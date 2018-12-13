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Что происходит с криптовалютой?!
Курсы виртуальных валют продолжают стремительное снижение. На данный момент биткоин стоит на 90% меньше, чем год назад. Усилило падение заявление гендиректора германской страховой компании Allianz Андреаса Утерманна. На днях в беседе с главой Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании …
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13 декабря 2018, 06:10
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Центробанк составил прогноз по курсу рубля
Сбербанк России ухудшил свой прогноз по курсу рубля на 2019-2020 годы. Если еще в начале лета финансисты предполагали, что доллар будет держаться на уровне 66 с половиной рублей, то сейчас уже говорят о планке 65-70. При этом инфляция может …
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12 декабря 2018, 10:08
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Рубль укрепляется, а доллар дешевеет
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10 декабря 2018, 01:17
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Что ждет российскую экономику в ближайшее время?
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7 декабря 2018, 10:25
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Эксперты прокомментировали валютную турбулентность рынка
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10 сентября 2018, 09:36
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Минэкономразвития может пересмотреть в августе прогноз по курсу рубля
Министерство экономического развития может в августе пересмотреть прогноз по курсу национальной валюты в сторону укрепления. Это произойдет в том случае, если цены на нефть останутся на относительно высоком уровне и сохранится сегодняшняя тенденция по евро. Это мнение главы Минэкономразвития Максим …
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30 июня 2017, 05:28
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Сразу после праздников российский рубль серьезно укрепился
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10 мая 2017, 06:35
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Нефтяные котировки начала недели открывают путь дальнейшему падению рубля
В понедельник стоимость барреля черного золота североморской марки Брент оказалась ниже психологической отметки 50 долларов. Цены на углеводородное сырье снизились после того, как не входящие в объединение стран-экспортеров нефти участники рынка воздержались от ограничения добычи. По мнению аналитиков, на динамику …
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31 октября 2016, 05:23