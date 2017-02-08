Geely раскрыла рублевые цены и комплектации Emgrand GT Концерн Geely озвучил стоимость в рублях своего автомобиля Emgrand GT. В зависимости от комплектации она будет отличаться, и начинается с отметки 1,4 млн рублей.

Некоторое время назад представители компании сообщали, что продажи седана Emgrand GT скоро стартуют в РФ. В …