Каждый день с 11:00 до 19:00 здесь будет работать экспозиция яхт, катеров и оборудования, как на открытой площадке, так и у причалов на воде. На выставке будут представлены моторные яхты Princess, Fairline, Aquador, Pedro, Bavaria, Doral, Galeon, Meridian, Windy, катера …