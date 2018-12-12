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Рубль укрепляется, а доллар дешевеет
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10 декабря 2018, 01:17
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Что ждет российскую экономику в ближайшее время?
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7 декабря 2018, 10:25
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Эксперты рассказали, что происходит с долларом
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4 декабря 2018, 11:08
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Россия планирует в 2 раза увеличить поставки продовольствия на мировой рынок
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1 декабря 2018, 08:30
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Эксперты рассказали, ждать ли в декабре ошеломительного падения рубля
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12 ноября 2018, 09:14
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Рубль укрепляет свои позиции
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6 ноября 2018, 09:08
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Эксперт рассказал, почему рубль восстанавливается после рекордного падения
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19 сентября 2018, 09:13
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Рубль сильно подешевел по отношению к доллару
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6 февраля 2018, 03:51
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Доллар резко подскочил: курс валют на 22 июня и прогнозы
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21 июня 2017, 05:43