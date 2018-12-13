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Материалы по теме:

Центробанк озвучил новый прогноз по рублю

Центробанк озвучил новый прогноз по рублю

Сбербанк России ухудшил свой прогноз по курсу рубля на 2019-2020 годы. Если еще в начале лета финансисты предполагали, что доллар будет держаться на уровне 66 с половиной рублей, то сейчас уже говорят о планке 65-70. При этом инфляция может 
13 декабря 2018, 06:15
Центробанк составил прогноз по курсу рубля

Центробанк составил прогноз по курсу рубля

Сбербанк России ухудшил свой прогноз по курсу рубля на 2019-2020 годы. Если еще в начале лета финансисты предполагали, что доллар будет держаться на уровне 66 с половиной рублей, то сейчас уже говорят о планке 65-70. При этом инфляция может 
12 декабря 2018, 10:08
Рубль укрепляется, а доллар дешевеет

Рубль укрепляется, а доллар дешевеет

Это связано с тем, что экспортеры черного золота договорились о сокращении нефтедобычи в первом полугодии 2019 года. Бочка марки "Брент" тут же подорожала и в моменте превышала 63 доллара за баррель. 

В этот понедельник по самому выгодному курсу в Самаре 
10 декабря 2018, 01:17
Что ждет российскую экономику в ближайшее время?

Что ждет российскую экономику в ближайшее время?

Середина декабря станет определяющей для развития российской экономики и стоимости отечественной валюты в 2019 году. Странами ОПЕК уже принято принципиальное решение по сокращению объемов добычи нефти, но пока обсуждаются конкретные цифры. При этом цены на черное золото в последнее время 
7 декабря 2018, 10:25
Биткоины уходят в историю

Биткоины уходят в историю

Россияне во 2-м квартале текущего года купили на треть меньше оборудования для майнинга по сравнению с периодом с января по март, информирует сервис объявлений «Юла». «Основная причина снижения продаж - потеря интереса пользователей. С апреля по июнь количество поисковых запросов 

4 июля 2018, 06:00
В Исландии появился банкомат для обмена наличных на биткоины

В Исландии появился банкомат для обмена наличных на биткоины

В центре столицы Исландии, города Рейкьявика появился весьма необычный банкомат. Он позволяет обменивать наличные на биткоины. Пока это единственный в своем роде аппарат на всю страну, а также один из первых в Европе.

Банкомат установлен на территории отеля "Хлеммур 
28 февраля 2018, 07:28
Биткоин стремительно дешевеет

Биткоин стремительно дешевеет

Курс самой популярной криптовалюты, которая еще в конце 2017-го стоила  $20 тыс. долларов за 1 виртуальную монету, упал ниже 7 тыс долларов.  Только за один день подешевел  на 15%, и это, по мнению экспертов, не предел.

Курс падает в том числе 

6 февраля 2018, 12:44
Министерство финансов решило взять под свой контроль оборот криптовалюты в России

Министерство финансов решило взять под свой контроль оборот криптовалюты в России

Российское министерство финансов хочет легализовать виртуальные деньги, так называемую криптовалюту. Однако ведомство планирует разрешить лишь часть таких финансовых операций. Более того, чиновники разработали систему отслеживания майнеров - людей, которые создают эти деньги.

Министерство финансов решило взять под свой контроль оборот криптовалюты 

1 февраля 2018, 09:02
Минфин намерен обложить майнинг налогами

Минфин намерен обложить майнинг налогами

Минфин РФ внес в законопроект о криптовалютах положение, по которому майнинг приравнивается  к предпринимательской деятельности, а вследствие этого должен облагаться налогом. Об этом информируют российские агентства со ссылкой на заместителя главы ведомства Алексея Моисеева.
Эксперты напоминают: законопроект о регулировании криптовалют 

28 декабря 2017, 04:24
Британец выбросил жесткий диск с биткоинами на $75 миллионов

Британец выбросил жесткий диск с биткоинами на $75 миллионов

Англичанин Джеймс Хоуэллс по ошибке выбросил ноутбук, где хранилась криптовалюта на десятки миллионов долларов. По сведениям Guardian, цифровой кошелек с 7500 биткоинов оказался на городской помойке по той причине, что мужчина случайно пролил на ноутбук прохладительный напиток.
В пересчете по 

29 ноября 2017, 12:02
Конкурент биткоина: Российский Burger King выпустил собственную криптовалюту

Конкурент биткоина: Российский Burger King выпустил собственную криптовалюту

Сеть ресторанов быстрого питания Burger King в России выпустила свою криптовалюту на блокчейн-платформе Waves. Ей дали наименование вопперкоин, отмечается в сообщении отечественных СМИ.
Это название было дано в честь наиболее популярного бургера сети. Количество — 1 миллиард вопперкоинов. Дополнительная эмиссия 

22 августа 2017, 03:33
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