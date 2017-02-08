12
22
00
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 7 февраля 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 7 февраля 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 888    d8P    .d8888b.   Y88b   d88P  Y88b   d88P   .d8888b.   888        .d888 
 888   d8P    d88P  Y88b   Y88b d88P    Y88b d88P   d88P  Y88b  888       d88P"  
 888  d8P     Y88b.         Y88o88P      Y88o88P    888    888  888       888    
 888d88K       "Y888b.       Y888P        Y888P     888         88888b.   888888 
 8888888b         "Y88b.     d888b        d888b     888  88888  888 "88b  888    
 888  Y88b          "888    d88888b      d88888b    888    888  888  888  888    
 888   Y88b   Y88b  d88P   d88P Y88b    d88P Y88b   Y88b  d88P  888  888  888    
 888    Y88b   "Y8888P"   d88P   Y88b  d88P   Y88b   "Y8888P88  888  888  888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Geely раскрыла рублевые цены и комплектации Emgrand GT

Geely раскрыла рублевые цены и комплектации Emgrand GT

Концерн Geely озвучил стоимость в рублях своего автомобиля Emgrand GT. В зависимости от комплектации она будет отличаться, и начинается с отметки 1,4 млн рублей.
Некоторое время назад представители компании сообщали, что продажи седана Emgrand GT скоро стартуют в РФ. В 

7 февраля 2017, 05:22
Составлен ТОП-5 самых непопулярных кроссоверов на российском рынке

Составлен ТОП-5 самых непопулярных кроссоверов на российском рынке

Российские специалисты составили антирейтинг наиболее непопулярных кроссоверов на отечественном автомобильном рынке. На первом месте списка оказался китайский автомобиль Haima 7. Во втором полугодии 2016-го спрос на эту модель практически прекратился, говорят эксперты.
Далее в списке фигурирует автомобиль французского концерна Peugeot 

7 февраля 2017, 11:39
В марте на российском рынке стартуют продажи нового поколения Toyota Prius

В марте на российском рынке стартуют продажи нового поколения Toyota Prius

В следующем месяце на российском рынке официально стартуют продажи новой генерации модели Toyota Prius. Эти сведения распространили отечественные агентства со ссылкой на российское подразделение японской компании.
По словам специалистов, все поставляемые в РФ обновленные хэтчбеки Toyota Prius получат систему "ЭРА-ГЛОНАСС". 

6 февраля 2017, 03:16
В Сети появились снимки нового поколения Hyundai Solaris для России

В Сети появились снимки нового поколения Hyundai Solaris для России

Обновленный Hyundai Solaris должны представить в России 6-го февраля. Уже после презентации автоновинку можно будет приобрести в автомобильных салонах страны.
Изображение автомобиля корейского производства уже появилось в Интернете. Как сообщается, сборка новой генерации Hyundai Solaris налажена на заводе в Санкт-Перетбурге 

6 февраля 2017, 10:10
В России стартовали продажи обновленного кроссовера Toyota Highlander

В России стартовали продажи обновленного кроссовера Toyota Highlander

Обновленный кроссовер Toyota Highlander появился на российском авторынке. Об этом информируют отечественные СМИ со ссылкой на официальных представителей корпорации.
В нашей стране обновленный Toyota Highlander предлагается автолюбителям в двух вариантах комплектации, каждая из которых имеет 3,5-литровый мотор мощностью 249 л.с. 

3 февраля 2017, 09:34
В Самаре трамвай придавил кроссовер на Московском шоссе, есть фото

В Самаре трамвай придавил кроссовер на Московском шоссе, есть фото

В среду, 1 февраля на Московском шоссе в районе Самарского университета произошло ДТП с участием общественного транспорта. Трамвай прижал к столбу кроссовер «Фольксваген Тигуан». Фото с места происшествия появилось в соцсети. По словам очевидцев, иномарка столкнулась с вагоном, следовавшим в 
2 февраля 2017, 10:39
Toyota планирует выпустить на авторынок России кроссовер C-HR

Toyota планирует выпустить на авторынок России кроссовер C-HR

Представители японской корпорации Toyota рассказали о планах вывести на российский авторынок новую модель кроссовера C-HR. Пока не разглашается, когда именно это может произойти и какой окажется цена на новинку.
По сведениям, появившимся на сайте Роспатента, новая Toyota C-HR прошла сертификацию, 

30 января 2017, 04:38
Кроссовер Lifan Myway появится на рынке России в апреле 2017 года

Кроссовер Lifan Myway появится на рынке России в апреле 2017 года

Весной 2017 года на рынок России выйдет кроссовер Lifan Myway. Автоновинка уже прошла необходимые тесты и сертификацию «ЭРА-ГЛОНАСС».
Авто будут поставлять с 1,8-литровым двигателем мощностью 125 л.с. и 161 Нм крутящего момента. В паре с ним будет работать 5-скоростная МКПП 

30 января 2017, 11:36
Новый кроссовер начнут выпускать в России в 2016 году

Новый кроссовер начнут выпускать в России в 2016 году

Специалисты китайского автопроизводителя распространили информацию об организации в Российской Федерации производства обновленной версии кроссовера Tiggo 3. К слову, в Поднебесной обновленный 126-сильный вариант уже реализуется с бензомотором 1,6 литра. О том, что именно будет входить в российскую комплектацию, равно как 
19 октября 2015, 12:25
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна