ФКУ «Росмониторинг» с Министерством внутренних дел разрабатывают программу по установке RFID-меток в регистрационный автомобильный номер. Об этом информируют российские агентства со ссылкой на директора организации Константина Угарова.
По словам руководителя, эта мера требуется, чтобы грузоперевозчики не имели возможности избегать ответственности в процессе прохождения весогабаритного контроля, когда они скрывают номера своего транспортного средства. Водители, заявил Угаров, действуют так нередко.
Вообще, тема применения особых электронных меток на номерах активно обсуждается профессионалами уже несколько лет. При этом соответствующая процедура еще не разработана. Штрафные санкции за перевес груза в системе весогабаритного контроля составляют до 500 тысяч рублей. В настоящее время единственное, что оснащается RFID-метками - это меховые изделия. Такая мера появилась в целях борьбы с контрафактом.
|
Где чаще угоняют автомобили?
Эксперты компании «АльфаСтрахование» представили рейтинг городов, где чаще всего угоняли транспортные средства в 2016 году. По итогам исследования, на первых местах списка расположились Смоленск, Санкт-Петербург, Курган и Кемерово. Российская столица делит со Ставрополем 5 и 6 строчки рейтинга.
|
21 апреля 2017, 12:17
|
Toyota Camry обновили для российского рынка
Японский концерн Toyota презентовал обновленный вариант популярной модели Camry, предназначенный для рынка России. Изменения затронули все комплектации, в том числе Exclusive, которая была создана исходя из предпочтений отечественных автолюбителей.
|
21 апреля 2017, 09:33
|
У «копейки» - день рождения
Сегодня празднует свой день рождения легендарная "копейка". Первый автомобиль сошел с конвейера тольяттинского автогиганта 47 лет назад. Это событие изменило жизнь миллионов россиян. Сейчас от благополучия предприятия по-прежнему зависит развитие Тольятти.
|
20 апреля 2017, 05:50
|
Универсальный зонт-палатку для автомобиля изобрела Lanmodo
Специалисты стартапа Lanmodo разработали оригинальное устройство, которое будет защищать автомобиль от осадков и прочего внешнего воздействия. Новинке дали наименование All-in-One Wireless Automatic Car Tent.
|
20 апреля 2017, 05:12
|
В России «красивые» автономера продадут с аукциона
В России могут официально разрешить продажу «красивых» автомобильных номеров на открытых аукционах. Новый законопроект сейчас дорабатывается и скоро может быть принят Госдумой РФ. Представители ГИБДД и МВД давно поддерживают эту идею. По их мнению, внедрение аукционов для продажи госномеров может открыть для автовладельцев …
|
4 декабря 2016, 07:24
|
Мэрия Самары объявила войну нарушителям правил грузоперевозок
За 9 месяцев года дорожная полиция зафиксировала 530 фактов превышения перевозчиками параметров по весу и габаритам груза. 373 автомобиля отправлены на штрафстоянку. Заведено около 3 тысяч административных дел из-за загрязнения окружающей среды большегрузным транспортом.
|
24 октября 2016, 05:39
|
Hyperloop построит новый Шелковый путь в России
Компания Hyperloop One собирается проложить высокоскоростную грузовую магистраль через территорию России. Она станет частью нового «Шелкового пути», предназначенного для перевозки грузов в Европу из Китая. Об этом сообщил соучредитель компании и глава её правления Шервин Пишевар.
|
22 июня 2016, 03:21
|
Грузоперевозки могут подорожать
В среду украинские грузовики, оказавшиеся на российской территории после приостановки автомобильных грузоперевозок между двумя странами, начали движение на территорию «незалежной». Профильным ведомствам России и Украины удалось договориться о введении так называемого режима «еду домой». Стороны продлили действие прошлогодних разрешений на …
|
18 февраля 2016, 11:11
|
В Самарскую область привезут 39 тыс. новых автомобильных номеров
|
2 февраля 2015, 04:41
|
Тотальная слежка
Правительство хочет ввести тотальную слежку на дорогах.
Разработать вопрос об оснащении автомобилей радиочипами поручено к началу ноября. Многие эксперты уже называют эту инициативу «нарушением Конституции, ограничением свободы и тотальным контролем над жизнью членов общества», сообщает BFM.ru.
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил профильным ведомствам …
|
16 августа 2013, 10:24