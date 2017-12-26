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Материалы по теме:

СМИ узнали о риске ухода с рынка более сотни страховщиков

СМИ узнали о риске ухода с рынка более сотни страховщиков

Соответствующие сведения обнародовали «Ведомости». Снижение числа страховых компаний произойдет в случае роста порога минимальной величины уставного капитала. Вместо 120 млн он может составить 300 млн рублей.
Нормативный документ, определяющий новый порог уставного капитала, был утвержден весной прошлого года. О риске 

22 декабря 2017, 11:22
50-рублевой купюре предсказали исчезновение

50-рублевой купюре предсказали исчезновение

Действия ЦБ по уменьшению наличного денежного оборота в перспективе повлекут исчезновение 50-рублевой банкноты. Об этом говорят российские агентства со ссылкой на руководителя компании «Мани Фанни» Александра Шустова.
Как он считает, такая ситуация сложится не ранее чем через пять лет, информирует 

18 декабря 2017, 09:36
ЦБ РФ рекомендует банкам стимулировать россиян к сдаче монет

ЦБ РФ рекомендует банкам стимулировать россиян к сдаче монет

Количество монет в обращении в Российской Федерации заметно превышает потребность граждан. Об этом информирует Ассоциация российских банков со ссылкой на послание ЦБ.
Как отмечается, общий объем монет в России больше аналогичного показателя в еврозоне в полтора раза. С учетом этого 

12 декабря 2017, 12:33
Подсчитаны расходы среднего россиянина на празднование Нового года

Подсчитаны расходы среднего россиянина на празднование Нового года

По мнению ряда экспертов, потребительское настроение россиян несколько улучшилось и на новогодний праздник среднестатистический россиянин собирается израсходовать 17 600 рублей. Эта цифра на 4% превышает аналогичную прошлогоднюю, рассказывают «Ведомости» со ссылкой на экспертов Deloitte.
В 2016-м средние траты были на 

11 декабря 2017, 02:01
ЦБ предупредил об угрозе хакерских атак перед Новым годом

ЦБ предупредил об угрозе хакерских атак перед Новым годом

Число кибератак на финансово-кредитные структуры может увеличиться в преддверии новогодних праздников. С подобным прогнозом выступил зам руководителя главного управления безопасности и защиты информации ЦБ Артем Сычёв.
Как он отметил, регистрируемое сейчас уменьшение активности вируса Cobalt Strike может говорить о том, 

6 декабря 2017, 09:11
Инфляция по итогам 2017 года будет рекордно низкой за всю постсоветскую историю

Инфляция по итогам 2017 года будет рекордно низкой за всю постсоветскую историю

Она составит около 2,5 %. Такую оценку дал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Данный показатель даже ниже долгосрочного прогноза в 4%, который в начале года озвучивал Центробанк.
По итогам 2017-го, впервые за последние годы в стране будет зафиксирован рост ВВП. Небольшой 

30 ноября 2017, 05:52
Социологи узнали, сколько денег россияне тратят на отдых

Социологи узнали, сколько денег россияне тратят на отдых

43% граждан России из числа принимавших участие в опросе ВЦИОМ расходуют на отдых до 10% своих доходов. Для каждого шестого опрошенного эта цифра достигает от 11-20%.
Преимущественно подобные расходы отличают жителей российской столицы и Санкт-Петербурга. В этих мегаполисах каждый третий 

29 ноября 2017, 12:08
Как в декабре поменяются цены на продукты к новогоднему столу

Как в декабре поменяются цены на продукты к новогоднему столу

Рейтинг продуктов по увеличению цен в последнем месяце года по инициативе «Российской газеты» представили специалисты  ФинЭкспертизы. Они проанализировали сведения за 5 лет. Как отмечено, перед Новым годом в торговых точках практически все продукты дорожают, но процент повышения может очень сильно 

28 ноября 2017, 12:01
Прогноз: в 2018 году число разрушительных землетрясений удвоится

Прогноз: в 2018 году число разрушительных землетрясений удвоится

Представители Университета Колорадо прогнозируют, что в будущем году на нашей планете будет наблюдаться резкий всплеск масштабных землетрясений. Как утверждает геофизик Роджер Билхэм, свои выводы исследователи сделали в результате анализа статистики разрушительных стихийных бедствий за более чем столетний период.
В своей 

20 ноября 2017, 03:47
Прогноз: К Новому году цены на шампанское в России вырастут на 15%

Прогноз: К Новому году цены на шампанское в России вырастут на 15%

К новогодним праздникам цена шампанского и игристых вин в Российской Федерации вырастет на 10-15%, рассказывают "Известия" со ссылкой на экспертов рынка. Прогнозируемое подорожание меньше всего коснется напитков нижней ценовой категории, где традиционно по причине более высокого спроса рост составит порядка 

13 ноября 2017, 09:02
Расходы самарских водителей выросли почти в полтора раза

Расходы самарских водителей выросли почти в полтора раза

Траты самарских автомобилистов, по данным сервиса «Яндекс.Деньги» выросли в 1,3 раза. Специалисты изучили платежи водителей-самарцев на станциях техобслуживания, автомойках, заправках, в магазинах запчастей, а также данные о погашении штрафов ГИБДД. Выяснилось, что в среднем за последние 12 месяцев самарские автовладельцы 

25 сентября 2017, 01:46
Расходы фермеров на рекламу планируют компенсировать из бюджета

Расходы фермеров на рекламу планируют компенсировать из бюджета

Российские фермеры могут получить средства из федерального бюджета для продвижения произведенных ими продуктов питания на рынок. Такая новелла появилась в проекте постановления правительства, подготовленного Минсельхозом. Согласно документу, аграриям будут возвращать почти половину всех средств, потраченных на увеличение присутствия их товара 

31 августа 2017, 01:05
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