  • Новости
    \/news
    /news/news_rus/ceny-hotyat-prizemlit-gosduma-nashla-sposob-snizit-stoimost-aviabiletov/20072017-0942
    • Новости Самары
      \/news\/news_region
      /news/news_rus/ceny-hotyat-prizemlit-gosduma-nashla-sposob-snizit-stoimost-aviabiletov/20072017-0942
    • Новости России
      \/news\/news_rus
      /news/news_rus/ceny-hotyat-prizemlit-gosduma-nashla-sposob-snizit-stoimost-aviabiletov/20072017-0942
    • Новости мира
      \/news\/new_world
      /news/news_rus/ceny-hotyat-prizemlit-gosduma-nashla-sposob-snizit-stoimost-aviabiletov/20072017-0942
  • Видео
    \/video
    /news/news_rus/ceny-hotyat-prizemlit-gosduma-nashla-sposob-snizit-stoimost-aviabiletov/20072017-0942
  • Передачи
    \/programs
    /news/news_rus/ceny-hotyat-prizemlit-gosduma-nashla-sposob-snizit-stoimost-aviabiletov/20072017-0942
  • Программа передач
    \/schedule
    /news/news_rus/ceny-hotyat-prizemlit-gosduma-nashla-sposob-snizit-stoimost-aviabiletov/20072017-0942
  • Онлайн
    \/online
    /news/news_rus/ceny-hotyat-prizemlit-gosduma-nashla-sposob-snizit-stoimost-aviabiletov/20072017-0942
  • Партнеры
    \/air
    /news/news_rus/ceny-hotyat-prizemlit-gosduma-nashla-sposob-snizit-stoimost-aviabiletov/20072017-0942
    • «Русское Радио»
      \/air\/rusradio
      /news/news_rus/ceny-hotyat-prizemlit-gosduma-nashla-sposob-snizit-stoimost-aviabiletov/20072017-0942
    • Радио DFM
      \/air\/dfm
      /news/news_rus/ceny-hotyat-prizemlit-gosduma-nashla-sposob-snizit-stoimost-aviabiletov/20072017-0942
    • Телеканал «ТЕРРА - РЕН ТВ»
      \/air\/terra
      /news/news_rus/ceny-hotyat-prizemlit-gosduma-nashla-sposob-snizit-stoimost-aviabiletov/20072017-0942
    • Матч ТВ
      \/air\/matchtv
      /news/news_rus/ceny-hotyat-prizemlit-gosduma-nashla-sposob-snizit-stoimost-aviabiletov/20072017-0942
  • Блоги
    \/blogs
    /news/news_rus/ceny-hotyat-prizemlit-gosduma-nashla-sposob-snizit-stoimost-aviabiletov/20072017-0942
  • О компании
    \/about
    /news/news_rus/ceny-hotyat-prizemlit-gosduma-nashla-sposob-snizit-stoimost-aviabiletov/20072017-0942
    • Контакты
      \/contacts
      /news/news_rus/ceny-hotyat-prizemlit-gosduma-nashla-sposob-snizit-stoimost-aviabiletov/20072017-0942
    • История развития
      \/about\/history
      /news/news_rus/ceny-hotyat-prizemlit-gosduma-nashla-sposob-snizit-stoimost-aviabiletov/20072017-0942
    • Награды
      \/about\/award
      /news/news_rus/ceny-hotyat-prizemlit-gosduma-nashla-sposob-snizit-stoimost-aviabiletov/20072017-0942
    • Вакансии
      \/about\/vacancy
      /news/news_rus/ceny-hotyat-prizemlit-gosduma-nashla-sposob-snizit-stoimost-aviabiletov/20072017-0942
    • Пресс-релизы
      \/about\/press
      /news/news_rus/ceny-hotyat-prizemlit-gosduma-nashla-sposob-snizit-stoimost-aviabiletov/20072017-0942
    • Руководство компании
      \/about\/direction
      /news/news_rus/ceny-hotyat-prizemlit-gosduma-nashla-sposob-snizit-stoimost-aviabiletov/20072017-0942
    • Акционерам
      \/about\/shareholder
      /news/news_rus/ceny-hotyat-prizemlit-gosduma-nashla-sposob-snizit-stoimost-aviabiletov/20072017-0942
  • Реклама
    \/advert
    /news/news_rus/ceny-hotyat-prizemlit-gosduma-nashla-sposob-snizit-stoimost-aviabiletov/20072017-0942
    • Реклама на сайте
      \/advert\/advert\/site-price
      /news/news_rus/ceny-hotyat-prizemlit-gosduma-nashla-sposob-snizit-stoimost-aviabiletov/20072017-0942
    • Прайс-лист
      \/advert\/price
      /news/news_rus/ceny-hotyat-prizemlit-gosduma-nashla-sposob-snizit-stoimost-aviabiletov/20072017-0942
    • Руководители отделов
      \/advert\/advert\/direction
      /news/news_rus/ceny-hotyat-prizemlit-gosduma-nashla-sposob-snizit-stoimost-aviabiletov/20072017-0942
    • Рейтинги
      \/advert\/node\/77
      /news/news_rus/ceny-hotyat-prizemlit-gosduma-nashla-sposob-snizit-stoimost-aviabiletov/20072017-0942
    • Заказать звонок
      \/call_terra
      /news/news_rus/ceny-hotyat-prizemlit-gosduma-nashla-sposob-snizit-stoimost-aviabiletov/20072017-0942
10
27
48
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 июля 2017г  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 18 июля 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 8888888888            8888888888  888       888  888     888     d8b  888     888 
 888                         d88P  888   o   888  888     888     Y8P  888     888 
 888                        d88P   888  d8b  888  888     888          888     888 
 8888888     888  888      d88P    888 d888b 888  888     888    8888  Y88b   d88P 
 888         `Y8bd8P'   88888888   888d88888b888  888     888    "888   Y88b d88P  
 888           X88K      d88P      88888P Y88888  888     888     888    Y88o88P   
 888         .d8""8b.   d88P       8888P   Y8888  Y88b. .d88P     888     Y888P    
 888         888  888  d88P        888P     Y888   "Y88888P"      888      Y8P     
                                                                  888              
                                                                 d88P              
                                                               888P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Тест для офицера: Не прошедших медицинские освидетельствования на наркотики военных лишат пособия

