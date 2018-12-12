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«Бункер S» Эфир передачи от 11.12.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 12.12.2018 
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Материалы по теме:

Рубль укрепляется, а доллар дешевеет

Рубль укрепляется, а доллар дешевеет

Это связано с тем, что экспортеры черного золота договорились о сокращении нефтедобычи в первом полугодии 2019 года. Бочка марки "Брент" тут же подорожала и в моменте превышала 63 доллара за баррель. 

В этот понедельник по самому выгодному курсу в Самаре 
10 декабря 2018, 01:17
Что ждет российскую экономику в ближайшее время?

Что ждет российскую экономику в ближайшее время?

Середина декабря станет определяющей для развития российской экономики и стоимости отечественной валюты в 2019 году. Странами ОПЕК уже принято принципиальное решение по сокращению объемов добычи нефти, но пока обсуждаются конкретные цифры. При этом цены на черное золото в последнее время 
7 декабря 2018, 10:25
Эксперты рассказали, что происходит с долларом

Эксперты рассказали, что происходит с долларом

Российский рубль в этот понедельник укрепился по отношению к доллару и евро. Причина - растущая цена на нефть, а также спрос на рисковые активы на фоне потепления отношений США и КНР. Между тем эксперты называют отечественную валюту самой рисковой 
4 декабря 2018, 11:08
Россия планирует в 2 раза увеличить поставки продовольствия на мировой рынок

Россия планирует в 2 раза увеличить поставки продовольствия на мировой рынок

Россия намерена в 2 раза - до 45 млрд долларов увеличить поставки продовольствия на мировой рынок. Об этом говорится в представленной Минсельхозом стратегии развития АПК. Два года назад наша страна обогнала США и ЕС по экспорту пшеницы, став крупнейшим ее 
1 декабря 2018, 08:30
Эксперты рассказали, ждать ли в декабре ошеломительного падения рубля

Эксперты рассказали, ждать ли в декабре ошеломительного падения рубля

Рубль продолжает падение. Официальный курс доллара на вторник вырос на 67 копеек, а евро - на 28 с лишним. Этот тренд продолжает тенденцию минувшей недели, которую отечественная валюта завершила стремительным ослаблением позиции против ведущих мировых валют. Курс доллара тогда на 
12 ноября 2018, 09:14
Рубль укрепляет свои позиции

Рубль укрепляет свои позиции

Рубль укрепляется. Во вторник утром на открытии торгов Московской биржи курс доллара к рублю упал до 65.99. Это на 21 копейку ниже, чем было в пятницу вечером. Евро снизился на шесть копеек, до 75,38 рубля. Дальнейший сценарий развития событий во 
6 ноября 2018, 09:08
Эксперт рассказал, почему рубль восстанавливается после рекордного падения

Эксперт рассказал, почему рубль восстанавливается после рекордного падения

Российская валюта продолжает восстанавливаться после рекордного падения. В среду, впервые с 28 августа, на торгах Московской биржи курс доллара опускался ниже 67 рублей. Эксперты объясняют это налоговым периодом, высокими ценами на нефть и решительными действиями Банка России, который пошёл на 
19 сентября 2018, 09:13
Рубль сильно подешевел по отношению к доллару

Рубль сильно подешевел по отношению к доллару

Сегодня на валютных торгах ММВБ подешевела российская валюта. Относительно доллара США рубль подешевел на 59 копеек. Официальный курс "американца" на завтрашний день, установленный Банком России, составляет 57 рублей 22 копейки. Курс евро вырос на 43 копейки и составил 70 рублей 

6 февраля 2018, 03:51
Доллар резко подскочил: курс валют на 22 июня и прогнозы

Доллар резко подскочил: курс валют на 22 июня и прогнозы

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 22 июня, вырос сразу на 1 рубль 42 копейки и достиг психологической отметки в 60 рублей. Это произошло впервые с февраля текущего года. Курс евро вырос на 1 рубль 48 копеек и составил 66 

21 июня 2017, 05:43
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