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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 19 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

Где чаще угоняют автомобили?

Где чаще угоняют автомобили?

Эксперты компании «АльфаСтрахование» представили рейтинг городов, где чаще всего угоняли транспортные средства в 2016 году. По итогам исследования, на первых местах списка расположились Смоленск, Санкт-Петербург, Курган и Кемерово. Российская столица делит со Ставрополем 5 и 6 строчки рейтинга.
Самой угоняемой 

21 апреля 2017, 12:17
Toyota Camry обновили для российского рынка

Toyota Camry обновили для российского рынка

Японский концерн Toyota презентовал обновленный вариант популярной модели Camry, предназначенный для рынка России. Изменения затронули все комплектации, в том числе Exclusive, которая была создана исходя из предпочтений отечественных автолюбителей.
Новые Camry получат светодиодные противотуманные фары, а также темно-коричневый оттенок кузова. 

21 апреля 2017, 09:33
У «копейки» - день рождения

У «копейки» - день рождения

Сегодня празднует свой день рождения легендарная "копейка". Первый автомобиль сошел с конвейера тольяттинского автогиганта 47 лет назад. Это событие изменило жизнь миллионов россиян. Сейчас от благополучия предприятия по-прежнему зависит развитие Тольятти.
К предстоящему юбилею автогиганта федеральный центр выделяет дополнительные средства 

20 апреля 2017, 05:50
Универсальный зонт-палатку для автомобиля изобрела Lanmodo

Универсальный зонт-палатку для автомобиля изобрела Lanmodo

Специалисты стартапа Lanmodo разработали оригинальное устройство, которое будет защищать автомобиль от осадков и прочего внешнего воздействия. Новинке дали наименование All-in-One Wireless Automatic Car Tent.
Созданный зонт станет при необходимости оберегать средство передвижения от дождя, града, нежелательного воздействия солнечных лучей и 

20 апреля 2017, 05:12
В России «красивые» автономера продадут с аукциона

В России «красивые» автономера продадут с аукциона

В России могут официально разрешить продажу «красивых» автомобильных номеров на открытых аукционах. Новый законопроект сейчас дорабатывается и скоро может быть принят Госдумой РФ. Представители ГИБДД и МВД давно поддерживают эту идею. По их мнению, внедрение аукционов для продажи госномеров может открыть для автовладельцев 

4 декабря 2016, 07:24
Мэрия Самары объявила войну нарушителям правил грузоперевозок

Мэрия Самары объявила войну нарушителям правил грузоперевозок

За 9 месяцев года дорожная полиция зафиксировала 530 фактов превышения перевозчиками параметров по весу и габаритам груза. 373 автомобиля отправлены на штрафстоянку. Заведено около 3 тысяч административных дел из-за загрязнения окружающей среды большегрузным транспортом.
С организаторов незаконных свалок взыскано порядка 

24 октября 2016, 05:39
Hyperloop построит новый Шелковый путь в России

Hyperloop построит новый Шелковый путь в России

Компания Hyperloop One собирается проложить высокоскоростную грузовую магистраль через территорию России. Она станет частью нового «Шелкового пути», предназначенного для перевозки грузов в Европу из Китая. Об этом сообщил соучредитель компании и глава её правления Шервин Пишевар.
Если проект удастся 

22 июня 2016, 03:21
Грузоперевозки могут подорожать

Грузоперевозки могут подорожать

В среду украинские грузовики, оказавшиеся на российской территории после приостановки автомобильных грузоперевозок между двумя странами, начали движение на территорию «незалежной». Профильным ведомствам России и Украины удалось договориться о введении так называемого режима «еду домой». Стороны продлили действие прошлогодних разрешений на 
18 февраля 2016, 11:11
В Самарскую область привезут 39 тыс. новых автомобильных номеров

В Самарскую область привезут 39 тыс. новых автомобильных номеров

За регистрационные знаки областное управление МВД заплатит 7 832 000 рублей. Информация об этом появилась сегодня на сайте госзакупок. Сейчас открыт приём заявок на изготовление и поставку госзнаков, который продлится до 24 февраля. Среди условий указано, что номера должны быть 

2 февраля 2015, 04:41
Тотальная слежка

Тотальная слежка

Правительство хочет ввести тотальную слежку на дорогах.

Разработать вопрос об оснащении автомобилей радиочипами поручено к началу ноября. Многие эксперты уже называют эту инициативу «нарушением Конституции, ограничением свободы и тотальным контролем над жизнью членов общества», сообщает BFM.ru.

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил профильным ведомствам 

16 августа 2013, 10:24
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