В России «красивые» автономера продадут с аукциона В России могут официально разрешить продажу «красивых» автомобильных номеров на открытых аукционах. Новый законопроект сейчас дорабатывается и скоро может быть принят Госдумой РФ. Представители ГИБДД и МВД давно поддерживают эту идею. По их мнению, внедрение аукционов для продажи госномеров может открыть для автовладельцев …