению рубля

В понедельник стоимость барреля черного золота североморской марки Брент оказалась ниже психологической отметки 50 долларов. Цены на углеводородное сырье снизились после того, как не входящие в объединение стран-экспортеров нефти участники рынка воздержались от ограничения добычи. По мнению аналитиков, на динамику 

31 октября 2016, 05:23
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