|
Открывается скоростной маршрут Самара - Ширяево
С пятницы, 7 июня, начнет работу новый скоростной речной маршрут, который свяжет Самару и Ширяево. Пассажиров будут доставлять до места назначения на судах на подводных крыльях «Восход». Как сообщили в «Самарском речном пассажирском предприятии», воспользоваться скоростным маршрутом можно будет …
|
5 июня 2019, 01:53
|
В новом сезоне в Тольятти откроют 5 пляжей
|
4 июня 2019, 03:12
|
Бывший руководитель областного департамента туризма будет управлять пятизвездочным отелем
|
3 июня 2019, 04:55
|
В Сызрани купальный сезон может начаться на неделю раньше
|
3 июня 2019, 12:26
|
Доступ туристов на Великую Китайскую стену ограничат
|
29 мая 2019, 02:48
|
Самарские пляжи готовят к новому сезону
|
21 мая 2019, 09:46
|
В Самарской области могут провести пивной фестиваль
В Самарской области могут в будущем организовать пивной фестиваль — идея была озвучена15 мая на совещании, посвященном развитию туристической отрасли в регионе.
|
16 мая 2019, 01:24
|
Нижегородка «кинула» клиентов из Тольятти на деньги и турпутевки
|
23 апреля 2019, 02:05
|
Бункер Сталина хотят включить в список всемирного наследия ЮНЕСКО
Управление госохраны объектов культурного наследия по Самарской области предложило включить в список всемирного наследия ЮНЕСКО «Бункер Сталина» и земляной вал "Ново-Закамская черта" 18-го века. ЮНЕСКО - это международное спецучреждение при ООН по вопросам образования, науки и культуры. Согласно процедуре, памятник, …
|
23 апреля 2019, 12:22
|
Только одна команда-участница ЧМ-2018 будет базироваться в Самарской области
|
9 февраля 2018, 10:33
|
В прошлом году в Турции побывали 4,7 миллиона человек
|
19 января 2018, 04:17
|
Ростуризм представит черный список отелей, завышающих цену к ЧМ-2018
Эксперты Ростуризма намерены представить черный список отелей, которые будут необоснованно задирать стоимость номеров в период мирового футбольного первенства в РФ в следующем году, рассказывает РБК. Нахождение в этом перечне сулит прежде всего имиджевые потери, считают в Ростуризме.
|
15 декабря 2017, 10:06
Мы Вам перезвоним!