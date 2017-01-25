Сразу четыре цирковых «Оскара», потрясенная публика и аплодирующая стоя принцесса – таковы итоги 41 международного фестиваля артистов цирка в Монако для команды из России, состоящей в этом году почти из 60 человек. Главный приз - «Золотой клоун» - российские акробаты получили за сальто-мортале, выполненное на одной ходуле.
Всем нашим «оскароносцам» принцесса Монако аплодировала стоя. Именно она, Стефания, в этом году возглавляла жюри и объявляла победителей.
Итак, первый приз получен за номер «Подкидные доски» (руководитель заслуженный артист России Сергей Трушин), в котором жюри потряс трюк с четверным сальто-мортале, выполненным акробатом на одной ходуле.
Вторая награда по праву досталась братьям Запашным, блиставшим своим мастерством укротителей «Среди хищников» - так называется их номер.
Яркое впечатление произвела акробатическая группа во главе с гуттаперчевым Александром Батуевым. Их работа со встречными качелями также отмечена призом фестиваля.
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