1
51
42
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 31 октября 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 3 ноября 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
3 + 6 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

ЦБ назвал номинал самой подделываемой рублевой купюры

ЦБ назвал номинал самой подделываемой рублевой купюры

Банк России выявил в третьем квартале свыше 10000 поддельных купюр в банковской системе. Более 50% из этого числа приходится на долю 5-тысячных банкнот.
На втором месте по «популярности» у злоумышленников стоит купюра в 1000 рублей. Вместе с тем,  специалисты обнаружили 

24 октября 2017, 05:06
ЦБ РФ обсуждает варианты по созданию национальной криптовалюты

ЦБ РФ обсуждает варианты по созданию национальной криптовалюты

Центробанк выступает против легализации в Российской Федерации криптовалютных инструментов в качестве частных денег. Об этом заявила Эльвира Набиуллина, глава финансового регулятора. По ее убеждению, запуск биржевых торгов криптовалютами неэффективен.
Вместе с тем сегодня Центробанк анализирует возможность введения национальной цифровой валюты, 

5 октября 2017, 03:43
Банк «Югра» потерял лицензию

Банк «Югра» потерял лицензию

Сегодня Банк России отозвал лицензию у банка «Югра» на осуществление финансовых операций. При этом ранее один из акционеров банка Алексей Хотин предлагал регулятору план финансового оздоровления кредитного учреждения. План предусматривал, что обязательства банка перед АСВ в объеме 170 млрд рублей 

28 июля 2017, 12:07
Под прицелом: Банкам передали черные списки подозрительных клиентов

Под прицелом: Банкам передали черные списки подозрительных клиентов

Центробанк, Росфинмониторинг и российские банки начали обмениваться сведениями о подозрительных клиентах, обслуживать которых финансово-кредитные структуры отказались в рамках так называемого "антиотмывочного" законодательства. Об этом информируют "Известия".
Банки первыми изучили черные списки 200 тысяч ненадежных клиентов. Люди из этого списка могут 

29 июня 2017, 09:12
ЦБ объявил о начале работы над созданием национальной криптовалюты

ЦБ объявил о начале работы над созданием национальной криптовалюты

Банк России собирается разрабатывать национальную виртуальную валюту. Об этом заявила замглавы ЦБ РФ Ольга Скоробогатова на Петербургском международном экономическом форуме.
По ее словам, все регуляторы пришли к мысли, что национальную виртуальную валюту создавать надо. Это только вопрос конкретного времени. С 

2 июня 2017, 02:13
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.