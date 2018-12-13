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Центробанк озвучил новый прогноз по рублю
Сбербанк России ухудшил свой прогноз по курсу рубля на 2019-2020 годы. Если еще в начале лета финансисты предполагали, что доллар будет держаться на уровне 66 с половиной рублей, то сейчас уже говорят о планке 65-70. При этом инфляция может …
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13 декабря 2018, 06:15
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Центробанк составил прогноз по курсу рубля
Сбербанк России ухудшил свой прогноз по курсу рубля на 2019-2020 годы. Если еще в начале лета финансисты предполагали, что доллар будет держаться на уровне 66 с половиной рублей, то сейчас уже говорят о планке 65-70. При этом инфляция может …
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12 декабря 2018, 10:08
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Рубль укрепляется, а доллар дешевеет
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10 декабря 2018, 01:17
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Что ждет российскую экономику в ближайшее время?
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7 декабря 2018, 10:25
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Биткоины уходят в историю
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4 июля 2018, 06:00
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В Исландии появился банкомат для обмена наличных на биткоины
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28 февраля 2018, 07:28
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Биткоин стремительно дешевеет
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6 февраля 2018, 12:44
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Министерство финансов решило взять под свой контроль оборот криптовалюты в России
Российское министерство финансов хочет легализовать виртуальные деньги, так называемую криптовалюту. Однако ведомство планирует разрешить лишь часть таких финансовых операций. Более того, чиновники разработали систему отслеживания майнеров - людей, которые создают эти деньги.
Министерство финансов решило взять под свой контроль оборот криптовалюты …
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1 февраля 2018, 09:02
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Минфин намерен обложить майнинг налогами
Минфин РФ внес в законопроект о криптовалютах положение, по которому майнинг приравнивается к предпринимательской деятельности, а вследствие этого должен облагаться налогом. Об этом информируют российские агентства со ссылкой на заместителя главы ведомства Алексея Моисеева.
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28 декабря 2017, 04:24
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Британец выбросил жесткий диск с биткоинами на $75 миллионов
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29 ноября 2017, 12:02
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Конкурент биткоина: Российский Burger King выпустил собственную криптовалюту
Сеть ресторанов быстрого питания Burger King в России выпустила свою криптовалюту на блокчейн-платформе Waves. Ей дали наименование вопперкоин, отмечается в сообщении отечественных СМИ.
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22 августа 2017, 03:33