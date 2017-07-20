Госдума приняла законопроект об исключении из стоимости авиабилетов тарифа на провоз багажа, если пассажир этой услугой не пользуется. Изменения должны появиться в Воздушном кодексе России.
Депутаты убеждены, что данная мера даст возможность уменьшить стоимость авиаперевозок, в том числе за счет создания соответствующих условий функционирования компаний-лоукостеров и формирования широкой линейки тарифов.
Проект закона подразумевает возможность исключения из договора воздушной перевозки условия о норме провоза пассажиром багажа без взимания дополнительной платы. При этом у гражданина сохраняется право на транспортировку ручной клади с бесплатной нормой не менее 10 кг, рассказывают российские информагентства.
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