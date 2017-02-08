Представители корпорации Chery назвали цены на новый кроссовер Tiggo 3. Кроме того, появились сведения о некоторых характеристиках модели.
Новый Tiggo 3 на отечественных авторынках появится в трех комплектациях: MT Comfort, MT Luxury и CVT Luxury. Все три вариации получат двигатели мощностью 126 л.с.. Общий расход топлива - 7,3 л, коробка передач пятиступенчатая механическая. Альтернативой к ней послужит вариатор.
В РФ за базовую модель MT Comfort придется заплатить в среднем 697 тыс рублей. Модели MT Luxury и CVT Luxury будут несколько дороже – от 789900 рублей. Стоимость производитель приводит уже после подсчета скидок и бонусов при продаже. Остается отметить, что прочие подробности автоновинки производители собираются огласить совсем скоро.
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