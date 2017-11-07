ЦБ объявил о начале работы над созданием национальной криптовалюты Банк России собирается разрабатывать национальную виртуальную валюту. Об этом заявила замглавы ЦБ РФ Ольга Скоробогатова на Петербургском международном экономическом форуме.

По ее словам, все регуляторы пришли к мысли, что национальную виртуальную валюту создавать надо. Это только вопрос конкретного времени. С …