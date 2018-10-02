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Материалы по теме:

Налоговики исключили из Единого госреестра юрлиц 330 тысяч компаний

Налоговики исключили из Единого госреестра юрлиц 330 тысяч компаний

Федеральная налоговая служба с начала года исключила из Единого госреестра юрлиц более 330 тысяч недействующих компаний с недостоверными сведениями, а также внесла 800 тысяч записей в связи с наличием некорректных данных, сообщает ведомство. Мероприятия проводятся в рамках борьбы с так 
2 октября 2018, 10:45
Альянс Rostec Auto BV увеличит долю в акционерном капитале «АвтоВАЗа»

Альянс Rostec Auto BV увеличит долю в акционерном капитале «АвтоВАЗа»

Альянс Rostec Auto BV - основной владелец «АвтоВАЗа» увеличит свою долю в акционерном капитале автозавода после завершения обязательного предложения о выкупе акций, сообщает пресс-служба Renault Россия. Процедура была завершена 25 сентября. Выкуплено по тендеру почти 1,5 млрд ценных бумаг - 
2 октября 2018, 09:35
Самарские чиновники опровергают сообщения о повышении цен в маршрутках

Самарские чиновники опровергают сообщения о повышении цен в маршрутках

Департамент транспорта Самары опроверг сообщение о повышении цен в маршрутках с 8 октября. Ведомство отреагировало на многочисленные посты в соцсетях об объявлениях в коммерческих автобусах. Жители города сразу по нескольким маршрутам увидели листовки о том, что с 8 октября 
1 октября 2018, 09:14
В Самаре заработал еще один бесплатный маршрут до ТРК «Амбар»

В Самаре заработал еще один бесплатный маршрут до ТРК «Амбар»

С понедельника, 1 октября, в Самаре пустят новый бесплатный автобус к торгово-развлекательному комплексу «Амбар» на Южном шоссе, 5. Автобус будет курсировать между микрорайоном Южный город и «Амбаром», говорится в официальном паблике молла. Он будет делать остановки — в Южном 
1 октября 2018, 02:53
До сих пор не все строители «Самара Арены» получили свои деньги

До сих пор не все строители «Самара Арены» получили свои деньги

Между тем, пока не все строители, возводившие "Самара Арену", получили свою зарплату, сообщает Минтруда Самарской области. По информации ведомства, Государственная инспекция труда по Татарстану направила в следственные органы республики материалы о возбуждении уголовного дела в отношении руководителей двух фирм-субподрядчиков 
28 сентября 2018, 10:17
На благоустройство дворовых территорий Тольятти добавят 173 миллиона рублей

На благоустройство дворовых территорий Тольятти добавят 173 миллиона рублей

В этом году на благоустройство дворовых территорий в Тольятти выделят 173 миллиона рублей. Информацию озвучили в Самарской губернской думе.

Кроме того, сейчас парламентарии обсуждают объем средств, на который может претендовать регион в рамках реализации программы "Формирование комфортной городской среды" в следующем 

28 сентября 2018, 12:00
С комбината «Родник» пытаются взыскать более 2,5 млрд рублей

С комбината «Родник» пытаются взыскать более 2,5 млрд рублей

С многострадального комбината «Родник» пытаются взыскать более 2,5 млрд рублей. С соответствующими исками в Арбитражный суд Самарской области обратились два производственных предприятия из федеральной группы «Кристалл-Лефортово». Мордовский ликероводочный завод хочет получить от самарцев 1 млрд 770 млрд рублей, еще 756 
18 сентября 2018, 11:29
Эксперты прокомментировали валютную турбулентность рынка

Эксперты прокомментировали валютную турбулентность рынка

Непростая ситуация на валютном рынке. Отечественная валюта продолжает дешеветь. В этот понедельник, впервые с марта 2016 года в ходе торгов на Московской бирже евро стоил больше 81 рубля. Эксперты больше не связывают девальвацию российских денег с нефтяными ценами. Впервые за 
10 сентября 2018, 09:36
Курс евро превысил 80 рублей впервые за 2 года

Курс евро превысил 80 рублей впервые за 2 года

Впервые за 2 с лишним года официальный курс евро, установленный Центробанком, превысил отметку в 80 рублей. Единая европейская валюта подорожала сразу на 98 копеек, доллар вырос на 77 копеек и превысил рубеж 68 рублей. Комментируя это падение, вице-премьер и глава 
8 сентября 2018, 09:49
Кредитная задолженность россиян перед банками увеличилась в 2,5 раза

Кредитная задолженность россиян перед банками увеличилась в 2,5 раза

Ситуация с долгами населения, действительно, серьезная. Причем настолько, что эксперты заговорили о раздувающемся "кредитном пузыре", который рискует лопнуть и привести к кризису банковского сектора уже в ближайшие 2 года. 
 
Итак, по данным экспертов ОНФ, которые сделали расчеты на основании данных 
5 сентября 2018, 06:51
Самые экзотические имена, которые самарцы давали своим детям

Самые экзотические имена, которые самарцы давали своим детям

За шесть месяцев этого года в нашем регионе появились на свет более 16 тысяч малышей, что на 4,7 % меньше, чем в прошлом году. Мальчиков родилось больше чем девочек — 50,9% против 49,1%.

Самыми популярными именами для мальчиков стали 
27 июля 2018, 09:25
В 2017 году в Самарской области родились Россия и Космос

В 2017 году в Самарской области родились Россия и Космос

В управлении ЗАГС Самарской области назвали самые популярные и самые редкие имена, которые самарцы дали своим новорожденным детям в 2017 году. Всего за год в регионе родилось почти 35 тысяч детей. Традиционно мальчиков появилось на свет больше, чем девочек, отметили 

25 января 2018, 02:34
Госдума упростила регистрацию брака в интернете

Госдума упростила регистрацию брака в интернете

Депутаты утвердили в окончательном чтении законопроект кабмина, заметно облегчающий схему подачи электронного заявления на регистрацию брака. Об этом рассказали отечественные информагентства.
При направлении заявления в ЗАГС через интернет посредством Единого портала госуслуг не нужно будет параллельно с заявлением предоставлять копии 

8 декабря 2017, 02:15
Выездную регистрацию брака могут разрешить по всей России

Выездную регистрацию брака могут разрешить по всей России

В скором времени у россиян может появиться возможность проводить регистрацию брака вне ЗАГСа. Об этом рассказали российские СМИ со ссылкой на депутатов Госдумы.
Как поясняют специалисты, в настоящее время выездную регистрацию брака можно совершать лишь жителям российской столицы. В прочих 

2 октября 2017, 11:14
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