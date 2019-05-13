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Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
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В стране могут установить минимальную цену на пиво

В стране могут установить минимальную цену на пиво

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Самарские пляжи готовят к новому сезону

Самарские пляжи готовят к новому сезону

В этом году в столице 63-го региона будут работать 8 пляжей протяженностью более 4 километров и площадью 178,02 тысяч квадратных метров, на них организуют 14 спасательных постов. Они будут функционировать с 15 июня — ежегодно купальный сезон считается открытым с 
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В Самаре

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Сколько стоит умереть: репортаж из

Сколько стоит умереть: репортаж из "Спецкомбината ритуальных услуг"

В России могут появиться частные кладбища. Федеральное министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства готовит разрешающий их работу законопроект, правда, пока только в рамках государственно-частного партнерства. Проще говоря, коммерсантам хотят разрешить вести этот бизнес на госземлях. При этом допускаться на рынок будут 
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Ботанический сад в Самаре хотят открыть в мае

Ботанический сад в Самаре хотят открыть в мае

Ботанический сад в Самаре планируют открыть в мае, когда сойдет снег и рабочие приведут в порядок территорию после зимы, сообщили представители Самарского университета. Напомним, что посетители не были в уникальном месте отдыха  уже давно - ремонт стартовал еще в 
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Почему в этом году путевки в лагеря будут стоить на 20% дороже?

Почему в этом году путевки в лагеря будут стоить на 20% дороже?

В Самарской области началась подготовка к летней оздоровительной кампании детей. Она стартует 1 июня. Ежегодно за счет средств областного бюджета в местных детских оздоровительных лагерях отдыхают более 40 000 школьников. 
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«Ступать страшно»: самарцы просят разобраться с проблемой «минирования» парков

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На майские праздники из Самары пустят дополнительные поезда

На майские праздники из Самары пустят дополнительные поезда

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Около миллиона российских семей смогут получить сертификаты на бесплатный отдых

Около миллиона российских семей смогут получить сертификаты на бесплатный отдых

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Тольяттинке запретили лететь в жаркие страны из-за долга в 300 тысяч

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Отдых за рубежом для россиян станет дороже

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Туроператоры предупреждают: путевки в Турцию вырастут в цене

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Туры в экзотические страны подешевели на 60%

Туры в экзотические страны подешевели на 60%

По результатам подсчета итогов раннего бронирования выяснилось, что туры из России в экзотические страны сильно подешевели. Значительнее всего потеряли в цене путевки во Вьетнам — 60%. Билеты в Мексику по сравнению с прошлым годом подешевели на 28%. И именно возросшая 
2 февраля 2018, 08:33
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