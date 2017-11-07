Росфинмониторинг совместно с Центробанком в настоящее время разрабатывает механизм реабилитации клиентов финансово-кредитных структур, ошибочно угодивших в черные списки. Об этом рассказывают «Известия».
Как ранее сообщалось, некоторое время назад банковские организации стали иметь доступ к базе данных сомнительных клиентов Банка России. Те, чьи фамилии фигурируют в черных списках, не могут получить банковское обслуживание. Как поясняют эксперты, от новшества пострадали физлица, которые, в отличие от компаний, не могут перерегистрироваться. Многие клиенты, продолжают специалисты, попадают в базу данных по ошибке, а вот действенного метода исключения из них пока не создано.
Сейчас, уточняют в Росфинмониторинге, анализируется возможный механизм реабилитации вместе с ЦБ. Вместе с тем, есть попытки привлечь Росфинмониторинг в суды в качестве третьей стороны. В ЦБ отметили, что тщательно разбирают любую жалобу на отказ банковских структур в заведении счетов или осуществлении трансакций.
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