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Бункер S

Илья Табуев, Денис Саров и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе:
- В Самаре проведут ликбез для кондукторов
- В Тольятти пьяный 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 31.05.2019 
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В новом сезоне в Тольятти откроют 5 пляжей

В новом сезоне в Тольятти откроют 5 пляжей

В этом году в Тольятти откроют 5 пляжей. Для сравнения: в прошлом сезоне официально купаться можно было лишь на одном — Итальянском. Планируется, что открытие мест отдыха состоится 10 или 15 июня, сейчас их готовят к приему посетителей. По словам 
4 июня 2019, 03:12
Бывший руководитель областного департамента туризма будет управлять пятизвездочным отелем

Бывший руководитель областного департамента туризма будет управлять пятизвездочным отелем

Бывший руководитель областного департамента туризма Михаил Мальцев занял новую должность - с субботы, 1 июня, он стал управляющим гостиницы «7 Авеню». По словам экс-чиновника, недостатка в предложениях по работе после ухода из ведомства он не испытывал, но этот пост показался 
3 июня 2019, 04:55
В Сызрани купальный сезон может начаться на неделю раньше

В Сызрани купальный сезон может начаться на неделю раньше

Купальный сезон в Сызрани может стартовать на неделю раньше - в понедельник, 3 июня, в горадминистрации заявили о возможном переносе даты открытия пляжей с 15 на 7 июня. Причины банальны - жаркая погода и чистая акватория Волги. Планируется, что купальный 
3 июня 2019, 12:26
Доступ туристов на Великую Китайскую стену ограничат

Доступ туристов на Великую Китайскую стену ограничат

Правительство Китая решило ввести ограничения на посещение туристами одного из отрезков Великой Китайской стены. Речь идет об участке Бадалин. Ежедневно туда смогут попадать не более 65 тысяч гостей.

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29 мая 2019, 02:48
Самарские пляжи готовят к новому сезону

Самарские пляжи готовят к новому сезону

В этом году в столице 63-го региона будут работать 8 пляжей протяженностью более 4 километров и площадью 178,02 тысяч квадратных метров, на них организуют 14 спасательных постов. Они будут функционировать с 15 июня — ежегодно купальный сезон считается открытым с 
21 мая 2019, 09:46
В Самарской области могут провести пивной фестиваль

В Самарской области могут провести пивной фестиваль

В Самарской области могут в будущем организовать пивной фестиваль — идея была озвучена15 мая на совещании, посвященном развитию туристической отрасли в регионе. 

- По моим ощущениям, отрасль туризма у нас остаётся серьёзно недооцененной. Мы обладаем колоссальным ресурсом и нереализованным потенциалом,- 
16 мая 2019, 01:24
Нижегородка «кинула» клиентов из Тольятти на деньги и турпутевки

Нижегородка «кинула» клиентов из Тольятти на деньги и турпутевки

В Тольятти осудили мошенницу из Нижнего Новгорода. 29-летняя женщина, сидя в декрете, решила заработать денег на любителях отдохнуть в теплых странах. Для этого злоумышленница создала страницу в соцсети, на которой разместила объявление о продаже турпутевок по низким ценам.

В итоге к 

23 апреля 2019, 02:05
Бункер Сталина хотят включить в список всемирного наследия ЮНЕСКО

Бункер Сталина хотят включить в список всемирного наследия ЮНЕСКО

 Управление госохраны объектов культурного наследия по Самарской области предложило включить в список всемирного наследия ЮНЕСКО «Бункер Сталина» и земляной вал "Ново-Закамская черта" 18-го века. ЮНЕСКО - это международное спецучреждение при ООН по вопросам образования, науки и культуры. Согласно процедуре, памятник, 

23 апреля 2019, 12:22
Только одна команда-участница ЧМ-2018 будет базироваться в Самарской области

Только одна команда-участница ЧМ-2018 будет базироваться в Самарской области

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9 февраля 2018, 10:33
В прошлом году в Турции побывали 4,7 миллиона человек

В прошлом году в Турции побывали 4,7 миллиона человек

В 2017 году около 4,7 миллиона российских туристов побывали в Турции в 2017 году, что стало абсолютным рекордом. Такие данные озвучил президент Средиземноморской ассоциации отельеров и менеджеров отелей (АКТОВ) Эркан Ягджи. При этом, количество уже совершенных ранних бронирований позволяет судить 
19 января 2018, 04:17
Ростуризм представит черный список отелей, завышающих цену к ЧМ-2018

Ростуризм представит черный список отелей, завышающих цену к ЧМ-2018

Эксперты Ростуризма намерены представить черный список отелей, которые будут необоснованно задирать стоимость номеров в период мирового футбольного первенства в РФ в следующем году, рассказывает РБК. Нахождение в этом перечне сулит прежде всего имиджевые потери, считают в Ростуризме.
По словам главы 

15 декабря 2017, 10:06
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