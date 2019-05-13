Туры в экзотические страны подешевели на 60% По результатам подсчета итогов раннего бронирования выяснилось, что туры из России в экзотические страны сильно подешевели. Значительнее всего потеряли в цене путевки во Вьетнам — 60%. Билеты в Мексику по сравнению с прошлым годом подешевели на 28%. И именно возросшая …