Тест для офицера: Не прошедших медицинские освидетельствования на наркотики военных лишат пособия

Закон о внесении поправок в статью о денежном довольствии российских военнослужащих подписал Владимир Путин. Данный документ появился на официальном сайте правовой информации.
Предлагаемые поправки расширяют перечень, на основании которого при увольнении военнослужащие будут лишены возможности получать единовременное пособие. В него 

19 июля 2017, 12:14
Не по маршруту: Россия создаст зоны свободного воздушного пространства

Не по маршруту: Россия создаст зоны свободного воздушного пространства

Госкорпорация по организации воздушного движения (ГК ОрВД) собирается представить на проходящем авиасалоне МАКС проект Стратегии развития отечественной аэронавигационной системы. Он рассчитан до 2030 года, информируют "Известия".
Как отметили эксперты, документ подразумевает несколько ключевых направлений. В частности, речь идет об оптимизации 

19 июля 2017, 09:31
Кто защитит российских дольщиков?

Кто защитит российских дольщиков?

Кабмин разработал поправки к законопроекту о более эффективном механизме защиты прав участников долевого строительства. Об этом информирует пресс-служба правительства.
В частности, в планах создание Фонда защиты прав этой, весьма многочисленной, категории граждан. Как отмечается, деятельность этой структуры должна быть абсолютно 

18 июля 2017, 12:20
Ответить за суицид: В Госдуме намерены ужесточить наказания за склонение к самоубийству

Ответить за суицид: В Госдуме намерены ужесточить наказания за склонение к самоубийству

Законопроект, усиливающий меру ответственности за склонение несовершеннолетних к суициду посредством Сети, внесен в Госдуму. Речь идет об ужесточении уголовного наказания за данные деяния. Нижний предел лишения свободы будет 5 лет, а верхний – до 15.
Появится новая часть соответствующей статьи, 

18 июля 2017, 10:32
Трезвый уик-энд: Минздрав выступает за запрет продажи алкоголя в выходные

Трезвый уик-энд: Минздрав выступает за запрет продажи алкоголя в выходные

Эксперты Минздрава заявляют, что сегодняшних мер по борьбе с алкоголизмом недостаточно, поскольку нет серьезных шагов по ограничению доступности спиртного. А потому в Стратегию формирования здорового образа жизни предложено добавить пункт о запрете реализации алкоголя в выходные.
Как сообщают "Известия", данная 

17 июля 2017, 10:03
За ложь в соцсетях у самарцев будут забирать до 5 миллионов рублей

За ложь в соцсетях у самарцев будут забирать до 5 миллионов рублей

В Госдуму внесен законопроект о денежном взыскании за отказ удалять противоправную информацию в социальных сетях. Согласно документу, физлиц в этом случае будут наказывать штрафами от 3 до 5 млн рублей, юрлиц - от 30 до 50 млн. Речь идет о 

13 июля 2017, 12:04
Лицензия на риск: В Думе предложат лицензировать организаторов экстремальных видов отдыха

Лицензия на риск: В Думе предложат лицензировать организаторов экстремальных видов отдыха

В Госдуме намерены ввести лицензии для организаторов экстремальных видов отдыха и туризма. Под действие нововведений подпадает прокат оборудования для рафтинга и горнолыжного спорта, а также обучающие центры и многое другое.
В пояснительной записке к законопроекту авторы инициативы говорят: к отдыху 

13 июля 2017, 11:18
«Волчий билет»: Госдума разрешает не брать в полет потенциальных авиадебоширов

«Волчий билет»: Госдума разрешает не брать в полет потенциальных авиадебоширов

Депутаты приняли в первом чтении законопроект, позволяющий авиакомпаниям не продавать билеты нарушителям. Об этом информируют российские агентства.
Документ подразумевает поправки в Гражданский кодекс РФ. Согласно им, авиакомпании получат возможность отказывать пассажирам в перелетах, если этого требует защита прав и законных 

13 июля 2017, 10:09
Авиаперевозчики в пролете: российские авиакомпании за год потеряли 10 млрд рублей

Авиаперевозчики в пролете: российские авиакомпании за год потеряли 10 млрд рублей

Убытки российских авиакомпаний в прошлом году увеличились на 17,6%, дойдя до отметки в 10 млрд рублей. Максимальные потери выпадают на внутренние рейсы, которые смогли принести 33 млрд рублей, сообщает "Коммерсант".
По информации Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, операционная прибыль в 23 

6 июня 2017, 11:02
В Госдуме предложили создать единый черный список авиапассажиров

В Госдуме предложили создать единый черный список авиапассажиров

Комитет Госдумы по транспорту предложил поправки к Воздушному кодексу. Речь идет о "едином реестре лиц", которым на 3 года запрещены полеты, информирует "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники.
В этот перечень могут заноситься данные россиян, чье поведение в полете создает 

20 февраля 2017, 12:48
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна