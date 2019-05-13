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Бензин в России может подорожать на 10 %
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23 мая 2019, 07:40
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В стране могут установить минимальную цену на пиво
Росалкоголь предложил установить минимальные розничные цены на пиво, заявили в Минфине России. Ведомство уже с февраля прорабатывает этот вопрос. На сегодня участники рынка до сих пор спорят о целесообразности меры: небольшие игроки выступают за «минималку», крупные - категорически против. Министерству …
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21 мая 2019, 12:55
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Самарские пляжи готовят к новому сезону
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21 мая 2019, 09:46
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В Самаре "ЖКС" пригрозили отзывом лицензии
Крупнейшей управляющей компании Самары - ООО "Жилищно-коммунальная система", обслуживающей более 1200 многоквартирных домов в Октябрьском, Железнодорожном и Советском районах пригрозили отзывом лицензии. Лицензионная комиссия областной Госжилинспекции уличила коммунальщиков в нарушении требований Жилищного кодекса России. Как выяснилось, в Самарской области название …
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6 мая 2019, 08:38
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Сколько стоит умереть: репортаж из "Спецкомбината ритуальных услуг"
В России могут появиться частные кладбища. Федеральное министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства готовит разрешающий их работу законопроект, правда, пока только в рамках государственно-частного партнерства. Проще говоря, коммерсантам хотят разрешить вести этот бизнес на госземлях. При этом допускаться на рынок будут …
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19 апреля 2019, 05:25
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Ботанический сад в Самаре хотят открыть в мае
Ботанический сад в Самаре планируют открыть в мае, когда сойдет снег и рабочие приведут в порядок территорию после зимы, сообщили представители Самарского университета. Напомним, что посетители не были в уникальном месте отдыха уже давно - ремонт стартовал еще в …
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10 апреля 2019, 02:43
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Почему в этом году путевки в лагеря будут стоить на 20% дороже?
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4 апреля 2019, 09:52
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«Ступать страшно»: самарцы просят разобраться с проблемой «минирования» парков
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29 марта 2019, 12:02
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На майские праздники из Самары пустят дополнительные поезда
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18 марта 2019, 10:10
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Около миллиона российских семей смогут получить сертификаты на бесплатный отдых
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16 марта 2019, 08:05
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Тольяттинке запретили лететь в жаркие страны из-за долга в 300 тысяч
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24 января 2019, 10:51
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Отдых за рубежом для россиян станет дороже
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11 сентября 2018, 10:49
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Туроператоры предупреждают: путевки в Турцию вырастут в цене
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13 августа 2018, 09:18
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Вот и отдохнули: «Натали Турс» аннулировала все выкупленные у нее путевки
4 июля стало известно о крайне серьезных проблемах у одного из старейших российских туроператор «Натали Турс». Генеральный директор компании Владимир Воробьев в эфире радио «Эхо Москвы» объявил о том, что все подтвержденные путевки ее клиентов будут аннулированы. Такое решении …
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4 июля 2018, 09:38
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13 апреля стартует онлайн-бронирование льготных путевок для самарских детей
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10 апреля 2018, 09:00
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Туры в экзотические страны подешевели на 60%
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2 февраля 2018, 08:33
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