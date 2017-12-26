Эксперты ЦБ повысили прогноз роста расходов домашних хозяйств на текущий год. По словам специалистов, реальность превзошла озвученные ранее предположения.
Как отмечают в Центробанке, в 2017-м прогноз расходов увеличился до 3,5-4%. Годовой прирост оборота розничной торговли в сентябре-октябре был на уровне 3%.
Аналитики допускают, что в следующем году тенденция будет аналогичной, и увеличение потребительского спроса окажется в районе 4%. Эксперты связывают это, в частности, со стабилизацией на отечественном рынке труда и ростом зарплат в номинальном и реальном исчислении. Еще одним обстоятельством, определяющим рост расходов, называют заметное удешевление кредитов. Как сообщают «Известия», немаловажным считается и уход россиян от сберегательной модели поведения.
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